Un urs a atacat o maşină pe Transfăgărăşan: „Prinde geamul cu dinții. Din fericire, nu s-a spart”

Un urs a atacat o mașină și a mușcat geamul acesteia, pe Transfăgărășan. „Într-o secundă, încercând să închid și geamul, tot din motive de siguranță, se observă cum ursul face un salt și ajunge la mașină și prinde geamul cu dinții”, a povestit șoferul mașinii.



Imaginile au fost filmate de șoferul mașinii, Nono Semen, jurnalist Digi FM, și arată momentul în care animalul se năpustește asupra mașinii.

„Sunt un avertisment pentru toți cei care au intenția de a interacționa cu urșii și de a-i hrăni. Am făcut o tură pe Transfăgărășan. În cele două ore pe care le-am petrecut acolo am văzut vreo 15 urși. Din păcate am văzut și foarte mulți turiști care interacționează în mod voluntar cu urși, și nu sunt doar români, și cetățenii străini fac asta. Probabil sunt în căutare de senzații tari: vin în România ca și cum ar face un safari”, a transmis Nono Semen, potrivit Digi 24.

Acesta a povestit că se afla în mașină, conducea cu viteză mică și avea geamul din dreapta, pe la jumătate, iar în acel moment ursul s-a năpustit și „prinde geamul cu dinții”.

„Era deschis ca să intre aer proaspăt, aer de munte. La un moment dat, după o curbă, mașini oprite. O coloană de câteva mașini oprite și doi urși. Am oprit că nu aveam unde să plec mai departe, am zis hai să îi pozez și pe cei doi ursuleți care au mai apărut pentru că, toată aventura asta pe Transfăgărășan am făcut-o cu viteză mică, cu geamurile închise, deci în condiții de siguranță și precauție maxime. Dar de data asta, când am pus mâna pe telefon, într-o secundă, încercând să închid și geamul, tot din motive de siguranță, se observă cum ursul face un salt și ajunge la mașină și prinde geamul cu dinții. Din fericire, nu s-a spart geamul”, a povestit jurnalistul.

Atacat de un urs în propria gospodărie

Se înmulțesc cazurile în care urșii atacă oamenii. Un bărbat a fost atacat de un urs, miercuri noapte, în curtea unei case din stațiunea Colibița, în apropiere de Munții Călimani, după cum informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

După incident, a fost transmisă o alertă prin sistemul RO-ALERT, prin care locuitorii au fost îndemnați să își ia măsuri de precauție pentru siguranța lor.

Bărbatul rănit, care era conștient și receptiv, a fost transportat la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Victima, un localnic de 54 de ani din Colibița, a suferit multiple leziuni și contuzii la nivelul mâinilor, capului și abdomenului, însă viața sa nu este în pericol.