De ce nu sunt femei la protestele suveraniștilor? Explicația bizară a lui Caramitru: „Refuzat și de femei, și de angajatori, și de toată lumea”

Economistul Andrei Caramitru a constatat că la protestele din aceste zile sunt prezenți în proporție enormă bărbați. El susține că această stare de fapt are legătură cu situația bărbatului cu educație mai scăzută care se vede „refuzat și de femei, și de angajatori, și de toată lumea”.

„Dacă vă uitați la protestele astea - veți vedea o proporție enormă de bărbați. La protestele anti Dragnea, era un mix, mergeam în familie etc. ce se întâmplă?” – se întreabă economistul Andrei Caramitru pe Facebook.

El susține că „situația bărbatului cu educație mai scăzută a devenit catastrofală, și frustrarea e imensă”. Economistul vine și cu argumente în acest sens:

- sunt mult mai multe femei care fac studii superioare decât bărbați.

- imensa majoritate a femeilor lucrează, și de multe ori câștigă mai mult decât bărbații sau au joburi mai stabile. Deci nu mai au neapărat nevoie de un soț care să “aibă grijă” de ele.

- deci - singurii bărbați care sunt valorizați sunt: sau cei care au foarte mulți bani adică oferă o schimbare reală de viață financiar vorbind (nu un salariu mediu, nu mai zic de cei mult sub medie); sau cei super sexy cu pătrățele; sau unii super smart și cu status în societate.

- dacă nu ești în nici una din categorii - ca bărbat ești probabil singur (de foarte mult timp) sau ești divorțat. Refuzat și de femei, și de societate, și de angajatori și de toată lumea. Și sunt foarte foarte mulți în situația asta.

„Cei mai de jos dintre bărbați sunt folosiți la războaie”

Caramitru susține că întotdeauna când s-au întâmplat astfel de situații în istorie – „a ieșit cu fascism și după cu bam bam - și la final fix ăștia ajung undeva pe front ca să scape tocmai cegeii de ei (ca nu au ce sa le ofere și cum sa le rezolve problemele). E foarte foarte trist.”

În continuare, economistul vine cu o bizară explicație despre bărbații afla și beta: „Problema e ca - de la neantherdal și homo sapiens încoace - valoarea bărbatului e mică. Femeile sunt cele care fac copiii deci sunt protejate de grup. Pentru procreere e suficient un alfa cu harem. Cei mai de jos dintre masculi și-o iau și pot să dispară fără nici un “cost” pentru grup. Și deci sunt folosiți la războaie de către cei alfa dominanți . Asta e realitatea …”

Întrebat în ce categorie de bărbați îl include pe Călin Georgescu, Caramitru a susținut: „Alfa este, clar. Poți spune multe negative (eu sunt primul) dar nu poți spune ca e beta”.

Teoria bărbatului alfa și beta

Postarea a avut peste 300 de comentarii.

Vasile are o altă explicație cu privire la procentul de bărbați de la proteste: „Participanții la manifestație reprezintă un segment mai conservator al societății, în care bărbații nu-și expun partenerele la riscuri inutile. De aici și raportul numeric dintre sexe.”

Raimond nu este de acord cu perspectiva lui Caramitru: „Ca bărbat e suficient să ai o meserie și să nu fi puturos/bețiv. Un zugrav, un faianțar, un electrician, un ospătar, un bucătar etc... obține lejer 1.000-2.000 de euro lunar în mână. Dacă nici nu este violent cu femeile și nici bețiv notoriu, are toate șansele sa-și găsească o femeie pe măsura lui care poate câștiga și ea spre 1.000 de euro. O familie tânără care câștigă 2.000-3.000 de euro pe lună în România actuală poate trai foarte decent dacă nu are pretenții absurde. Un astfel de bărbat de tip "beta" poate avea o viață normală și împlinită. Pur și simplu îi trebuie doar puțină seriozitate și bun simț. Femeile chiar dacă au și ele perioade când visează la cai verzi pe pereți, își revin si acceptă foarte bine un bărbat "beta" care își vede de treaba. Tocmai aia care vor sa fie "alfa" o ratează cel mai des pentru ca visează la utopii”.

„Mulți bărbați susținători ai lui CG speră că dacă vine CG la putere o să aibă el grijă de ei, o să le dea și lor o femeie, un job, un statut etc. Trezirea!! Nu o să vă dea nimeni nimic, CG poate doar să vă dea iluzia că vă fi mai bine pentru că apoi să vă ia totul!”, spune Ciprian.

„Ăștia sunt pesediști care" s-au trezit" (ei spun). Au înțeles că votații lor, nomenclatura de partid, au prăduit, fără ei, de 35 de ani țara. Sunt tare frustrați. N - au ieșit cu ceilalți la proteste contra legilor justiției, contra pensiilor specialilor, iar acum sunt frustrați că statul e acaparat de niște imbecili care stabilesc legea după bunul plac. Nu înțeleg că, li s - a băgat pe gât un Mesia care e tot al sistemului pe care îl înfierează”, crede Ilie.

„Am fost vineri să fac ceva service la niște echipamente la o societate mare de stat. Societate ok, profit, tot ce vrei. Acolo am întâlnit două personaje angajate, una cu studii superioare și una fără. Amândouă cu salarii ok și perspective bune. Ambele, oameni normali, unul cu familie normală, celalalt singur, ceva peste medie că intelect. Ambele personaje fripte rău după cg. Deși am evitat cât am putut subiectul politică, mi-au făcut capul calendar. Parcă sunt spălați pe creier”, a susținut Denis.

Cine e Andrei Caramitru

Cu studii în Elveția, în domeniul finanţelor, la prestigioasa universitate din Geneva, Andrei Caramitru și-a început cariera în Geneva, ca asociat în cadrul băncii elveţiene UBS. Ulterior, el a lucrat timp de 16 ani pentru McKinsey, una dintre cele mai influente companii de consultanţă în management strategic din lume, iar apoi la firma de consultanţă Boston Consulting Group. Economist de top, Andrei Caramitru a fost o perioadă consilierul lui Dan Barna, fost președinte al USR.