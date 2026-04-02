Românii pot câștiga bani în plus lucrând ocazional pentru Carrefour. Ce este ”pay-per-task” și ce sume se pot obține

Carrefour a introdus un nou sistem de plată prin care persoanele care se află în proximitatea magazinelor pot primi bani pentru diverse sarcini punctuale.

Modelul de business, realizat de Compania Traxlo, se numește pay-per-task – unde utilizatorii sunt plătiți per activitate realizată, nu pe oră, iar Carrefour devine astfel primul retailer din țară care implementează o soluție de eficientizare a pregătirii comenzilor online.

Utilizatorii care își fac cont pe platforma tasku sunt imediat conectați cu un magazin Carrefour din apropiere și pot obține venituri în plus atunci când realizează anumite task-uri, precum suport pentru preluarea comenzilor online, prin picking-ul produselor.

Printre task-uri se numără pregătirea comenzilor online, reaprovizionarea rafturilor sau verificarea stocurilor. Durata task-urilor variază de la o oră la câteva ore, iar plata pentru un task poate fi între 30 de lei și câteva sute de lei.

Task-urile sunt create și gestionate în platformă, unde fiecare activitate este clar definită, susținută de materiale de training și verificată prin raportare digitală și validare foto. Acest lucru permite atât echipelor din magazine, cât și celor centrale, să monitorizeze execuția și să mențină standarde operaționale consistente.

„Venim în România cu o soluție care ajută comunitățile locale să obțină venituri în plus, iar parteneriatul cu Carrefour România reprezintă un prim pas în acest sens”, spune Paulius Vezelis, CEO Traxlo.

„Pe măsură ce piața de e-grocery se dezvoltă, operațiunile din magazine devin din ce în ce mai dinamice. Prin platforma Traxlo, retailerii pot activa suport operațional bazat pe task-uri exact atunci când este nevoie, ajutând echipele din magazine să pregătească comenzile eficient și să mențină standarde ridicate de servicii”, a încheiat acesta.

350 de magazine integrate în platformă

Comerțul online continuă să se dezvolte, astfel că retailerii își adaptează operațiunile pentru a pregăti comenzile cât mai eficient, direct din magazine. Colaborarea dintre Carrefour și Traxlo introduce un model flexibil care permite activarea de suport operațional bazat pe task-uri exact atunci când este nevoie, în special în perioadele de vârf, al campaniilor promoționale și a creșterii sezoniere a cererii.

„Ca lider în e-grocery, prioritatea noastră este să dezvoltăm constant acest segment de business, pentru a fi cât mai aproape de clienți. Astăzi, aproximativ 350 de magazine sunt deja integrate în platforme de livrare rapidă. Prin acest parteneriat putem introduce un nivel suplimentar de flexibilitate operațională, astfel încât să fim mai rapizi și să răspundem tot mai bine nevoilor în continuă schimbare ale consumatorilor”, a declarat Bogdan Moise, Director E-commerce Carrefour România.

Pentru Carrefour, acest model oferă un mecanism controlat, on-demand, de creștere a capacității operaționale, care susține echipele din magazine fără a afecta structurile existente.

Traxlo operează deja în Marea Britanie și în mai multe piețe europene, colaborând cu retaileri importanți pentru a susține operațiunile din magazine printr-o rețea de peste 35.000 de taskeri înregistrați. Până în prezent, platforma a facilitat aproape jumătate de milion de task-uri retail verificate, ajutând retailerii să gestioneze perioadele de vârf, lipsa de personal și creșterile de cerere apărute pe termen scurt.

Modelul Traxlo a fost deja implementat cu succes alături de mari grupuri de retail din Europa, inclusiv REWE Group, Żabka și Salling Group, unde mii de persoane realizează task-uri în magazine din multiple orașe.