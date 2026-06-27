Senatul a aprobat legea care le permite gravidelor să fie însoțite în sala de naștere

Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care permite pacientelor să fie însoțite de o persoană aleasă în timpul travaliului și nașterii.

Proiectul a fost depus de senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu și a trecut cu o majoritate covârșitoare, transmite USR printr-un comunicat.

„Votul din plenul Senatului reprezintă un pas important în direcția unui sistem medical mai atent la nevoile femeilor și la respectarea drepturilor acestora. Inițiativa a fost construită pornind de la experiențele și preocupările exprimate de numeroase femei care au semnalat nevoia unui nivel mai ridicat de intimitate, respect și siguranță într-unul dintre cele mai importante și sensibile momente ale vieții”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, prin noile prevederi sunt clarificate și consolidate drepturile pacientelor în maternități, în special în ceea ce privește protejarea intimității și posibilitatea de a beneficia de sprijinul unei persoane alese pe durata travaliului și a nașterii.

De asemenea, proiectul introduce garanții suplimentare pentru respectarea demnității și a drepturilor pacientelor pe întreaga perioadă a îngrijirii medicale.

„Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest demers, colegilor parlamentari care l-au susținut, organizațiilor profesionale și reprezentanților societății civile care au venit cu observații și propuneri valoroase. Le sunt recunoscătoare în mod special femeilor care au ales să își împărtășească experiențele și să vorbească despre lucruri care nu sunt întotdeauna ușor de spus. Acest proiect s-a construit din dialog, din experiențe reale și din dorința de a face un pas înainte pentru respectarea drepturilor pacientelor în România”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu, secretar al Comisiei de sănătate din Senat.

Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri si vot final.