Fondul de rulment la bloc: cine trebuie să plătească, proprietarul sau chiriașul? Răspunsul îi poate surprinde pe mulți

Fondul de rulment este una dintre cheltuielile care apar frecvent pe lista de întreținere, însă nu toți proprietarii și chiriașii știu cine are obligația legală să îl plătească. Iată ce prevede legea și când poate fi contestată suma cerută de asociația de proprietari.

Fondul de rulment reprezintă o rezervă financiară a asociației de proprietari, folosită pentru achitarea cheltuielilor curente ale imobilului. Din această sumă pot fi plătite facturi pentru apă, energie electrică, gaze, salubritate sau alte servicii necesare funcționării blocului.

Practic, fondul permite asociației să achite la timp facturile, urmând ca banii să fie recuperați ulterior de la proprietari prin plata cotelor de întreținere. După achitarea cheltuielilor, fondul este reîntregit și rămâne disponibil pentru perioada următoare, potrivit imobiliare.ro.

Cine trebuie să plătească fondul de rulment

În cazul unui apartament închiriat, obligația legală de a constitui și achita fondul de rulment revine proprietarului. Chiriașul nu are, în mod automat, această obligație.

Totuși, proprietarul și chiriașul pot stabili prin contractul de închiriere cine suportă anumite cheltuieli. Dacă în contract este prevăzut în mod expres că fondul de rulment este plătit de chiriaș, acesta poate avea obligația de a achita suma, potrivit înțelegerii dintre părți.

Prin urmare, chiriașii trebuie să verifice cu atenție contractul de închiriere, în timp ce proprietarii rămân responsabili față de asociația de proprietari pentru obligațiile legate de apartament.

Cum se stabilește suma

Valoarea fondului de rulment este aprobată de adunarea generală a asociației de proprietari. Suma poate varia de la un bloc la altul și poate fi stabilită în funcție de necesitățile financiare ale imobilului și de criteriile de repartizare aplicabile.

Nu există, așadar, o sumă identică pentru toate blocurile. Valoarea fondului depinde de cheltuielile curente ale asociației și de modul în care este organizată administrarea imobilului.

Proprietarii au dreptul să solicite informații despre modul în care a fost calculată suma și să verifice hotărârea adunării generale prin care fondul de rulment a fost aprobat.

Când poate fi contestată suma cerută de asociație

Dacă suma solicitată pare nejustificat de mare, proprietarul poate cere explicații asociației de proprietari și poate solicita acces la documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

În cazul în care consideră că hotărârea a fost adoptată cu încălcarea legii sau a statutului asociației, aceasta poate fi contestată în instanță.

Simplul fapt că suma este considerată mare nu înseamnă automat că ea este ilegală. Pentru a putea fi contestată, trebuie verificat modul în care a fost stabilită și dacă decizia asociației respectă prevederile legale și hotărârile adoptate de proprietari.

Fondul de rulment nu este fondul de reparații

Cele două fonduri au destinații diferite și nu trebuie confundate.

Fondul de rulment este destinat cheltuielilor curente ale asociației și funcționează ca o rezervă financiară pentru plata facturilor și serviciilor necesare funcționării blocului.

Fondul de reparații este destinat lucrărilor de întreținere și reparații ale imobilului. Banii pot fi folosiți, de exemplu, pentru repararea acoperișului, înlocuirea instalațiilor comune, lucrări la fațadă sau alte intervenții necesare clădirii, susține sursa citată.