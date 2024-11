Merită să muncești în Germania? „Prețurile la alimente sunt ca în România, salariile încep de la 1.600 de euro lunar”

Vloggerul Cosmin Avram a vizitat Germania și a vorbit cu doi români din Frankfurt despre costul vieții din metropola germană. Prețurile la alimente sunt aproximativ la fel cu cele din România, iar salariile încep de la 1.600 de euro.

Vloggerul Cosmin Avram a vizitat Germania și a fost găzduit, în Frankfurt, de Adina și Bogdan, doi români care locuiesc aici de 4 ani. „Eu am stat în Spania timp de 10 ani, iar el este din România. Un an am învățat limba germană în România. Și apoi am venit printr-o agenție pentru locul de muncă. Și de atunci provocarea foarte mare a fost cu limba germană”, a susținut Adina.

Un cuplu are nevoie în Frankfurt de mai puțin de 2.000 de euro lunar, iar salariul minimum este de circa 1.600 de euro lunar. Cei doi români cu care a vorbit el au 1.200 de euro costuri fixe și plătesc 600 de euro pentru mâncare.

La început, au locuit în centru, de unde au încercat să fugă cât mai repede. „Orașul e ok, găsești cam tot ce vrei. Mulți imigranți, foarte mulți. Mai mulți decât în alte țări europene. În ultimii ani, au venit foarte mulți din anumite țări, adică îi vedem și la muncă, cum sunt la începuturile lor, încearcă se învețe germană, unele femei, de exemplu, nu au voie să muncească mai mult de patru ore pe zi sau pe săptămână. Viața e ok, scumpă....”, a povestit Adina.

Rugată să compare cu viața din Spania, ea a susținut: „Câteodată mi-e foarte dor de Spania. Vibe-ul e altfel, oamenii sunt altfel. Aici sunt mai reci, mai rezervați. La muncă nu poți să-ți faci prieteni. Eu vorbesc din perspectiva mea, nu știu alții în ce domeniu muncesc. Și vremea. Vorba aia, nu ai depresie, locuiești în Germania. E frig mereu. Avem două luni pe an de căldură.”

Întrebată cât de scump este traiul în Germania, Adina spune: „Să vă dau exemplu, la lumină, doi oameni pe 60 mp plătim undeva la 135 de euro pe lună. În Spania plăteam 4 persoane într-un apartament, cred că 50 de euro sau ceva de genul. Bine, acum mulți ani, probabil acum e mai scump peste tot. E undeva la nivelul Franței tot. Și chirii, și mâncare, și tot. La chirii cel puțin în Germania există problemă că nici studenții nu-și mai găsesc cazări. O cameră cred că începe la 600 de euro. O cameră într-un într-un apartament cu mai multe persoane, de la 600 pe persoană.”

1.600 de euro salariul minim

Cei doi se plâng că în ultima vreme s-a scumpit mâncarea. „Kebabul a ajuns 9 euro, și-ți dă ceva micuț așa...”, spune Bogdan.

„Dacă te duci la un restaurant aici, în zona centrală, minimum 20 de euro pe persoană trebuie să plătești”, completază el. Un expresso costă 1,5 euro, un expresso machiatto -2 euro, o apă -2 euro.

Cei doi au căutat 8 luni un apartament: „Am stat ceva în regim hotelier și acum plătim mai puțin pe un apartament cu două camere decât plăteam în centru pe, cred că 15 mp”, a explicat Adina. Și salariile sunt mai mari. „Au crescut în ultimul timp. De exemplu, salariul minim cred că e undeva la 12,41 euro dacă n-am mai crescut. Dacă înmulțim ori 40 de ore pe săptămână...”, a detaliat Adina. Bogdan a completat: „În jur de 1600 de euro, aș spune un pic mai mult. Deci un salariu minim brut”.

Impozitarea e diferită dacă ești căsătorit sau necăsătorit, dacă ai copii sau nu.

Cica 2.000 de euro cheltuieli lunare pentru două persoane

Cei doi plătesc chiria și utilități 850 de euro, cu toate utilitățile, în afara curentului, care e plătit separat: „Și am cumpărat și mobila pentru că în Germania cred că 95% din apartamentele care se dau la închiriere se dau goale. Doar cu bucătărie dacă ai noroc, dacă nu trebuie să cumperi și pe aia.”

Un cuplu are costuri fixe de undeva la 1.200 de costuri fixe. „Plus, un buget de undeva la 600 de euro mâncare, cu tot cu o ieșire-două la restaurant pe lună și atât. Deci in jur de până 2000, să zicem. Până 2000, da. Când ai două persoane cu un salariu complet îți permiți și vacanțe, cumpărături”, a susținut Adina.

„Prețuri ca în România”

Cosmin i-a întrebat pe cei doi români cum li se par prețurile? „Pentru că foarte multe persoane spun că țări precum Italia, Germania, sunt mai ieftine ca România. Cum vedeți voi lucrurile?”

„Cu salariul de aici, eu interpretez altfel prețurile. Adică dacă eu am un salariu, să zicem, de 2.000 de euro și cheltuiesc pe mâncare 600 de euro, mi se pare ok. Dar dacă în România ai 400-500 de euro salaruil și să cheltui 500 de euro pe mâncare, o familie de două persoane, normal că ți se pare mult mai scump, ți se pare exorbitant de scump”, a susținut Bogdan.

Acesta a precizat că în perioada cât au stat în Bârlad, au făcut cumpărături de la supermarketurile din localitate: „Erau aceleași prețuri. Am plătit cu același card și s-a plătit în euro, practic, tot ce am cumpărat. Și am calculat: în două săptămâni am cheltuit vreo 200 de euro.”

Calitatea? – a întrebat Cosmin, precizând că, spre exemplu, în Italia calitatea e mult mai bună față de în România.

„Mi-a zis și mama, produsele care se vând în România, de obicei, sunt fabricate ori în Polonia, ori în Turcia, adică producătorii le fac pentru Europa de est”, a precizat românca.

Concluzia lui Cosmin Avram despre viața în Frankfurt a fost:

„Frumos, curat, plăcut, dar imaginea este stricată de aceste persoane care cerșesc. Sunt peste tot. Cred că aici sunt cei mai mulți, adică nu știu dacă mai sunt orașe unde am văzut atât de mulți cercetori pe metru pătrat”.