Un japonez care se află în România a postat pe TikTok un clip în care descrie experiența lui la o nuntă din țara noastră. „Mă iertați, dar asta nu mai e nuntă, e o tabără de dans”, a spus el.

Tânărul nipon spune că a rămas uimit de rezistența românilor. „Am fost la o nuntă în România, așa că m-am gândit să împărtășesc cu voi experiența mea. În primul rând, nu am putut să nu mă întreb: cât dans e prea mult dans. Dansul a început la ora 18:00 și a tot continuat până la ora 2:00 dimineața. A fost o pauză de cină, la un moment dat, dar în rest, în afară de asta, a fost dans continuu. Mă iertați, dar asta nu mai e nuntă, e o tabără de dans”, a povestit el pe TikTok.

Japonezul spune că nu a mai văzut niciodată oameni dansând cu atât de multă pasiune.

„Un domn de vârstă mijlocie și-a udat complet cămașa de la atâta dans, dar părea fericit. Aia nu mai e transpirație. E scânteia vieții”, a spus acesta în videoclipul postat pe rețelele de socializare, potrivit știridiaspora.

Unul dintre momentele care l-au surprins au fost acela în care un copil i-a furat pantoful miresei și a cerut răscumpărare pentru a-l înapoia.

„A negociat ca un mic mafiot și voia ceva în schimb. Prima sa infrațiune”, a mai spus el.

Un al moment memorabil susține că a fost răpirea miresei. „Când am văzut mireasa răpită, m-am panicat puțin. Apoi, am văzut cum mirele s-a apucat să danseze. M-am liniștit”, a povestit tânărul.

Cel mai mare șoc cultural a venit dimineața, după nuntă. Toată lumea era în picioare și dansa. „Românii au o rezistență de nivel mitolog”.

„România este o țară călduroasă, primitoare și vibrantă. M-am simțit bine, am râs, am dansat am fost martor la o cultură fascinantă. Dar dacă plănuiești să mergi la o nuntă româneasă începe antrenamentele fizice cu cel puțin două luni înainte. Nu glumesc, ai nevoie de condiție fizică”, a concluzinat japonezul.