ONU: 1 martie - Ziua „Zero discriminare". Dezincriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV salvează vieţi

În fiecare an, la 1 martie este marcată, la iniţiativa UNAIDS - Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA, Ziua "Zero discriminare". Campania "Zero discriminare" se doreşte a fi un apel de a promova şi sărbători diversitatea, toleranţa şi incluziunea, potrivit Agerpres.

Apelul este adresat oamenilor de pretutindeni.

Anul acesta, tema acestei zile este „Save lives: Decriminalise", iar prin aceasta UNAIDS evidenţiază modul în care dezincriminarea populaţiilor-cheie şi a persoanelor care trăiesc cu HIV salvează vieţi şi ajută la apropierea sfârşitului pandemiei de SIDA, se arată pe site-ul https://www.unaids.org/.

Legile penale care vizează populaţiile-cheie şi persoanele care trăiesc cu HIV încalcă drepturile omului, exacerbează stigmatul cu care se confruntă aceste persoane şi pun oamenii în pericol prin crearea de bariere în calea sprijinului şi serviciilor de care au nevoie pentru a-şi proteja sănătatea. În 2021, în lume au fost stabilite obiective ambiţioase de reformă pentru a elimina legile penale care subminează răspunsul la HIV şi lasă în urmă populaţiile-cheie.

Dezincriminarea este un element esenţial pentru a pune capăt SIDA până în 2030. Cu toate acestea, în ciuda dovezilor convingătoare, rămân în vigoare multe legi discriminatorii şi punitive. Comunităţile pledează pentru schimbare şi ajută la crearea unei mişcări în creştere pentru dezincriminare, se arată pe site-ul menţionat.

Discriminarea faţă de persoanele cu HIV le face pe acestea să-şi ascundă boala

Iniţial, campania „Zero discriminare", lansată de UNAIDS, a pornit de la nevoia de informare şi sensibilizare a comunităţii în legătură cu HIV/SIDA, pentru a stopa răspândirea infecţiei cu HIV şi a învinge această teribilă maladie.

Lipsa sau nivelul scăzut de informare privind HIV/SIDA au dus adesea la discriminarea persoanelor infectate cu acest virus sau bolnave de SIDA. Discriminarea faţă de persoanele cu HIV le face pe acestea să-şi ascundă boala, fapt ce duce, în consecinţă, la răspândirea acesteia.

În 2013, cu prilejul Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA, directorul executiv al UNAIDS, Michel Sidibé, a propus marcarea, la 1 martie 2014, a Zilei internaţionale "Zero discriminare". Ca simbol al acestei zile a fost ales fluturele. Michel Sidibé a lansat Ziua "Zero discriminare" pe 27 februarie 2014, în cadrul unui amplu eveniment desfăşurat la Beijing, în China.

„Răspunsul în faţa SIDA a oferit omenirii lecţii importante de toleranţă şi compasiune (...)Se ştie că atât dreptul la sănătate, cât şi dreptul la demnitate aparţin tuturor. Lucrând împreună, ne putem transforma, putem transforma comunităţile noastre şi lumea noastră astfel încât să se ajungă la zero discriminare", a spus atunci directorul executiv al UNAIDS, potrivit Agerpres.

Eradicarea SIDA până în anul 2030

37,7 milioane de persoane erau infectate cu HIV, în 2020,1,5 milioane de persoane au fost infectate cu HIV în acel an, iar 680.000 de oameni au murit din cauza bolilor legate de SIDA, potrivit UNAIDS.

Eradicarea SIDA până în anul 2030 este parte integrantă a obiectivelor de dezvoltare durabilă care au fost adoptate în unanimitate de statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite în 2015. În cadrul celei de-a 37-a reuniuni a Consiliului Coordonator al Programului UNAIDS, a fost adoptată o nouă strategie, pentru a pune capăt epidemiei de SIDA până în 2030, conform site-ului https://www.unaids.org/.

Referitor la campania antidiscriminare, numeroase organizaţii promovează activ această cauză prin diferite activităţi, pentru a evidenţia dreptul oricui de a trăi în deplină demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naţionalitate, etnie, culoare a pielii, profesie, educaţie şi credinţă etc