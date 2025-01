Rețeta succesului pe aplicațiile pentru întâlniri. Cât mai contează aspectul fizic în preferințele celor care caută dragostea

Aplicațiile online de întâlniri amoroase au devenit tot mai populare în România, iar numeroși oameni spun că și-au găsit partenerul de viață cu ajutorul lor. Specialiștii oferă câteva sfaturi celor care vor să aibă succes în găsirea perechii cu ajutorul lor.

Internetul este tot mai adesea folosit în căutarea partenerilor de viață, arată cercetările publicate în ultimii ani, iar aplicațiile de întâlniri amoroase au câștigat tot mai mulți abonați. Numeroși români care le-au folosit au relatat „poveștile de succes” în găsirea perechii potrivite.

„Aveam deja 30 de ani când mi-am făcut curaj pentru a-mi face un profil pe o aplicație de dating (întâlniri). Am fost măritată de la 24 de ani la 28 de ani și am divorțat la inițiativa soțului. Un an am fost în negare, următorul an în terapie. La 30 de ani, am descărcat un dating app (aplicație de întâlniri). Mi-a fost aiurea la început, credeam ca e târziu pentru mine. Am stat aproape șase luni pe ele și în cele din urmă am găsit un bărbat care îmi este acum soț și asteptăm primul copil, la 33 de ani”, relatează o tânără, pe platforma Reddit.

Ea a oferit câteva sfaturi, din proprie experiență, femeilor care vor să se aibă succes pe astfel de site-uri.

„În afară de machiaj minim, nu am folosit nimic, nu am retușat pozele. Dar mi-am dat tot interesul, din respect pentru mine și ceilalți, să am un profil cât mai bun. Să nu am capul acoperit de o mască de ski, să nu nu îmi bată lumina și să nu mi se vadă jumătate din față, să nu fie poză din pat după ce m-am trezit, cu părul în toate direcțiile, să nu fie un mega close up (n.r. fotografia portret de aproape, cu detaliile pronunțate ale subiectului) în care să mi se vadă o nară și un ochi. Așteptările (sau pretențiile, cum li se zice cu conotație negativă) mele au fost direct proporționale cu ce am oferit eu. Nu sunt fotomodel. Am grijă de silueta mea, de aspectul meu, de igiena mea și am avut exact aceleași așteptări de la celălalt”, a relatat tânăra.

Ea recomandă femeilor care folosesc aplicații de întâlniri să nu renunțe, să aibă o atitudine pozitivă, să aibă așteptări realiste, pentru că din zecile de persoane care le văd profilul cu siguranță vor găsi și oameni care le vor fi pe plac.

Aspectul fizic și succesul financiar, căutate în privința bărbaților

În privința bărbaților, o cercetare realizată de o platformă on-line de întâlniri, publicată de Medium.com, arată că atractivitatea fizică, succesul financiar, încrederea în sine, abilitățile de comunicare și stilul de viață atractiv afișat la profilul publicat pe aceste site-uri reprezintă cele mai importante avantaje în urmărirea succesului în relațiile începute în spațiul virtual.

„Eu nu m-am uitat să aibă dinții aliniați, părul lucios și pătrățele, dar normal că am vrut să găsesc un bărbat de care să fiu atrasă fizic. L-am găsit. Eram și eu aproape să renunț. Dar am dat de un bărbat exact cum am vrut. Cu un profil decent, poze făcute ca lumea (nu la studio), dar unele la cămașă, altele în tricou și avea vreo două legate de hobby-ul lui”, a mai relatat tânăra.

Mărturia româncei a stârnit numeroase reacții pe platforma online, iar alți români au povestit că au trăit experiențe asemănătoare. După luni de așteptare și-au găsit perechea cu ajutorul aplicațiilor de întâlniri, iar în prezent se pregătesc de căsătorie, ori au făcut deja acest pas.

Sfaturi pentru cei care își caută perechea pe Internet

Un studiu recent realizat în Statele Unite ale Americii arată că unul din zece adulți și-a găsit partenera pe o aplicație mobilă ori pe un site de întâlniri, iar peste jumătate din populația tânără inclusă în cercetare a folosit tehnologia modernă în căutarea unei relații.

„Aceste statistici sugerează că întâlnirile online sunt pe cale să devină modul în care oamenii aleg să se întâlnească cu potențiali parteneri”, informează publicația Forbes.

Cu toate acestea, arată Alex Durrant, fondator al unei aplicații de întâlniri, numeroși oameni ajung la terapie întrebându-se de ce cei despre care cred că le sunt potriviți nu intră în legătură cu ei. Răspunsul rapid, potrivit acestuia, este că multe aplicații de întâlnire obișnuite sunt versiuni simpliste, reduse ale lucrurilor reale.

Acest lucru creează un mediu nesănătos în care utilizatorii aplicațiilor învață obiceiuri negative de întâlnire ca: punerea accentului excesiv pe aspectul fizic, căutarea continuă a cuiva mai bun decât potrivirile lor actuale și ideea că partenerii sunt mărfuri de unică folosință. Astfel de obiceiuri erodează capacitatea de conexiune autentică, afirmă Alex Durrant.

Specialiștii citați de Forbes oferă trei sfaturi esențiale celor care vor să aibă succesul dorit pe aplicațiile de căutare a partenerilor:

Fii cu adevărat curios despre cine este persoana din imagine

Conversațiile inițiale pe care le au oamenii pe aplicații pot modela în mod semnificativ traiectoria relației. Astfel, interesul și implicarea în primele dialoguri între cei care vor să se cunoască pe Internet pot fi o bază pentru legături semnificative, care pot duce la relații de succes.

„În loc ca prima impresie să fie un CV plin de imagini, încurajăm oamenii să aibă conversații reale în cadrul aplicației, așa cum ar întâlni oameni noi în viața reală”, spune Durrant.

Concentrează-te pe experiențe de calitate în lumea reală

Al doilea sfat dat de managerul aplicației de întâlniri celor care vor să își găsească perechea este să se nu se trateze unii pe ceilalți ca pe niște mărfuri și, în loc să „colecționeze” cât mai mulți posibili parteneri virtuali de discuții, să experimenteze întâlnirile reale cu ei.

„Utilizatorii aplicațiilor de întâlniri întârzie frecvent răspunsurile la mesaje pentru a părea mai cool. Astfel de întârzieri sunt imposibile atunci când vă aflați fizic în fața unui potențial partener, ceea ce înseamnă că oamenii tind să fie mai autentici în întâlnirile față în față”, informează Forbes.

Verificați-vă sănătatea mintală și obiceiurile de întâlniri

Un studiu din 2020 publicat în BMC Psychology sugerează că utilizatorii anumitor aplicații de întâlniri au tendința de a experimenta niveluri mai ridicate de suferință psihologică, inclusiv depresie, stres și anxietate, arată Forbes.

„Conștiința de sine este fundamentul oricărei relații semnificative. Este vorba despre a ști cine suntem, ce prețuim și ce căutăm la un partener. Când avem un nivel ridicat de conștientizare de sine, avem mai multe șanse să atragem și să fim atrași de profiluri care rezonează cu sinele nostru autentic, în loc să fim prinși de aspectele superficiale care domină adesea scena întâlnirilor online”, arată terapeutul Maria Sosa, potrivit Forbes.

Întâlnirile ar trebui să fie o parte a vieții noastre care adaugă valoare, nu stres, adaugă aceasta.