„Marș mă”. De ce avem cei mai mulți tineri bărbați ușor de manipulat și radicalizat: „Sunt peste tot și sunt foarte mulți”

Economistul Andrei Caramitru explică de ce avem un procent enorm de tineri, în special bărbați, care nici nu studiază, nici nu lucrează și care sunt ușor de radicalizat și de manipulat de către politicieni.

Expertul precizează că la ora actuală numărul tinerilor români care nu au un loc de muncă sau care nu studiază este la ora actuală între 30 și 35%, cel mai mare procent din Uniunea Europeană.

„Fiind în situația asta - normal că se radicalizează, se isterizează, vor să dea foc la tot. E cu atât mai șocant cu cât sunt locuri de muncă foarte multe ce nu pot fi ocupate, salariile au crescut mult în ultimii ani, orice am zice, și importăm enorm de mulți asiatici ca să acopere job-urile astea”, spune Andrei Caramitru într-o postare devenită virală pe Facebook, cu mii de aprecieri, distribuiri și comentarii.

Cunoscutul economist precizează că sunt patru motive pentru care mulți tineri români sunt foarte ușor de radicalizat și manipulat.

Primul motiv ar fi acela că nu există școli profesionale mai deloc - deci sunt împinși în parcursul clasic cu bacalaureat la final. „Or foarte mulți efectiv nu pot, nu reușesc cognitiv - ar fi mai buni la munci fizice nu intelectuale. Deci - nu își iau bacul și rămân în pom complet. Fetele sunt mai serioase și organizate - au succes mai mare pe un parcurs școlar clasic”, explică Andrei Caramitru.

Al doilea motiv: nu există armată (semi) obligatorie. Rolul armatei în multe țări este de fapt de a învăța pe tinerii bărbați disciplina, munca în echipă, seriozitatea. „Mulți acum nu sunt capabili să vină la muncă la ora stabilită, să respecte programul, să lucreze cu alți oameni - sunt haotici, deci ne-angajabili. Firmele preferă să dea mai mult unor asiatici care sunt serioși chit ca nu știu limba - asta e trista realitate”, precizează apreciatul economist.

Vor să fie bombardieri “șmecheri” deși nu au bani nici de un covrig

Al treilea motiv pentru care mulți tineri sunt facil de radicalizat este acela că părinții îi susțin mult peste ce e normal: „Stau cu părinții până târziu, le face mama mâncărica și le spală rufele, mama și tata le dau bani de țigări și de buzunar. Deci nu au motivație de a munci. Visează venituri imposibile și combinații cum văd pe Instagram și pe TikTok. Viața reală însă nu le oferă nimic deci se frustrează total”.

În fine, al patrulea motiv: Neavând bani, job și viitor clar - evident ca nu își găsesc nici nevastă, nici prietenă.

„Femeile acum au joburi de multe ori mai bune decât bărbații, sunt mult mai multe care au facultate decât bărbații - deci de ce și-ar pierde timpul cu unul cu viața în haos, fără educație și bani ? Ca nu le oferă nimic din contra. Un bărbat tânăr care are succes zero la femei de ani de zile - devine la nivel biologic și psihologic super frustrat, o ia razna. Și - toate astea evident în mintea lor trebuie să aibă o vină EXTERNĂ. Sistemul, Soros, bubulii, capitalismul, multinaționalele. Se simt agresați de societate - de asta zic ca cineva vrea să îi cipeze, să îi controleze, să îi vaccineze. Cad în teoriile conspirației - adică cred ca ei de fapt sunt ăia inteligenți și speciali ca ei au înțeles “adevărul” - nu ca “oile” - nu au reușit din cauza unei oculte care are ceva cu ei, deci nu e deloc vina lor”, adaugă Andrei Caramitru.

Iar concluzia cunoscutului economist este una dură: „Și uite așa- sunt super ușor de manipulat și de aliniat de cineva care le spune chestiile astea . Devin o “armata” (“dacii”, “poporul”) care - evident - e sacrificată pentru ca unii psihopați să ajungă la putere și să îi fure și să îi controleze tocmai pe ei… Sunt peste tot și sunt foarte mulți. Îi vedem la mitingurile AUR, urlând pe TikTok, înjurând prin comentarii cu “marș mă” și “votăm masiv”. Se comportă agresiv pe stradă sau în trafic, vor să fie bombardieri “șmecheri” deși nu au bani nici de un covrig, își arată mușchii ca să sperie pe cei din jur. E doar o exprimare a unei frustrări totale”.