Prețul exorbitant cerut pentru mobilă la comandă. „Așa se ajunge la adaosuri de 1.000%, iar meșterii se plimbă cu G Class“

Inflația a luat-o razna în ultimii ani, iar prețurile uriașe îi sperie pe români. Anumite produse s-au scumpit și de trei-patru ori în ultimii doi ani, spre disperarea populației. Este și cazul mobilei făcute la comandă. Producătorii spun că de vină este majorarea prețului lemnului.

Românii care vor o mobilă specială în casă trebuie să bage adânc mâna în buzunare, dar oricum cei mai mulți nu își pot permite. Prețurile nu mai au nicio legătură cu realitatea și cu puterea de cumpărare a clasei medii, fără a mai vorbi de faptul că aproape o treime dintre români care muncesc sunt plătiți cu salariul minim.

Iar asta e cu atât mai ciudat cu cât, potrivit statisticilor, România este practic cea mai săracă țară a Europei. Conform datelor publicate în această vară de Eurostat, românii sunt cei mai expuși riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană. În acest top al rușinii îi depășim și pe vecinii bulgari. Cifrele oficiale arată negru pe alb că, în rândul statelor membre ale UE, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistra în 2022 în România (34,4%), Bulgaria (32,2%), Grecia şi Spania (ambele cu 26%).

Chiar și așa, inflația în România este mai ridicată decât în majoritatea statelor, iar prețurile continuă să crească într-un ritm amețitor, fără ca cineva să le poată măcar tempera. Că prețurile au luat-o razna s-a convins singur un român care a decis să vorbească despre experiența lui pe Reddit, iar acolo a provocat o dezbatere. Bărbatul spune că o mobilă făcută la comandă a ajuns să coste și 10.000 de euro.

„Am achiziționat recent un apartament într-un bloc nou. Cum dezvoltatorii din România sunt cam anapoda, m-am trezit cu o bucătărie cam prost executată la un 8mp, dar cu o centrală montată incomod și un zid de cărămidă separator tot așa pus foarte prost, nu intru în extradetalii”, și-a început el expunerea.

A povestit apoi că intenționează să se mute, moment în care a apărut o nouă problemă legată de mobila de bucătărie. Nu doar că prețurile sunt enorme, dar meșterii sunt și foarte ocupați, așa că termenele sunt date peste cap.

„Momentan stăm în chirie, și am vrea să plecăm în 3 luni și să ne mutăm în noul apartament că, deh, chirie și rată e cam mult. Așa a început stresul cu bucătăria, absolut toate firmele de mobilă au termen 3 luni minim, deci 4 probabil. Eu am bugetat suficient bucătăria, credeam eu. În 2016 am făcut la un alt apartament o bucătărie tot cam de 8mp de MDF înfoliat pe la 1.200 de euro, destul de frumoasă, nu lux, care încă arată decent, mici exfolieri, motiv pentru care am zis că acum merg pe MDF vopsit. Deci, am zis că mă lăfai și fac ceva după pofta inimii și fac o bucătărie de 6.000 de euro”, a adăugat el.

O surpriză neplăcută

Și totuși, a avut o surpriză neplăcută, deși era relativ optimist și se aștepta să găsească prețuri pentru toate buzunarele.

„Deja la suma asta mă așteptăm ca firmele de mobilă o să se bată pe mine, că o să iasă un carnagiu de producători de mobilă gata-gata să îmi întindă covor roșu și să-mi facă rafturi de MDF și sertare Joly. Surpriza a fost când o mare parte din firme au fost „meh...”, probabil speriate de bucătăria complicată cu multe coturi și decupaje. Iar restul m-au lovit cu sume între 10.000 de euro și 8.000 de euro, cu livrare în minim 3 luni, avans 50%. Când eu în prostia mea mă gândeam că strecor și un electrocasnic ceva în ăștia 6.000 de euro bugetați”, a continuat el.

