Profesor de economie politică la King's College London, Engelbert Stockhammer a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, despre potențialul mare pentru investiții al României, dar și despre ce trebuie să facă Europa pentru a avea o economie foarte competitivă pe termen lung.

Engelbert Stockhammer este profesor din 2018 la King's College London una dintre cele mai bune universități din Europa și din lume. Și-a luat doctoratul în economie la University of Massachusetts at Amherst (Statele Unite). Înainte de a preda la King's College a lucrat la Vienna University of Economics and Business (2000-2009) și Kingston University London (2010-2018). A mai predat de asemenea la instituții prestigioase precum German Institute for Economic Research (DIW Berlin), Universitatea Maastricht Țările de Jos, Macroeconomic Policy Institute (IMK) și Universitatea Sabanci din Turcia.

Adevărul: În opinia dumneavoastră, poate economia europeană să ajungă din urmă și să depășească economia americană?

Engelbert Stockhammer: Europa este, evident, un continent mare, cu țări diferite care au niveluri de venit diferite. Dacă vă uitați la principalele țări din Europa din punct de vedere economic, ele au aproximativ același nivel de dezvoltare ca SUA într-un context internațional.M-aș gândi la ele ca la economii foarte dezvoltate sau avansate. În acest sens, nu sunt sigur dacă recuperarea decalajului este problema. Cred că Europa are o problemă de structură internă.Adică, există mari inegalități în Europa, ce, desigur, au diverse rădăcini istorice. Acestea sunt inegalități ce nu vor dispărea rapid, dar pentru care Europa trebuie să depună eforturi, într-un fel, pentru a ridica nivelul veniturilor în toate țările.Iar Europa a creat unele structuri, în special ceea ce a fost comerțul de masă, apoi a devenit pactul de stabilitate și creștere, apoi pactul fiscal și așa mai departe. Aceasta exclude, în esență, o politică fiscală europeană și, prin urmare, pune povara ajustării și a cheltuielilor fiscale pe umerii statelor membre. Dar, în același timp, există un fel de restricție privind bugetul echilibrat al statelor membre.Din punctul meu de vedere, nu este vorba despre o diferență fundamentală în ceea ce privește nivelul veniturilor între Europa și Statele Unite. Nu este ca în cazul țărilor din America Latină sau din Africa. Întrebarea care se pune este în ce măsură Europa este capabilă să își mobilizeze energiile potențiale.

Are Europa nevoie să crească cumva viteza economiei sale?

Eu cred că da. Europa are marea problemă a schimbărilor climatice, în care o schimbare în infrastructura energetică este trecerea la energiile regenerabile.Aceasta, în special, necesită o revizuire a infrastructurii energetice. Nu văd ca sectorul privat să facă acest lucru. Așadar, acesta este un domeniu în care intervenția sectorului public este necesară.Și vorbim despre o intervenție a sectorului public la scară largă. Sectorul public nu va putea face acest lucru singur, în special în ceea ce privește producția de energie regenerabilă. Dar este clar că fără impulsul și sprijinul din partea sectorului public, acest lucru nu se va întâmpla.Există zone de infrastructură în Europa. Adică, ar trebui să spun, de asemenea, în SUA, dar în Europa în special, ce include căile ferate. Sistemul feroviar din Europa este fragmentat.

Deci, cu alte cuvinte, văd un potențial mare pentru investiții. Apărarea este o problemă separată, dar ce va necesita, de asemenea, mult mai mulți bani din partea Europei. Deci, din punctul meu de vedere, da, Europa trebuie să cheltuiască mai mult.

Și, deși echilibrul nu este pe deplin clar, o parte foarte substanțială a acestor cheltuieli va trebui să fie în investiții publice.

Vorbind despre potențialul de investiții, aș dori să vă întreb cum vedeți potențialul de investiții pe termen scurt și mediu în Europa de Est și inclusiv în România?

România și țările din Europa de Est au un mare potențial pentru investiții. Unul dintre determinanții fundamentali ai creșterii economice pe termen lung este reprezentat de nivelurile de educație și competențele umane. Și, într-adevăr, țările din Europa Centrală și de Est sunt destul de puternice în raport cu standardele comparative internaționale. Aș vrea să mai spun și că Marea Britanie are o mulțime de studenți internaționali. Studenții est-europeni pe care îi primim la universitățile noastre, inclusiv din România, sunt în mod constant studenți foarte buni. Adică, sistemul de educație există, avem baza.

Există probleme în ceea ce privește instituțiile politice și procesele democratice și juridice în aceste țări ale Europei de Est. Dar, în principiu, există un mare potențial pe termen lung. Are nevoie de sprijinul potrivit. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană nu face suficient în această direcție.

„Distribuția veniturile este mai echitabilă în Europa decât în Statele Unite”

Auzim constant variante ale ideii că America inovează, în timp ce Europa reglementează. Sunteți de acord cu această idee?

