Președintele SRR Răzvan Ioan Dincă: „Încerc să fac din această instituție una mai performantă, mai vizibilă“ VIDEO

Președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune a vorbit la Adevărul Live despre instituția pe care o conduce, explicând ce schimbări a făcut în aproape un an de mandat și care sunt obiectivele sale în perioada următoare.

Răzvan Ioan Dincă a preluat această funcție în noiembrie 2021 și consideră că este cea mai mare provocare profesională de până acum. În opinia sa, radioul public este o instituție care funcționează, care nu „trebuie luată și pusă pe șine“, însă lucrurile pot fi mult îmbunătățite și adaptate contextului actual din peisajul media.

Respectând standardele și valorile jurnalistice, precum și promovând conținut relevant și de calitate, Răzvan Ioan Dincă spune că, alături de echipa din radio, poate moderniza SRR și o poate duce într-o nouă etapă.

„Instituția aceasta are un anumit tip de independență, atât în ceea ce privește conținutul său editorial, cât și serviciile suport care asigură buna desfășurare a activității. Și-atunci, pentru Președintele director general e simplu: are de îmbunătățit lucruri. Radioul are audiențe foarte bune, canalele noastre sunt ascultate de milioane de ascultători pe zi, e în topul audiențelor în majoritatea intervalelor orare.

Ceea ce contează foarte mult - și aici pot să spun că am o responsabilitate – este de a aduce lucruri în plus față de ceea ce există. Eu sunt foarte conștient de faptul că poziția aceasta este un privilegiu, dar în același timp este o răspundere și o obligație foarte mare. Și atunci încerc să tratez cu tot profesionalismul subiectele din interiorul acestei organizații, dar să aduc și aportul meu, care să nu se facă simțit cu forța. Încerc să fac din această instituție una mai performantă, mai vizibilă în multiplele medii în care, la ora actuală trebuie să fie această vizibilitate. Și totodată, să ajut și oamenii din interiorul organizației performeze și mai bine“, a declarat acesta la Adevărul Live.

Răzvan Dincă, despre misiunea SRR

„Lucrul cel mai important pe care îl are Radio România, ca valoare, este resursa umană. Iar aici nu vorbesc doar despre o categorie de jurnaliști sau de tehnicieni, ci vorbesc de un tip de jurnalism aparte, jurnalismul radio. Faptul că facem presă în interesul publicului creează credibilitate. Jurnaliștii din radio nu caută senzaționalul, ci caută credibilitatea, informația trebuie să aibă acuratețe (...) trebuie verificată, trebuie pusă în forma corectă în așa fel încât să devină relevantă și să nu fie combătută. Vă dați seama ce responsabilitate este pentru noi când trimitem în eter un tip de informație? Trebuie să fim absolut siguri că e cea corectă. Este un deziderat pentru toți cei care lucrează în radio, indiferent că vorbim de emisiunile informative, dezbateri, jurnalism cultural. Cred că aceasta este cea mai bună modalitate de contracara fake-news-ul, când știi sigur că ceea ce asculți într-un loc, la un anumit radio, e credibil“, a spus președintele Radioului Public.

„Avem o misiune publică de informare corectă, de culturalizare și, până la urmă, și aceea de a oferi divertisment de bună calitate. Trebuie să oferim toate acestea ascultătorilor în permanență, în forme profesionale, iar o valoare importantă cred că e și relevanța. În acest mod au fost gândite și noile grile de programe: să servească și ascultătorul, și misiunea publică, trebuie să ții cont de creșterea audienței fără a face compromisuri legate de calitate“, a adăugat acesta

Totodată, președintele director general al SRR a vorbit despre direcțiile dezvoltării și modernizării societății pe care o conduce.

„Unul dintre rolurile pe care încerc să mi le asum este acela de încerca să ducem conținutul relevant din on-air în online, adică de a digitaliza conținutul existent în atâtea stații ale Radioului Public. Consider că digitalizarea și radioul sunt mână în mână. Radioul public poate avea un rol foarte important: poate crea un tip de jurnalist care poate face atât materiale on-air, cât și video și mai apoi declinate către zonele de podcast sau către zonele de social media, acolo unde forma materialului trebuie să fie alta decât cea inițială. O să dezvălui că refacem toate site-urile instituției și creăm un portal Radio România, care va potența ambele zone: și cea de radio, și cea online. Vom încerca să facem în așa fel încât brandul Radio România să fie recognoscibil în cât mai multe aspecte ale vieții noastre“, a mai spus Răzvan Ioan Dincă despre obiectivele sale.