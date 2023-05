Parcare gratuită timp de un an pentru șoferii români, oriunde în țară. Care e singura condiție ce ar trebui îndeplinită

Potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică, șoferii ar putea să beneficieze de parcare gratuită oriunde în ţară, timp de un an, în anumite condiţii.

Parcarea este gratuită oriunde în ţară, dacă şoferii donează sânge de două ori pe an. „Persoanele care donează sânge de cel puţin două ori în decursul unui an calendaristic beneficiază de parcare gratuită în cadrul parcărilor publice de pe teritoriul României, timp de un an de la data efectuării celei de-a doua donări“, va scrie în Legea 282/2005, dacă proiectul de față va ajunge să se aplice, conform avocatnet.ro.

Dacă donatorul îndeplinește din nou condițiile pentru acordarea dreptului de parcare gratuită, respectiv donează sânge de cel puțin două ori într-un an, acesta se va prelungi cu încă un an.

Pentru a putea fi pusă în aplicare, măsura va avea nevoie de norme metodologice, ce vor trebui elaborate de Ministerul Sănătății.

Potrivit inițiatorilor, "datele identificate plasează România la coada statisticilor privind numărul de donatori în lume (...)“

În prezent, donatorii de sânge beneficiază de: tichetele de masă, o zi liberă de la locul de muncă, decontarea cheltuielilor de transport în comun între localități (dacă nu sunt din localitate) sau abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun pe o perioadă de o lună.