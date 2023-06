De ce nu mai trezeşte litoralul românesc interesul de altădată. Românii, tot mai nemulţumiţi de condiţiile din ţară

Perioada vacanţelor a început deja pentru mulţi dintre români. Astfel, unul dintre cele mai importante aspecte este alegerea locului perfect pentru concediu.

Chiar dacă litoralul Mării Negre pare unul dintre cele mai accesibile locuri, foarte mulţi români au început să se orienteze către alte destinaţii, susţin oamenii din turism.

Plajele din România pierd teren în faţa celor din străinătate

Există şi anumite motive pentru care foarte multe persoane aleg să îşi petreacă concediile în străinătate, fără să stea prea mult pe gânduri, iar acestea sunt cunoscute şi de către reprezentanţii agenţiilor de turism.

Conform angajaţilor, în fiecare an numărul celor care achiziţionează vacanţe în străinătate este în continuă creştere. Chiar dacă acest lucru poate părea un motiv de bucurie, el este şi un motiv de îngrijorare pentru litoralul românesc.

,,Foarte mulţi români au început să renunţe la litoralul românesc şi aleg destinaţii din afara ţării. Am observat acest lucru din vânzările pe care le avem. De la an la an oferim tot mai multe pachete pentru sejururi în străinătate, în ţări precum Grecia, Turcia sau Bulgaria. Oamenii au început să-şi dorească tot mai mult să-şi petreacă concediile în străinătate, iar pachetele pe care le punem la dispoziţie au, uneori, preţuri foarte avantajoase şi înclud transport, cazare şi masă", a povestit Bogdan Diaconu, reprezentantul unei agenţii de turism din Iaşi.

Ce-i nemulţumeşte pe oameni la litoralul românesc?

Conform specialiştilor din domeniul turismului, există şi o serie de motive pentru care românii au început să aleagă plajele din alte ţări. Astfel, condiţiile pe care le oferă staţiunile din România sunt, susţin acestea, inferioare faţă de ce putem găsi în străinătate. Cu toate acestea, preţurile de la noi din ţară sunt pe măsura celor din alte ţări.

,,În ultimii ani litoralul românesc a devenit foarte scump. Turiştii trebuie să scoată sume mari din buzunare pentru a beneficia de condiţii bune în staţiunile de la noi. Astfel, mulţi dintre români şi-au dat seama că, dacă ne raportăm la condiţii şi la preţuri, este mai avantajos să mergem în străinătate. Totodată, multe persoane sunt nemulţumite de calitatea, de aspectul plajelor de la noi, care nu arată chiar grozav, chiar dacă au fost lărgite recent. Am întâlnit persoane care frecventau, de exemplu, staţiunea Mamaia. De anul trecut au renunţat la Mamaia, din cauza plajelor şi au ales să-şi petrecă concediile în străinătate", a adăugat Bogdan Diaconu.

Posesorii de tichete de vacanţă aleg litoralul românesc

De foarte multe ori, angajaţii care beneficiază de vouchere de vacanţă aleg să le folosească pe litoralul românesc. Astfel, susţin angajaţii din turism, aceste tichete reprezintă o sursă importantă de venit pentru hotelieri şi nu numai, întrucât ele pot fi folosite chiar şi la unele restaurante.

,,În continuare, foarte multe persoane folosesc voucherele de vacanţă pentru a merge pe litoralul românesc. Astfel, există şi persoane care merg şi în România dar şi în străinătate, în aceeaşi vară. Considerăm că aceste tichete reprezintă un lucru foarte important pentru turismul din România", a încheiat agentul de turism ieşean.