La final, el le-a cerut părerea oamenilor cu care a interacționat indirect pe Reddit.

„Spuneți-mi și mie părerea voastră, am înnebunit eu sau 8-10.000 de euro e enorm pentru niște PAL și MDF. Vorbim de jumate de mașină, sunt eu prea zgârcit? Cum să coste 8.000 de euro o bucătărie de 8mp? Vin toți cu niște chestii d-astea de nuanță de tipul feronerie Blum sau cine știe ce importator de MDF mai răsărit. În condițiile în care mie nu mi s-a stricat niciodată la mobilă nici o feronerie nici măcar la ultimul ciuruc. Nu contest importanța lucrurilor de calitate, dar totuși vorbim de PAL și MDF, pui Blum care rezistă la 100.000 de deschideri-închideri. Mersi, nu o să tină lemnul tocat atât... Păi dacă luăm de lemn masiv ce mai făceam, dădeam 30.000 pe o bucătărie?”, s-a întrebat el retoric.

Și tot el a continuat și a explicat că prețurile din România le concurează pe cele din SUA, în condițiile în care americanii lucrează cu materiale superioare calitativ și fac mobile de trei ori mai mari, în medie.

„Mai mult, mai dau un ochi pe HGTV pentru cine știe și în US la TV sunt bucătării mari americane (20 mp) făcute din plywood, un material superior și mult mai scump care costă 15.000 – 20.000 dolari. Să fim noi la același nivel de cost cu PAL și MDF, ca o bucătărie din US făcută să țină 20 de ani minim? În fine aștept o dezbatere pe tema asta să știu și eu dacă sunt decuplat de la realitate sau chiar au luat-o razna toți producătorii de mobilă”, a mai scris el, iar la final a adăugat că este din București.

Ce spun românii

Așa cum anticipa, răspunsurile nu au întârziat. Cei mai mulți internauți s-au arătat surprinși de prețuri, iar mulți dintre ei au confirmat faptul că totul s-a scumpit de câteva ori în ultimii ani.

„Da, prețurile sunt extrem de mari și pentru PAL, dar mai ales pentru MDF. Eu la apartamentul vechi aveam mobilă de bucătărie de aprox 10 ani făcută din PAL. Nu are îndoituri/umflături. Când m-am mutat anul asta, din cauza prețurilor am făcut tot pe PAL. Atâta timp cât este cantuit bine și nu arunci, nu intră apă în el, nu are ce să pățească. Acum nu știu, nu sunt expert. Am plătit în jur de 9.000 RON pe bucătăria curentă. Dar, nu recomand PAL sau altceva, eu am făcut asta pentru că am avut experiență cu el și nu am avut probleme. Nu am avut buget să plătesc dublu pentru MDF”, a spus cineva.

„Suntem vai de capul nostru în România la prețuri la orice ține de mobilat, imobiliare, orice are legătură cât de mică”, a observat altcineva.

La bulgari e mai ieftin. Mereu

Un alt internaut a venit cu o posibilă soluție. „Eu zic să te uiți și la bulgari. Poate nu sunt așa scumpe”, a spus acesta. „De acolo a comandat nevasta. A venit direct la poartă (cred că după vreo 2 săptămâni) și nici nu a trebuit să vând un rinichi”, a confirmat altul.

„Toate prețurile au decolat de vreun an și jumătate. Și încă nu s-au oprit. E scump? Da. Ai nevoie? Dai bani”, a punctat altcineva.

