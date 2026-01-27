Descoperire șocantă în curtea unei grădinițe din Galați: fragmente osoase găsite de muncitorii care efectuau lucrări la rețeaua de apă

În timpul unor lucrări de branșare la rețeaua de apă din Galați, muncitorii au descoperit fragmente osoase în curtea unei grădinițe. Poliția a preluat rămășițele pentru expertiză și a deschis un dosar penal.

Polițiștii Secției 2 Poliție Galați s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat descoperirea. La acest moment, nu se poate stabili dacă fragmentele sunt umane sau provin de la animale.

„La data de 26 ianuarie 2026, la ora 11:25, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că, în timpul efectuării unor lucrări de branșare la rețeaua de apă, realizate în curtea unei unități de învățământ preșcolar de pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galați, au fost descoperite mai multe fragmente osoase. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, la o adâncime de aproximativ 1,50 metri, au fost găsite mai multe fragmente osoase de diferite dimensiuni, fără a se putea aprecia la acest moment dacă acestea sunt umane sau dacă provin de la un animal”, a transmis IPJ Galați.

Cercetările au fost demarate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar fragmentele osoase au fost ridicate pentru expertiză de specialitate.