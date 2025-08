Nu e Dubai, dar îi dă pe mulți peste cap. Sectorul din București care s-a dezvoltat cel mai mult

Bucureștiul este orașul din România care s-a dezvoltat cel mai mult în ultimele trei decenii și jumătate, însă chiar și așa există încă multe probleme de rezolvat. În ce privește sectorul cel mai bine dezvoltat în ultimii ani, părerile sunt împărțite, așa cum arată o dezbatere online.

Care e sectorul din București care s-a dezvoltat cel mai mult în ultimii ani? Aceasta e întrebarea la care au încercat să găsească un răspuns chiar localnicii, într-o dezbatere pornită pe Reddit după ce un internaut o a postat o imagine în care compară dezvoltarea Dubaiului cu cea din sectorul 5 al Capitalei.

„Care sector s-a dezvoltat cel mai mult în ultimii ani?”, a scris el, provocându-i pe ceilalți internauți. Primul care a ridicat mănușa s-a amuzat pe seama unei mașini și a glumit cu autorul postării inițiale.

„De ce minți. S-a schimbat mașina. Nu mai e Dacia 1300 roșie, e Dacia Logan roșie. Serios vorbind totuși, poza asta e din 2023 de pe Google Maps, recent au curățat tot și re-asfaltează străzile și trotuarele”, a scris cineva.

„Lasă aia. Și-au construit ăia din dreapta balcoane. Nu închise. Construite cu totul fără suport de la parter! Sigur au autorizație și nu pică la primul cutremur. Edit: Și în stânga se vede unul pe sistem similar și în fundal câteva”, i-a răspuns altul.

„Culmea, zonele de case s-au îmbunătățit mult considerând că în 1991 majoritatea aveau WC în fundul curții”, a fost altă observație.

„Căutați petrol în Ferentari să salvați sectorul”, s-a amuzat altul.

„Sectorul 4, clar! Beneficiază de Băluțian engineering din plin, canalizarea pluvială e executată ca la carte pe toate străduțele, cred că a făcut și păienjeni având în vedere că nu captează apa niciodată”, a scris cineva.

Cât de mult s-a schimbat sectorul 5

„Locuiesc în sectorul 5, pe toți cei care ziceți că e la fel vă invit să faceți o plimbare să vedeți dacă s-a schimbat sau nu. O să fiți surprinși”, a intervenit cineva.

„Sectorul 5 nu e numai Ferentari... Adică e și facultatea de drept, Parlamentul, Piața Constituției și hotelul de 5 stele cu magazin Louis Vuitton lângă el”, a replicat altul.

„Dar nici măcar Ferentari nu e așa rău. Toate pozele nașpa cu Ferentari sunt din aceleași câteva străzi nasoale. În rest, e un cartier complet normal. Semnificativ mai sărac, dar complet normal”, a protestat cineva.

„Chiar arată bine sectorul 5… Nu știu de ce toata lumea e speriată de el”, i-a dat altcineva dreptate. „Exact! Arată foarte bine și avem de toate aici. Da, excepție metrou, bla bla. Stau aproape de Depoul Alexandria și am autobuze, tramvai, sala, 3 hypermarketuri. Ajung la Unirii în 30 minute, la AFI în 20. Să nu mai zic că avem farmacia Tei! Într-adevăr, un parc ar fi util, dar m-am urcat în mășină, iar în 20 min sunt la Carol, Dr. Taberei sau Bragadiru (10-15 min). Inițial voiam să mă mut de aici, dar crescând, nu mai vreau. Am tot ce îmi trebuie. LE: când mergi de la Unirii spre sectorul 1 (cred) zona aia mi se pare că arată mult mai nașpa decât sectorul 5”, a plusat un internaut.

„Normal ca s-a schimbat mult sectorul 5 în ultimii 20 de ani. Nu cred (100%) că zice cineva că e exact la fel ca în 2000. Dar îți place nu îți place încă are părți care sunt mult mai nașpa față de părțile echivalente din restul sectoarelor (toate sectoarele au părți mai nașpa. Și nu, soluția nu e să construiască ONE niște turnuri prin sector și gata s-a spălat sectorul”, a nuanțat cineva.