Un altul a venit cu o posibilă soluție. „Știu că nu e cea mai răsărită idee pentru că toți vrem să facem chestiile legal, frumos cu factură etc, dar caută pe cineva cu recomandări bune, care face mobilă pe comandă. Când am dat de prețuri de 5.000 de euro la firme pe 5.40 metri liniari de mobilă full PAL, am căutat și alternative și mi-a dat-o un prieten care e foarte pretențios de felul lui. Cu 2.000 de euro am făcut mobilă care mi se pare de super calitate cu soft close, jolly, picurator deasupra chiuvetei, etc și am utilat bucătăria cu plită electrică, cuptor electric, chiuvetă, mașină de spălat vase și cuptor cu microunde cu încă 1.500 de euro. Am ieșit mult mai ieftin cu totul dacă făceam mobilă la o firmă. Totodată, a fost gata după o lună, și asta că avea alte comenzi înainte, așa a durat trei zile să o facă (am fost indeciși cu culoarea și ne-a dat termen o săptămână înainte de când vrem mobila, să ne decidem la culoare)”, a fost soluția oferită de el.

De trei ori mai scump

„Eu am dat 3.500 euro pe o bucătărie modernă cu încastrare de mașină de spălat și cuptor. Avans 50% da, asta e normal. Da, am văzut și bucătării ca a mea la triplu preț”, a fost alt răspuns.

„Prețurile astea sunt alimentate de cerere. Românii sunt obsedați să își facă bucătăria la comandă, când ar putea destul de ușor să găsească corpuri modulare, deja fabricate, și să iasă mult mai ieftin. Dar dacă toți cunoscuții își fac la comandă, vor și ei, că se fac de râs. Și așa se ajunge la prețurile astea, cu adaosuri de 1000% și cu meșteri în PAL ce se plimbă cu G Class. Aia e, cerere și ofertă”, a observat alt utilizator Reddit.

„Eu îți spun ce a făcut un prieten după ce a văzut că un amărât de dormitor din pal a costat peste 10.000 de lei anul trecut și îi cerea pe o bucătărie cam 6.000 de euro. A căutat la magazine (în Germania) oferte la bucătarii, s-a uitat și pe Kleinanzeigen, a luat o parte din corpuri noi direct din magazin, nu cu totul, doar corpurile, și-a făcut măsurătorile, a găsit culoarea potrivită la tot, în afară de blat. Blat si-a facut pe comandă în România și l-a costat vreo 8.000 de lei parcă. El a montat și tăiat tot, se pricepe. Și a ajuns cam la 4.000 de euro cu tot cu electrocasnice luate din Germania, noi, și cu transport în România. Cred că peste 10 metri pătrați că e lungă rău”, a spus altul.

Ce spun experții - de ce au explodat prețurile

Inflația a afectat prețul lemnului, iar în 2021 acestea s-au dublat față de anul anterior, potrivit Profit.ro. Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Prețurile au continuat să explodeze și în următorul an. Acestei probleme s-a suprapus o alta. În anul 2022, operatorii economici atestaţi în exploatarea forestieră au raportat un volum de lemn exploatat de 18.348.000 metri cubi, mai mic faţă de anul 2021. Iar creșterea prețurilor a continuat și în 2023.

Potrivit INS, volumul de lemn rotund exploatat a scăzut cu 5,2%, în 2022, la 16.870.000 metri cubi. „În anul 2022 operatorii economici atestaţi în exploatarea forestieră au raportat un volum de lemn exploatat mai mic cu 5,6% faţă de anul 2021. În anul 2022 faţă de anul 2021 s-a înregistrat o scădere cu 5,2% a volumului de lemn rotund exploatat”, arată datele INS pentru 2022.

Departe de a se găsi soluții, situația pare că a scăpat de sub control în 2023. De altfel, Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a arătat că România se confruntă în prezent cu o scădere și mai abruptă de 30% a producției în industriile bazate pe lemn, având în vedere ponderea directă în economia României de 1,5% din PIB. Acest lucru induce o scădere a PIB-ului României cu 0,5%, spun experții asociației, care menționează și că, dacă se ia în calcul și aportul indirect și indus, influența este o scădere mai mare de 1% a PIB-ului României.

Mai puțin lemn înseamnă o nouă presiune pe prețuri, iar membrii Asociației Industriei Lemnului – Prolemn spun că doar Guvernul României poate debloca situația.

