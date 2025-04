Educația în era inteligenței artificiale. Digital International Series revine la București cu sprijinul Ministerului Educației

Inteligența artificială, alfabetizarea digitală și lupta cu dezinformarea sunt temele centrale ale unui eveniment de nivel înalt organizat la București de Smart Everything Everywhere, cu sprijinul Ministerului Educației și al unor ambasade.

Luni, 28 aprilie, la București, Smart Everything Everywhere organizează prima sesiune din cadrul Digital International Series – ediția a VII-a, cu tema Education and Digital Skills in the AI and Disinformation Era. Evenimentul are loc la The Marmorosch, Autograph Collection, începând cu ora 12:00.

Dezbaterea de tip masă rotundă reunește lideri europeni, oficiali guvernamentali, antreprenori din zona tech și experți din multiple domenii, cu sprijinul strategic al Ministerului Educației și Cercetării, Ambasadei Regatului Țărilor de Jos și Camerei de Comerț Britanică-Română.

Printre participanți se numără Victor Negrescu, Vicepreședintele Parlamentului European, și Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, alături de diplomați, psihologi, jurnaliști și influenceri. Lista celor peste 25 de vorbitori îi include pe Tănase Stamule (ASE), Dr. Raluca Anton, Sebastian Dobrincu, Valentin Jucan (CNA), Gabriela Popescu (Microsoft), Diana Segărceanu (Avenor College) și Oleg Roibu (eMAG).

Scopul întâlnirii este identificarea unor direcții concrete pentru integrarea competențelor digitale și a gândirii critice în educația formală și informală, astfel încât viitorii cetățeni europeni să fie pregătiți pentru realitățile pieței muncii și ale spațiului informațional dominat de algoritmi AI.

Dezbaterea va analiza și modul în care sistemele educaționale pot deveni un scut împotriva dezinformării propagate prin rețelele sociale și platformele digitale, promovând o cultură a discernământului și a responsabilității online.

Organizatorii își propun ca la finalul sesiunii să rezulte planuri comune pentru integrarea responsabilă a AI în educație, precum și strategii clare pentru dezvoltarea competențelor digitale la nivel național.

Publicația Adevărul este partener media al evenimentului.