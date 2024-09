Motivul bizar pentru care o femeie din Hawaii vrea să se mute în România. Ce sfaturi îi dau străinii stabiliți în țară și românii

O femeie din Hawaii ar vrea să schimbe țara și s-a gândit chiar la România. În discuție au intervenit și alți străini care sunt tentați să se stabilească aici și care i-au dat diverse sfaturi.

România este tot mai atractivă pentru pensionarii americani, dar mai nou nu numai ei sunt intersați să se stabilească aici. Este și cazul unei femei din Hawaii, care s-a interesat pe un grup de Facebook dedicat expaților din România ce oportunități ar avea aici.

„Sunt rezidentă în Hawaii de 20 de ani, originară din Seattle, Washington. Activitatea mea în vânzări, în turism și activități este o pasiune recentă pe care o am după ce am decis să mă retrag din predarea psihologiei în sistemul comunitar Sunt foarte interesată să încep o viață în afara SUA, iar când am făcut un test online România a apărut ca o potrivire bună. Întotdeauna am fost curios în ceea ce privește cultura. Tatăl meu este din Italia, iar familia mamei este din Danemarca. Aș vrea să fiu undeva în Europa pentru anii pe care îi am”, a scris ea.

De ce România

Americanca și-a justificat și decizia de a părăsi Hawaii și s-a declarat gata pentru o schimbare radicală. „Hawaii este foarte scump și în ciuda frumuseții și a anilor grozavi pe care i-am avut aici sunt gata pentru o schimbare. Sper să acumulez câteva cunoștințe pe acest grup de Facebook! Dumnezeu să vă binecuvânteze”, a scris femeia.

Postarea ei nu a rămas fără răspuns. Mai mulți străini, dar și câțiva români au încurajat-o să-și urmeze visul și i-au dat unele sfaturi.

„Ți-ar plăcea România” și „Romania, gazda perfecta. Îți vei găsi aici casă”, au fost doar două mesaje de încurajare din partea a două românce.

O americancă mutată în România tot din Hawaii s-a arătat disponibilă să o ajute cu orice sfaturi și i-a lăudat alegerea. „Bună, sunt din Hawaii și locuiesc în România. Cultura este similară (orientată spre familie, sociabilă, utilă străinilor), dar, de asemenea, mai conservatoare decât ești obișnuită. Totul e mult mai ieftin. Scrie-mi pentru întrebări și voi încerca să te lămuresc tot ce pot (nu sunt aici de mult timp)”, a fost comentariul.

„Am locuit în Seattle și m-am mutat acum un an și jumătate în România. Cred că România este un loc grozav mai ales pentru pensionare. Cheltuielile cu mâncarea și traiul sunt mult mai reduse decât în SUA. De asemenea, țara este foarte sigură, iar asistența medicală este bună în experiența mea. Viața este accesibilă și poți avea un stil de viață grozav aici pentru mult mai puțin decât în multe alte locuri”, i-a scris o altă americancă stabilită în România. „100% de acord”, a întărit o altă expată, în timp ce un american i-a spus că Sibiul ar fi cel mai potrivit loc.

O româncă i-a indicat Bucovina ca cel mai potrivit loc. „Dacă doriți să locuiți într-un loc pastoral montan foarte frumos, cu oameni foarte harnici, veseli și cinstiți, aruncați o privire în Bucovina. Doar o căutare pe Google și te vei îndrăgosti.”

Pro și contra

Au existat însă și comentarii mai puțin optimiste. O româncă i-a spus direct că un test de potrivire e prea puțin pentru a lua o decizie atât de radicală.

„Îmi pare rău să spun, dar un test online nu este un cuvânt de spus pentru a alege unde să-ți petreci restul vieții. Poți încerca să faci voluntariat prin Workaway sau Woof, astfel vei obține o perspectivă mai bună asupra vieții de zi cu zi din România Și vorbește cu localnicii și fă-ți propriile impresii. Este o investiție minimă din moment ce nu trebuie sa plătești cazarea și mâncarea. Muncești puțin și primești multe în schimb”, a fost sugestia.

„De ce România?” a întrebat-o un român. O româncă din Japonia a intervenit și a dat răspunsul. „De ce nu? Țara noastră este uimitoare. Având atât mare cât și munți, oameni calzi care se poartă frumos cu străinii, nu este un loc periculos pentru că nu deținem arme... și așa mai departe”, a venit răspunsul.

„Am întrebat-o pe ea. Dacă e așa bine în România de ce stai în Japonia?”, i-a replicat bărbatul. „Tocmai pentru că am locuit destul de mult în străinătate, nu doar Japonia, și pot vedea prin ochii unui străin ce potențial are România. Și da, acum vreau să mă relochez și eu acasă. De aceea sunt pe acest grup”, a explicat românca.

„Poți obține cetățenia UE prin Italia, dacă tatăl tău este italian. Cu pașaport italian totul ar fi mult mai ușor în România ca cetățean al UE. Mult noroc!”, a sfătuit-o altă româncă.

„Hai să schimbăm casele! Eu îți dau casa mea din București și tu îmi dai casa ta din Hawaii”, a scris un român.

„Veți primi o mulțime de sfaturi și opinii aici. Cum vor spune majoritatea oamenilor... Vino într-o vizită prelungită. Alege două locuri (poate două săptămâni într-un oraș din România, poate două săptămâni la a doua alegere) și stai două săptămâni. Nu ca turist, ci gândește ca rezident. Mergând în piețe, plimbându-te pe străzi, gătind singură, verificând biblioteca, discutând cu oamenii etc. Nu poți obține o viză de pensionar în România. Cel mai simplu și ieftin mod este o viză de voluntariat cu o organizație non-profit, așa cum am făcut-o și eu”, a sfătuit-o altă americancă.

România, în topul celor mai accesibile țări pentru pensionarii americani

Forbes a scris recent că numărul americanilor care doresc să se stabilească în străinătate s-a triplat în ultimii 30 de ani, potrivit unui sondaj Monmouth University din 2024. De vină ar fi viața tot mai scumpă din Statele Unite ale Americii, dar și alți factori precum asistența medicală, divertismentul, siguranța și viața culturală. Europa continuă să se afle în fruntea listei pentru mulți dintre cei care visează la o mutare în străinătate, iar mai nou pensionarii americani iau în calcule să se mute și în România. Portugalia, Cehia, Spania și Bulgaria, alte țări considerate ieftine, sunt de asemenea printre locurile preferate.

Potrivit sursei citate, cetățenilor americani li se permite să viziteze România fără viză pentru un total de 90 de zile într-o perioadă de 6 luni. Deși face parte din UE., România nu folosește moneda euro, ceea ce este considerat de unii ca fiind unul dintre motivele pentru care costul vieții rămâne scăzut în țară, mai amintesc cei de la Forbes.