„În 2023, în industria lemnului avem o serie neîntreruptă de scăderi față de producția anului 2022, nivelul producției atingând un nivel minim în iulie 2023 de 67,6% față de iulie 2022, conform indicilor producției industriale publicați de INS. O scădere de asemenea amplitudine este singulară între industriile din România”, avertizează membrii Asociației.

Ei citează un raport PwC, care arată dimensiunile problemei. „O scădere de 30% în industriile bazate pe lemn, având în vedere ponderea directă în economia României de 1,5% din PIB, este atât de mare încât induce ea singură o scădere a PIB-ului României cu 0,5%.Dacă luăm în calcul și aportul indirect și indus, influența este o scădere mai mare de 1% a PIB-ului României. Și, proporțional, a veniturilor la bugetul de stat. Conform estimării unui raport PwC, industriile bazate pe lemn contribuie, direct și indirect, cu un aport de 3 miliarde de euro la bugetul de stat”, mai spun membrii Asociației Industriei Lemnului – Prolemn.

Ce spun producătorii

Producătorii de mobilier se plâng de faptul că în unele cazuri materialul lemnos îi costă chiar și de patru ori mai scump decât înainte de pandemie. Deopotrivă marile fabrici de mobilă, dar și simpli producători spun că pur și simplu prețurile materiei prime, a lemnului, cresc de la o lună la alta.

Andrei Gadean are un mic atelier unde lucrează împreună cu cei doi fii ai săi. Admite că lucrează mult mai scump decât o făcea acum câțiva ani, dar are și argumentele sale.

„Prin 2008, lemnul costa de 4 ori mai puțin decât azi. Atenție, de 4 ori, cu 400%, nu cu 4% sau cu 40%. Deci totul a luat-o razna începând cu pandemia, când totul s-a scumpit extrem de mult. Acum, spuneți-mi și dumneavoastră, pot eu să lucrez pe gratis sau să plătesc eu singur scumpirea materialului ca să fac pe filantropul? Nu, pentru că din asta trăiesc și am datoria să asigur familiei un trai cât de cât decent. Deci, dacă pe mine mă costă de 4 ori mai mult materialul, e logic să cer mai mulți bani clienților pentru care fac mobilă la comandă, nu? Nici nu mai spun că salariile au crescut de atunci, că toate prețurile au crescut, că totul e dezastru”, a spus Gadean.

El spune că profitul său e departe de a fi de patru ori mai mare și că a rămas cu vechea sa mașină de acum opt ani.

„Să știți că nu câștig cu mult mai mult. Nu câștig de patru ori mai mult ca în 2018, nici de două ori. Nici cu 50% mai mult. Da, câștig mai bine, cred că undeva cu 30-35%, dar asta știe mai bine contabilul. Nu mi-am schimbat mașina, nici aparatura electronică, nu mi-am luat vilă, stau tot în vechea casă. Îi înțeleg pe clienți, dar trebuie să înțeleagă și ei că lemnul ne costă mult mai mult decât până acum și că nu vrem, cel puțin eu nu vreau să trag pielea de pe ei”, a mai spus acesta.

Nici marile fabrici nu au scăpat de probleme. Potrivit Observator, în 2022 multe dintre produsele care ieșeau pe poarta fabricii costau cu circa 300% mai mult decât în urmă cu un an. „Sunt produse care au o creştere, aproximativ, de 300%. Din păcate, nu putem să susţinem doar noi, ca şi societate, această scumpire şi trebuie să o reflectăm undeva", spune George Ciorâca, reprezentantul unui magazin.

Prețurile materiei prime, prețurile energiei și salariile mai mari ale angajaților sunt principalele motive care au dus la creșterea prețurilor. Iar procesul va continua, dacă nu cumva va accelera în următoarele luni, sub presiunea noilor măsuri fiscale luate de Guvernul României, dar și a inflației care nu scade așa cum se anticipase.