„Sectorul 5 e low-key cel mai de rău sector cu cartiere ca Rahova sau Ferentari care reprezinta 3 sferturi de sector, celalalt sfert e Cotroceniul care e mișto și fițos”, a fost o opinie.

Au existat și voci mai radicale, iar cineva le-a reproșat celor care critică sectorul 5 că o fac gratuit. „Aparent observ o frustrare în rândul celor care încă au impresia că pot să arate cu degetu’ sectorul 5 și să spună că e cel mai rpu când probabil realitatea e că sectoarele lor sunt mult mai de rele. Am uitat că suntem pe reddit unde ignoranța și prostia sunt fundamente ale gândirii”, a atacat unul.

Păreri și păreri

Alții au fost însă de altă părere: „Am fost recent pe Calea Rahovei cu o minte deschisă că s-au schimbat chestii. Față de acum 10 ani, erau mai multe blocuri renovate, colorate în cele mai kitschoase combinații de culori posibile. În spatele bulevardului, la 2 pași, era fix la fel ca acum 10 ani. Și pe calea 13 Septembrie mai ajung uneori și mi se pare deprimantă, fix cum își un vestic prost cu prejudecăți că arată Europa de Est peste tot. Deci zi-mi și mie unde sunt zonele astea din sector care chiar arată bine, cumva fix pe alea le ratez mereu. Mă refer la sector dincolo de margini de tip Cotroceni (care nici ăla n-arată bine la nivel de străzi, alei, trotuare, etc) sau Bd. Elisabeta”, a contestat cineva.

„Surprinși de dalele care ies din pământ pe tentativa aia de trotuar. Nu poți să legi 1km cu căruciorul în sectorul 5. Adevărul e că e cel mai nașpa sector, pus la loc de cinste lângă Sectorul 2. Toate celelalte s-au dezvoltat”, a fost altă părere.

Sectorul 2 luat la bani mărunți

A fost momentul în care și alți internauți i s-au alăturat și au criticat sectorul 2.

„Nu știu ce să zic, dar sectorul 2 e slab la cât de mare e și câți bani intră în el.Nu vreau să fie panseluțe și diverse ornamente cum e la Băluță, dar nu prea se întâmplă evenimente, concerte în aer liber, activități noi prin parcuri”, a comentat cineva.

„Până la evenimente și concerte, mi se pare că principala problema e calitatea trotuarelor. Ștefan cel Mare, Barbu Văcărescu sunt pline de gropi și denivelări, să nu mai zic și că sunt pline de mașini”, l-a completat altul.

„Și carosabilul arată jalnic, gropi și multe artere în care șina de tramvai este strapunsă. Da, multe mașini parcate pe trotuar”, a adăugat altcineva.

„Mi se pare că toate au zone care s-au dezvoltat, dar și zone care au rămas în urmă. Ok, Aleea Livezilor arată nașpa în sectoru' 5, dar aia e și o zona mai dubioasă. Pentru că, în rest, mi se pare că arată mult mai bine față de acum 15 ani, de exemplu. Sectorul 2, de exemplu, dacă iei zonele de corporatiști, și compari cu ce era înainte acolo, clar e în top la dezvoltări. Dar asta nu înseamnă că tot sectorul s-a dus spre bine. Andronache e complet diferit față de cum arată acum 20 de ani, dar Colentina, de exemplu, de la Doamna Ghica spre Dragon, arată la fel de prost că înainte (sau Fundeni). Pe de altă parte, zonele mai centrale din sector arată mult mai bine. Sectorul 4 mi s-a părut întotdeauna cam overrated. Are părți frumoase, normal, dar tot mi se pare overhyped”, a fost un alt punct de vedere.

„Eu am plecat din București în 2018, iar după ani de zile, când m-am întors, am descoperit ca atât sector 5,cât și 6, sunt foarte schimbate. Desigur, București nu va fi niciodată Dubai sau Singapore, dar schimbarea se vede cu ochiul liber”, a observat cineva.

