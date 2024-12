Într-un vlog realizat în Barcelona, Cosmina Avram l-a întâlnit pe George, un român care locuiește de 25 de ani în orașul catalan. El nu ar da Bucureștiul pe Barcelona, în ciuda faptului că orașul din Spania s-a clasat în top 10 mondial al orașelor care oferă cea mai mare calitate a vieții.

Barcelona s-a clasat anul aceste pe locul 10 în topul internațional al celor 100 de orașe unde se trăiește cel mai bine din lume.

Top 100 City Destinations Index, realizat de compania de analiză a datelor Euromonitor International, analizează cele mai importante orașe din întreaga lume și le clasifică pe baza unor criterii care includ turismul, durabilitatea, performanța economică și sănătatea și siguranța, arată CNN.

Europa domină clasamentul 2024, cu șase orașe în top 10. Paris este pe locul I, Madrid este pe locul 2, Roma și Milano sunt pe locurile 4 și 5, Amsterdam este pe locul 7, iar Barcelona este pe locul 10.

Într-un vlog realizat în Barcelona, Cosmin Avram l-a întâlnit pe George, un român care locuiește de 25 de ani în orașul catalan. În ciuda faptului că Barcelona este un oraș superb pentru turiști, viața pentru români aici nu este doar lapte și miere. George susține că dacă ar da timpul înapoi și ar avea iar 29 de ani, nu ar da Bucureștiul pe Barcelona.

Barcelona este unul dintre orașele preferate din Europa ale lui Cosmin Avram. „Este în top 3” – a spus el în începutul clipului în care prezintă viața românilor din orașul catalan.

„Chiar dacă se apropie Crăciunul, oamenii fac plajă, avem curajoși care intră în apă. Este soare, cred că sunt undeva la 17 grade în acest moment afară”, explică vloggerul.

Călătorul a început cu o afirmație care îi va mira pe mulți: „Dacă vă vine să credeți sau nu, Barcelona este un oraș ieftin. Ați auzit bine! Dacă e să-l comparăm cu celelalte orașe mari europene în care am fost până acum, aici este ieftin. Ai calitate când vine vorba de mâncare. La hoteluri este alta discutie, acolo nu o sa găsești ceva bun și ieftin, cu toate ca noi acum suntem cazați la un hotel de 4 stele, plătim 70 de euro pe noapte, condițiile sunt perfecte. Am gasit o oferta bună”.

În ciuda faptului că mulți români se plâng de salariile mici din Spania, Cosmin Avram crede că la calitatea vieții, ibericii stau mai bine decât mulți europeni. „Îmi spun foarte mulți români că e greu, că se câștigă puțin, dar din punctul meu de vedere, Spania este peste multe țări europene unde se câștigă bine, mult peste Germania, de exemplu. Și aici mă refer strict la calitatea vieții.”

Vloggerul crede că degeaba câștigi mult, dacă „duci o viață nu tocmai plăcută, pentru că nu totul se rezumă la bani, oamenii aici sunt mult mai fericiți, mult mai liniștiți, sunt calmi, nu sunt într-o continuă alergare și nu-i vezi posomorâți. Cam același lucru se întâmplă și în Italia”.

Ghidul vloggerului în Barcelona este George, un român care se află de 25 de ani în Spania.

Cosmin constată că prețurile la produsele alimentare sunt foarte bune comparativ cu alte țări europene pe care le-a vizitat, cum ar fi Germania, Elveția, Olanda.

„La început nu aveam unde să dorm”

„Cum e viața aici în Spania?”- a fost întrebat românul care de 25 de ani locuiește aici.

„Pentru mine e bună, acum. La început a fost dificil, foarte dificil. Erau zile în care nu știam unde voi dormi. Deci, mulțumită unor băieți care nu făceau lucruri legale, am avut unde să dorm. Am dormit la hotel cu ei la 60 de km de Barcelona și am stat cu ei cam o lună de zile, cred. Nu mă duceam să fac lucruri ilegale, dar aveam unde să dorm”, povestește George.

