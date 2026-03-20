Let’s Do It, Romania! anunță Ziua de Curățenie Națională pe 19 septembrie, alături de 190 de țări din întreaga lume

Mai sunt 6 luni până la cea mai mare mobilizare națională pentru curățarea și protecția mediului înconjurător. Asociația Let’s Do It, Romania! anunță că Ziua de Curățenie Națională, recunoscută oficial prin lege, va avea loc pe 19 septembrie în acest an.    

visual Ziua de Curatenie Nationala 1920x1080 png

Peste 2,9 milioane de voluntari din toată țara au devenit DOERS și s-au implicat, în ultimii 15 ani, în acțiunile de curățenie organizate de cea mai mare mișcare socială din România, care face parte din organizația globală Let’s Do It World.

Tema ediției treisprezece Let’s Do It, Romania! îndeamnă la reflecție prin întrebarea profundă și necesară „Tu ce lași în urma ta?”. Campania din acest an nu este doar despre curățenia anuală, ci despre felul în care trăim în viața de zi cu zi și moștenirea pe care o lăsăm generațiilor din prezent și viitor.

„Pe 19 septembrie, curățăm mai mult decât deșeuri de pe marginea drumului, din parcuri, ape sau păduri. Intenția noastră este să trezim și să curățăm conștiința colectivă prin acest îndemn atât la reflecție, cât și la reflectare. În toamna anului 2024 am reușit să obținem recunoașterea oficială prin lege pentru Ziua de Curățenie Națională și le suntem recunoscători tuturor celor care s-au implicat alături de noi an de an să îndeplinim această misiune. Întrebarea din acest an ,,Tu ce lași în urma ta?” trebuie să ne ghideze nu doar în Ziua de Curățenie Națională, ci în fiecare zi”, declară Ștefan Buciuc, Președinte Let’s Do It, Romania!

Ediția din acest an continuă tradiția stabilită prin Legea 266/2024, prin care este recunoscută oficial a treia sâmbătă din septembrie ca Ziua de Curățenie Națională.

În 2025, peste 270,000 de voluntari din toată țara au strâns, în București și cele 41 de județe, peste 427,000 de saci de deșeuri. În acest an, sunt așteptați peste 300,000 de DOERS. Înscrierile pentru 19 septembrie 2026 vor fi disponibile în curând. Până atunci, fiecare gest conștient și responsabil contează, iar oamenii pot raporta zonele cu deșeuri în aplicația dedicată Let’s Do It Romania! disponibilă în iOS și pe Android, care poate fi descărcată de aici.

În următoarele 6 luni, Let’s Do It, Romania! va organiza o serie de acțiuni punctuale de curățenie în diverse zone din țară și îndeamnă la responsabilitate zi de zi.

Cei dornici să devină voluntari în echipa de organizare București/Iflov se pot înscrie prin e-mail la voluntar@letsdoitromania.ro.

Cei care doresc să doneze și echipeze voluntarii Let’s Do It, Romania! o pot face aici. Cei interesați de sponsorizări corporate pot trimite un e-mail la corporate@letsdoitromania.ro.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice, parte din rețeaua internațională Let’s Do It World. De la lansare, organizația a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let’s Do It, Romania!, prin care cetățenii pot raporta deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare.

Top articole

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani. Povestea unei legende și lucruri mai puțin cunoscute despre renumitul actor
gandul.ro
image
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
mediafax.ro
image
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte fiecare vulnerabilitate”
fanatik.ro
image
Donald Trump, atac fără precedent la aliații din NATO, pe care îi acuză de lașitate: „Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie. Vom ține minte!”
libertatea.ro
image
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
observatornews.ro
image
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
prosport.ro
image
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
playtech.ro
image
Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Din ce cauză s-a stins actorul american
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
A murit Chuck Norris. Vedeta filmelor de acțiune avea 86 de ani
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Descoperirea care a schimbat regulile sarcinii și a pus sub semnul întrebării medicina modernă
actualitate.net
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
click.ro
image
Momente de bucurie! Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: „Vom avea o fetiță”
click.ro
image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
sailboat illuminated by moon jpg
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?