Există cu siguranță ceva adevăr în această afirmație. Dar, ca o explicație a performanței economice, cred că este foarte înșelătoare.Europa are piețe ale muncii mai reglementate. Există sindicate mai puternice. Există un sistem mai avansat de negociere colectivă. Există state sociale mai puternice. Deci, în acest sens, da, Europa este mai reglementată. Nu văd asta ca pe o problemă deosebită. Principalul efect pe care îl are acest lucru este că Europa are încă o distribuție a veniturilor mult mai echitabilă decât SUA. Adică, dacă dereglementați piețele muncii, ceea ce obțineți în cele din urmă este o inegalitate a veniturilor mai mare și mai pronunțată. Iar acest lucru, pe termen mediu, duce la mai multe tensiuni sociale și potențiale conflicte. Acum, în mod evident, depinde de politică modul în care acest lucru se va întâmpla exact.

Dar dacă bogații sunt foarte bogați și săracii sunt foarte săraci, există un accident politic care stă să se întâmple. Statele Unite au avut în special două domenii cu foarte puține reglementări care au cauzat mari probleme. Unul este sectorul financiar, care în mod tradițional în SUA a fost mai puțin reglementat.Dar, după cum am văzut în criza financiară globală, acest lucru a dus în cele din urmă la probleme foarte mari, la cea mai mare criză economică din ultima generație. Și a fost extrem de costisitor pentru guverne să stabilizeze economia. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este că dereglementarea sectorului financiar este, în cel mai bun caz, o binecuvântare mixtă.

Adică, evident, există circumstanțe în care aceasta poate stimula creșterea economică, dar creează, de asemenea, un potențial de instabilitate enorm. Un al doilea domeniu în care reglementarea este cu siguranță mai puțin strictă în SUA decât în Europa este reglementarea giganților tehnologici de pe internet. Și, din nou, acesta a devenit un domeniu în care vedem cum cresc costurile sociale ale lipsei de reglementare, în sensul cantității de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare și al modului în care aceasta dă naștere la polarizare politică.

Așadar, în acest sens, Europa reglementează, iar SUA inovează, este prea simplist și nu ajută. Adică, fie că vă gândiți la sectorul financiar sau la cel tehnologic, întrebarea este cum reglementați. Dar mai puțină reglementare în sine nu este de dorit.

Și din nou, pe piața muncii, dacă dereglementați, aceasta va avea unele avantaje economice. În ceea ce privește flexibilitatea pieței muncii, dar cu un cost social uriaș. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, coeziunea socială, care, desigur, se degradează și în Europa, dar a fost unul dintre marile aspecte pozitive ale modelului social european.Și cred că ar fi periculos să renunțăm la ea. O altă întrebare este cum ne asigurăm că va avea flexibilitatea de care au nevoie piețele? Dar o eliminare totală, după părerea mea, este un proces relativ periculos din punct de vedere social, dar și unul destul de periculos din punct de vedere economic, așa cum am văzut cu sectorul financiar.

Cum ar trebui să abordeze Europa așa-numita criză a competitivității?

Din punctul meu de vedere, criza competitivității este exagerată în mass-media și în unele cercuri politice. Uniunea Europeană, Comisia Europeană au avut mult timp o strategie de creștere a competitivității și au considerat-o într-un fel ca fiind Sfântul Graal al politicii economice. Europa este de așa natură încât zona euro are acum excedente de cont curent de aproximativ trei procente.

Cu alte cuvinte, este hipercompetitivă. Exportă mai mult decât importă. Competitivitatea nu este o problemă fundamentală pentru Europa în ansamblu.

În timpul crizei euro, a existat un obiectiv de creștere a competitivității în țările din sudul Europei, precum Grecia și Portugalia, ce au experimentat cele mai dure părți ale crizei euro. Și o parte a analizei a fost că, din cauza creșterii salariale ridicate, aceste țări nu erau competitive pe plan internațional.

Strategia a fost denumită atunci devalorizare internă, deoarece reducerile salariale ar fi făcut guvernele nepopulare. Deci, nu au spus că trebuie să reducem salariile, ci că avem nevoie de devalorizare internă. Acum, salariile sunt, desigur, un cost pentru întreprinderi, deci au un impact asupra competitivității.

Dar salariile sunt, de asemenea, cea mai importantă sursă de venit pentru gospodării. Deci, dacă reduci salariile, reduci efectiv consumul. Și asta este exact ceea ce s-a întâmplat în perioada de după criza euro.

Competitivitatea a crescut, salariile au scăzut, consumul intern a scăzut, cererea internă în țările din sudul Europei a rămas stabilă sau a devenit negativă. Și, prin urmare, în general, aceste țări nu au crescut foarte mult, în ciuda faptului că pozițiile lor de cont curent s-au îmbunătățit masiv, adică în ciuda faptului că au exportat enorm. Cu alte cuvinte, orientarea către export și fixarea competitivității împiedică Europa să se gândească la structurile interne de care avem nevoie pentru a genera o creștere economică ridicată.

Cum putem genera cerere? Cum ne asigurăm că gospodăriile primesc venituri pentru a-și finanța cheltuielile de consum? Și cum obținem un tip de investiții care să ne permită să facem față provocărilor cu care ne confruntăm? Este vorba în special de schimbările climatice și de considerente de securitate geopolitică. În cele din urmă, în prezent, competitivitatea nu este o problemă pentru Europa.