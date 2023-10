Locurile unde sunt mari șanse să fie zăpadă de Crăciun. Acolo, românii se așteaptă la o iarnă ca-n povești

Românii sunt deja cu gândul la Sărbători, iar dacă unii dintre ei vor să scape de coșmarul frigului și să plece cât mai departe în vacanța de iarnă, alții caută tocmai zăpada și vor să se bucure de iarnă.

Mai sunt două luni până la Crăciun, prilej pentru mulți români să se grăbească să își facă rezervările pentru zilele libere sau, după caz, vacanța de sfârșit de an. O femeie care își dorește cu tot dinadinsul o vacanță cu zăpadă s-a interesat unde ar putea să se bucure de așa ceva. Pentru asta a apelat la grupul de Facebook Vacanțe do it yourself, unde a postat o întrebare.

„Bună! Vine Crăciunul repede și tare aș vrea să îl fac cu zăpadă! Și pentru cei mari și pentru cei mici. Unde aș putea găsi eu zăpadă din experiențele voastre? În România și ideal cât mai aproape de București sau să ajung cu trenul. Mulțumesc!”, a scris femeia.

Ținta glumelor și a ironiilor

În timp ce unii au luat-o peste picior, sugerându-i să caute în alte părți prognoze meteo, alții au venit cu sfaturi și cu idei.

„Dumneavoastră vreți să facem predicții meteo? De unde am putea ști cum va fi vremea de Crăciun în apropiere de București? Având în vedere anii anteriori precum și faptul ca astăzi sunt aproape 30 de grade în București, deși e final de octombrie, zic să vă orientați către o zonă muntoasă pentru zăpadă”, i-a răspuns o altă doamnă.

În aceeași notă ironică și cu exagerări i-a răspuns și o altă femeie. „Nu știu în ce țară ați trăit în ultima perioadă, dar de Crăciun nu mai e zăpadă nici la Vârful Omu. Poate în nordul Norvegiei să găsiți. Cu puțin noroc găsiți și tren până acolo.”

„Zăpada, de Crăciun, doar la peste 3.500 de metri”, a fost alt mesaj ironic. „Și cum în România avem doar 2.544 de metri maxim”, a încercat altul. „Urci la 2.544 și aștepți noaptea. Dimineața s-ar putea să se topească”, a revenit primul glumeț.

„În Austria, în Alpi. Ai tren direct din București la Viena. De acolo îl iei pe ia-mă nene”, a mai scris cineva.

Doar câteva răspunsuri serioase

Printre atâtea ironii și glume, alți internauți au găsit de cuvință să vină și cu sfaturi serioase și cu idei pentru femeia care a lansat provocarea.

„În fiecare an am găsit și m-am bucurat de zăpadă în Munții Bucegi. Va recomand să mergeți la Padina”, a scris cineva. „La Madarasi Hargita Síközpont mereu a fost zăpadă de Crăciun. De obicei, pe 1 decembrie se deschide sezonul de schi”, a scris altul.

Alte sugestii serioase au fost Rânca și Bâlea Lac, însă cei care au venit cu propunerile au realizat că este ceva mai complicat de ajuns cu trenul din București până la cele două destinații.

Ce spun meteorologii

Meteorologii susțin că anul acesta ar putea să înceapă mai repede ninsorile, iar masivele montane ale Moldovei candidează la acest lucru. Asta deși a nins în Bucegi și chiar în Munții Apuseni, în masivul Vlădeasa, încă din septembrie, la fel și în Carpații Orientali. Meteorologii Accuweather susțin că iarna bate la uşă.

Conform specialiștilor, în București, primii fulgi de nea sunt așteptați pe data de 18 noiembrie, când precipitațiile s-ar putea transforma în lapoviță și ninsoare, urmând ca pe timpul nopții să cadă prima zăpadă.

Nu va fi vorba însă despre o iarnă adevărată, ci doar despre un episod sporadic, deoarece ninsoarea va ține doar o zi. Următoarea zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather, ar cădea abia pe data de 6 decembrie.