Între Dubai și Belarus 2

„Foarte bine, n-avem nevoie să devenim Babilon”, l-a contrat altul, moment în care acesta a răspuns: „Total de acord, hai să devenim Belarus 2.0.”

„Sectorul 6 s-a schimbat și încă se schimbă masiv. Stau de 10 ani în el și abia în ultimii ~3 ani au început să folosească infrastructură existentă de propagandă comunistă de oraș parc, și destul de bine. Singură problema în S6 e că Iuliu Maniu* e o arteră fără speranța din cauza Militari Residence&co. *și Prelungirea Ghencea”, a fost altă părere.

„34 ani, iar punga albastră tot acolo e. Rușine, Vladimir Putin!”, a fost altă remarcă față de fotografia postată pe grup.

Marea provocare

„Sectorul care are cele mai multe blocuri reabilitate, cei mai mulți copaci plantați, cele mai multe școli și grădinițe renovate, săli de sport și terenuri în aer liber, containere îngropate pentru a scoate ghenele din blocuri, cele mai multe locuri de parcare și chiar piste de biciclete pe alocuri. Care să fie oare?”, a lansat cineva o provocare.

„Drumul Taberei nu e sector, e sufrageria primarului” a scris altul.

„No, tu faci propagandă globalistă. București...orașul oportunităților să arate așa de rău? Tu nu știi că am ajuns mai tari decât Milano?”, a fost o ironie fină.

„Da boss, însă apartamentele din Dubai sunt mai ieftine, că sunt departe de metrou, parc și Mega Image”, a continuat altcineva în aceeași notă ironică.

„Fără dar și poate sectorul 4. Am amintiri cum arăta pe la începutul anilor 2000 și diferența este enormă. Nu era cel mai prietenos sector, mă refer în special la zonele Apărătorii Patriei, Piața Sudului. Bine, o contribuție a avut-o și Piedone când a fost primar”, a comentat altul.

„Bulevardele Basarabia și Chișinău arată mai rău decât înainte de 90 (din cauza parcărilor nesimțite și a degradării șinelor de tramvai)”, și-a spus altul oful.

„Sectoarele 4 și 6 arată lux acum”, a scris cineva. „Depinde la ce perioadă te raportezi. Ultimii 5 ani cel mai mult s-a dezvoltat sectorul 6 și cel mai puțin sectorul 1”, a punctat cineva.

„S-a dezvoltat mai mult 6 decât 4? Hai să fim serioși. Nu poți compara un parc cu o stație de metrou nouă/pasaj nou/parc nou/secție noua de arși la spital/maternitate în lucru/stație de pompieri noua/2 creșe noi/pasaj refăcut la Unirii și înlocuire planșeu + alte stații de metrou și aeroport în faze de proiect”, l-a contrazis un alt internaut.

Cine e mai bun

„Dacă tu crezi că Ciucu a făcut doar un parc, să știi că nimeni nu o să te bage în seamă dacă încerci să îi convingi că ai dreptate”, i-a răspuns cineva.

„Am spus "un singur proiect major". Nu am zis că nu a făcut nimic sau că nu este un primar implicat. Am spus doar că s-a inoculat o idee falsă, ca s-a dezvoltat S6 cel mai mult în ultimii ani, o afirmație falsă din punctul meu de vedere”, a revenit cel vizat, după care a făcut alte două comentarii, cu dovezi foto în sprijinul afirmațiilor sale. „Uite, spre exemplu cum este situația reală în planul secund al bulevardului Iuliu Maniu (aleea Zorelelor). Tencuiala de pe fața blocurilor este căzută, trotuarele au 30cm lățime (acolo unde nu sunt cățărate mașinile pe ele). Ca să ajungi la locul de parcare, trebuie să o iei pe carosabil. Ăsta este adevaratul S6, pe care postacii lui Ciucu nu-l prezintă. Uite blocul de la Gorjului cum arată. Zici că e din Ucraina, nu din București. Cu tot respectul pentru voi care locuiți acolo, dar nu ai cum să spui că ăsta este sector mai dezvoltat decât altele când ai așa ceva”, a mai spus internautul.