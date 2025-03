Viața de șofer Uber și Bolt. IT-istul care face taximetrie explică câți bani poți face din asta

Invidiați de unii, compătimiți de alții, șoferii Uber și Bolt pot să câștige bani frumoși, însă asta vine la pachet cu bune și rele, cu avantaje și dezavantaje. În final, totul pare să depindă de mai mulți factori.

Șoferii Uber și Bolt, la fel ca taximetriștii, pot să câștige bani frumoși, mai ales în marile orașe. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că cei care aleg această meserie vor obține venituri importante, iar dincolo de timpul alocat și seriozitate, în ecuație pot interveni și alți factori.

Pe platforma Reddit, unul dintre internauți, el însuși șofer de Uber, a deschis discuția și a dat startul unei adevărate dezbateri. Bărbatul, care este IT-ist, a ales să muncească și ca taximetrist, pentru a-și completa veniturile și admite că se câștigă destul de bine.

„Din cauza unui context din familie, am fost nevoi sa mi iau al doilea job, ziua de la 9 la 6 lucrez ca IT ist, iar seara de la 20-01 lucrez ca taximetrist. Cum este? Acum, oamenii sunt ok, am ieșit în seara asta în București și am făcut 350 de lei până la 2 noaptea cam așa, în zile mai bune poate fac 400 de lei. Intră comenzile pe bandă rulantă, n-ai timp să mănânci un covrig. Oamenii sunt de treabă sau cel putin ăia întâlniți de mine, politicoși, curați etc. Am avut curse numai prin Aviatorilor și Pipera și poate din cauza asta.”, a scris el.

Ce spun internauții

Reacțiile nu au întârziat și au fost dintre cele mai diverse. În timp ce unii l-au compătimit, alții l-au lăudat pentru că este muncitor.

„Dacă stai treaz până 2 noaptea și a doua zi faci IT de la 9 la 18 n-o să fii foarte productiv... Nu ingora somnul mai ales când ai un job unde trebuie să fii atent și să ai o minte limpede”, i-a recomandat cineva. „Da, nu vreau să fac mai mult de 2-3 luni, la 2 noaptea încerc să fiu în pat, chiar 1, mă gândesc să schimb în de la 7 la 1 , să prind 7 ore de somn noaptea”, a răspuns bărbatul.

Alții au vrut să afle cât mai multe detalii, poate chiar pentru a se apuca și ei de această meserie. „Faci cu mașina personală? Sau ceva închiriat de la o flotă? De ce acte ai avut nevoie?”, a întrebat cineva. În lipsa unor lămuriri de la autorul postării inițiale, a intervenit altcineva cu detalii. „Poti să faci și cu mașina personală, și închiriat de la flotă. Merită bine doar dacă faci cu mașina personală, cu PFA deschis pe numele tau, actele rezolvate de tine, că altfel pe lângă comision Bolt și chiria masinii mai plătești câteva sutimi și la flotă.”

Pro și contra

Mai norocos a fost un alt internaut, care a primit răspuns chiar din partea celui care a deschis întreaga discuție. „Banii ăștia sunt brut bănuiesc și fără să scazi benzina. Nu? Cam câte curse și câți km pe zi pentru 300-400 lei? Crezi că ieși mai bine ziua?”, a întrebat el.

„Cam 250 km, da, scad 100 de lei din banii ăia la benzină”, a răspuns autorul postării inițiale. „Din banii ăia merge și le benzinărie să alimenteze. Probabil că rămâne cu 100, după ce achită toate hangaralele”, a spus altul.

Nu în ultimul rând, alți internauți au venit cu sfaturi. „Ca sfat, nu luați niciodată comenzi cash. Doar card. Ce e pe cash și calitatea oamenilor scade exponențial. E bine că până acum nu ai luat vreun bețiv din centru, să îți vomite în mașină. Hipsterași din ăstia, de beau de nu mai știu de ei”, a scris cineva. L-a contrazis imediat altul.

„Acuma eu nu zic că n-ai dreptate sau că nu zici bine, dar nu e mai indicat să te uiți de unde vine și unde se duce mai mult decât la metoda de plata? Dacă un client are destinația un spital, de exemplu, apăi știi bine că nu e genul ăla de om. Sunt unii șoferi care se uită numai după cash, pentru că asta înseamnă automat și un bacșiș (greu de depistat și impozitat). Eu tot primesc reduceri și la Bolt și Uber, destul de consistente. Bag mereu cash, că mă gândesc că nu vor șoferii. Alta e când ai cursa 22 lei (redus de la 35). Îți iei 8 lei bacșiș. Acuma, mă gândesc că unii ar zice și «nu luați din ăia cu reduceri»", a scris el.

„Reclamă Uber pentru șoferi. Fuge lumea după ce a intrat ANAF în ei...”, a fost altă opinie.

Alții l-au avertizat că vor veni și zile când va lucra în pierdere. „Ai să faci 150 ai tăi pe zi după o zi de muncă pe rupere și când scazi tot. Aa…și la finalul carierei mășină ruptă în 2. Dacă e a ta. Dacă e închiriată faci sub 100 de lei pe zi. Crede-ma. Știu ce spun. Am făcut și m-am lăsat după un an de pierderi masive financiare .Și am avut mașina mea Logan 2023 benzină plus gpl pe care am vândut-o în pierdere”, l-a avertizat cineva. Cineva i-a dat imediat dreptate. „Ai dreptate. Numai lumea nu își pune pe foaie toate cheltuielile și nu își da seama că de fapt rulează bani doar”, a scris el.

„Îmi dai curaj”

Însă nu toată lumea a fost de acord. „Am luat Uber de la aeroport până acasă, o Toyota Corolla Hybrid. Nu mă mai lăsa șoferul în liniștea mea, îmi recomanda să mă apuc și eu, că el face 10.000 de lei lejer pe luna din 6-7 ore zilnic, să nu ascult la ce spun alții, că lumea-i rea și nu vor să reușești și tu. Ce-i drept, dacă ar fi avut doar curse ca asta, unde am dat 130 lei pentru 40 minute, ar fi fost treabă”, a fost alt punct de vedere.

„Tot timpul o să apară oameni negativiști. «Nu merită», dar e orașul plin de Uber și Bolt. Toți ăștia care fac, o fac pro Bono? Am făcut și eu Glovo vreo 2 ani și mereu întâlneam oameni care ziceau că nu merita, că au de gând să nu mai facă etc. Acum și după 3-4 ani, ghici ce? Îi mai întâlnesc și fac în continuare Glovo”, a fost altă replică.

„Aceeași situație și la mine. It ist part time job taximetrie. Părinte și soț. 6-7 ore de somn pe zi. Au trecut 2 ani de când fac asta. Ușor-usor nu mai ies la part time”, a scris cineva.

„Îmi dai curaj. Și eu mă gândesc la Uber in caz de ceva sunt sume frumoase pentru câteva ore seara. Îmi dai de gândit”, a spus altul.