După aceea, ușor, ușor a reușit să se angajeze în construcții. „După 2 ani jumate de construcții, a găsit de muncă într-un restaurant, deși atunci, în 2002-2003, erau foarte reticenți să angajeze români. Românii și marocanii nu eram bine văzuți”, povestește românul.

Merită să vii la muncă în Barcelona?

„Merită azi să mai vii la muncă în Spania?”- l-a întrebat Cosmin.

„Eu am venit la 29 de ani. Dacă aș avea din nou 29 de ani și aș sta în România, n-aș mai pleca... N-aș veni în Spania. Poate în alte țări, da. Dar în Spania nu. Și în special în Barcelona. Eu știu prețurile din Barcelona, unde e foarte scump”, spune George.

Să închiriezi o cameră te costă minimum 450-500 de euro. „Un apartament cu două camere, un studio de 35 de metri pătrați nu găsești sub 800-900 de euro. Și dacă găsești ceva sub 800-900 de euro, sunt 200-300 de interesați. Și tu fiind din afară, n-ai nicio șansă. Pentru că și eu, la rândul meu, dacă ar fi, aș închiria unuia care este un național sau este un funcționar care să știu că la sfârșit de lună încasezi chiria”.

Întrebat de ce sunt prețurile atât de mari, George a explicat: „pentru că tu în momentul în care închiriezi ceva aici nu ai nicio protecție, nicio siguranță că își va plăti chiria. Pentru că îl protejează statul. S-a dat legea locuinței, „vivienda” cum se numește acum 2 ani de zile. Acum 2 ani de zile mai găseai apartamente sub 1000 de euro. După nu mai se găsește nimic. Deci nu găsești, nu sunt. Dacă adaugi că a fost perioada COVID, că au venit mulți străini care lucrează aici în Barcelona sau în Spania în general. Sunt foarte puține locuințe de vânzare și de închirie nu mai vorbim.”

George nu crede că problema chiriilor mari din Barcelona este cauzată de turiști și de faptul că multe locuințe sunt închiriate în regim Airbnb: „Eu stau în Badalona. În Badalona, de exemplu, sunt 16 apartamente de închiriat și niciunul sub 1.000 de euro. Și nu se închiriază pe perioadă scurtă pentru turiști. De fapt este un guvern neputincios, care nu a știut să ia măsurile când trebuiesc.”

George a subliniat: „Nu aș mai veni aici. Nu are niciun sens. Pentru că am fost acasă și am vorbit cu un prieten a cărui soție era la o cafeterie și câștiga 600-700 de euro. Eu câștigam 1300, dintre care plăteam, acum 5 ani de zile, 750 de euro pe chirie. Și cu ce rămâi? Cu 600 de euro? Deci, nu. Nu.”

Cosmin a replicat: „Românii nu sunt de acord, ei văd lucrurile invers, spun că în România totul este prost, că lucrurile merg prost, că salariile sunt mici, preţurile sunt mari... Aici cu preţurile nu pot să-i contrazic, într-adevăr sunt mari.”

„Eu am fost în România şi preţurile nu pot să spun că sunt cu mult mai mari. Într-adevăr, trebuie să cauţi ca să găseşti mai ieftin. Aici suntem în Raval. În Raval, sunt pachistanezi care vând fructele cu 1 euro 20, 1 euro 30. Dacă te duci și cumperi din Mercadona sau din Consul sau din alte magazine, același produs, bine, poate un pic mai calitativ, dar nu cu mult, e dublu. Asta se vede la sfârșit de lună”, spune George.

În Badalona, unde locuiește el, este o piață, unde majoritatea vânzătorilor sunt marocani, și de unde a luat 2 kg de mandarine cu 1,50 de euro. Dacă vrei să faci economii, nu poți să te duci și să faci toate cumpărăturile dintr-un singur magazin.

De ce sunt spaniolii mai fericiți?

„De ce sunt oamenii de aici mai fericiți? Nu-i vezi atât de stresați pe stradă...”, a fost întrebat George.

„Să fie, nu știu, poate mâncarea, poate că nu pun așa mult accent pe probleme, că probleme există în orice țară. Sau pe aparențe și asta e adevărat, și asta e adevărat”, a răspuns românul.

El a povestit o experiență pe care a avut-o cu spaniolii.

„În momentul în care m-am mutat acolo unde stau eu, în Badalona, în apartament, noi nu avem ascensor. Eu am găsit ca să trăi firme ca să punem ascensor. Deci la prima ședință când a fost, era un vecin care a spus ca să punem ascensorul pe unde vor ceilalți, nu pe unde vreau eu. Deci un pic de rasism este”, crede George.

El e de părere că spaniolii nu sunt rasiști în momentul în care ești „mai sărăcuț, așa”. „În momentul în care te-ai ridicat un pic și ceri, nu dreptul, ci vrei să-ți impui punctul de vedere, nu poți pentru lucrurile se schimbă. Sigur nu o să te susțină aproape nimeni.”

Costul vieții în Barcelona: 800 de euro fără chirie

George a vorbit și despre costul vieții în Barcelona. Cât cheltuiește o familie normală pentru a trăi decent într-un asemenea oraș?

„Mâncarea e cam în jur de 400 de euro, dacă nu cauți foarte bună calitate. Eu plătesc lumina, 35 de euro pe lună. Apa, cam 20 de euro pe lună. Gazul, iarna e mai scump bineînteles, ca-i dam drumul 3-4 luni de zile la căldura Gazul, în medie cam 50 de euro pe luna, cam 600 de euro pe an în total. Internetul cu două telefoane - 25 de euro pe lună. Asigurarea casei costă 250 de euro pe an, cheltuielile comunitare sunt 50 de euro pe lună, care include cheltuielile de la apartament, scara și administratorul. Asigurarea medicală, eu și soția plătim135 de euro pe lună. Calculând totul, vine în jur de 700-800, excluzând rata la casă sau chiria”, a detaliat George.

Chiria, spune el, este foarte greu de găsit.

„Dacă aș avea din nou 29 de ani și aș sta în România, n-aș mai pleca”

„Un ospătar câștigă în jur de 1300 de euro, o asistentă medicală super-calificată, chiar aseară am văzut, ia 2.000 de euro, care nu mi se pare prea mult, un vânzător la o florărie, 1.200 de euro. Deci totul se mișcă în jurul 1200-1800, maxim 1800 de euro. Pentru viața în Barcelona e puțin. Trebuie să ai apartamentul plătit sau să plătești foarte puțină chirie ca să supraviețuiești”, arată George.

Pentru un trai decent o persoană trebuie să câștige circa 2.200 de euro, estimează el. „Ca să-ți poți permite și o vacanță, să-ți poți permite să te duci la un restaurant, la sfârșit de săptămână, deci cam 2200. Aici, incluzând și chiria.”

George a anlizat dacă merită si vii să lucrezi în Barcelona: „Poți să iei 1.500 de euro salariu, o persoană. În București, ca ospătar, poți să iei 700-800 de euro cu bacșiș, nu? Deci aici plătești 800-900 de euro chirie, dacă găsești un apartament de 35 de metri pătrați, în București plătești 300 de euro. Deci dacă scazi chiria din salariul, îți rămân 500 de euro în Barcelona și în București tot cu aceiași bani rămâi”.

Cosmin se îndoiește că se găsește chirie cu 300 de euro în București. „Să intri pe anunțul.ro la secțiunea Titan, Dristor și găsești apartament cu 300 de euro, pentru că eu mă uit, săptămânal mă uit să văd și mai mult de 300, 320 maximum, mobilat. Aici, chiar dacă ai găsit cu 800-900 de euro apartamentul, acesta este gol, dar trebuie să te mulțumești”.

Concluzia lui George este că dacă ar fi să dea timpul înapoi și acum să aibă 29 de ani, nu ar pleca din România. „La ora actuală, Barcelona este mult mai scumpă decât Bucureștiul, cu salariile care se câștigă în Barcelona.”