Cât a ajuns să coste renovarea unui apartament în marile orașe ale României. „Chiar am avut un șoc”

Piața imobiliară din marile orașe a luat-o razna cu adevărat, iar odată cu asta și prețurile materialelor de construcții și mai ales manopera. Renovarea unui apartament cu trei camere în București sau Cluj, dar și în alte localități importante a ajuns să coste cât un apartament în alte orașe.

O bucureșteancă s-a interesat pe internet cât ar costa renovarea unui apartament cu 3 camere, de la zero, în Capitală. Ea s-a adresat internauților pe grupul de Facebook Diana Mihaila - Idei Organizare.

„Aveți idee la cât ar ajunge repararea, refacerea, reamenajarea unui apartament de 3 camere în București, decomandat, două băi, are vreo 70 mp. Ar trebui tot: geamuri, uși, reparat pereții, zugrăvit, gresie, faianță, parchet, sanitare, posibil și cablurile electrice. Poate a făcut cineva de curând și știe până la cât s-ar ridica suma”, a scris ea.

Cât ar putea să coste

Răspunsurile, s-au cel puțin unele dintre ele, au descumpănit-o. Prețurile ar fi imense pentru orice buzunar.

„Eu aș zice să pregătești vreo 25.000 - 27.000 de euro cel puțin. În cazul meu, au intrat 20.000 de euro vara trecută într-un apartament cu două camere, 55 de metri pătrați. Muncitori, moloz (să nu uiți să iei asta în calcul că nu e ieftin să scapi de tot ce scoți din apartament), materiale, mobilă, electrocasnice”, a fost chiar primul răspuns primit. „Undeva spre 30.000 de euro”, a corectat-o altcineva.

„Da, cam așa, și nu cu materiale cu prețuri lux, ci medii”, a întărit o altă doamnă.

„Acum câțiva ani era calculat cam 300 euro/mp o renovare la gata, din ce ne tot interesam și noi și ne-a spus cineva din domeniu. Că au crescut puțin prețurile, probabil a crescut și prețul per metru pătrat, aș zice între 25.000–30.000 euro”, a spus altcineva.

„25.000 euro inclusiv mobila de bucătărie, în 2022 , 76 mp, Sibiu”, a intervenit în discuție o altă doamnă.

O altă doamnă a venit cu vești și mai proaste. „25.000 euro am plătit pentru un apartament de 48mp. Fără mobilă și electrocasnice pentru care mai trebuie încă 7.000 euro (în medie)”, a început ea.

În continuare, a venit cu câteva cifre și cu informații mai mult decât interesante.

„Pentru că ai două bai prețul este mult mai mare, realist probabil undeva la 35.000 euro fără mobilă, dar cu toate instalațiile și sanitare. Trebuie obligatoriu să schimbi și instalația electrică (3.000 euro), geamurile sunt foarte scumpe dacă pui ceva mai calitativ (probabil 7.000 euro). Noi am montat și centrală de apartament (4.000 euro cu tot cu proiect și montaj). Trebuie schimbate și contoarele de apă și țevile, sifoane etc. încă 1.000 euro pe partea asta (aproximativ) pentru ca ai două băi”, a completat ea.

Și asta nu e tot. Alți bani, deloc puțini, au costat parchetul, faianța și gresia, dar și alte lucrări.„Parchet mediu 70 lei/mp2 montaj 20-30 lei/mp2. Faianță și gresie mediu 70-80 lei mp2, montaj 70 lei/mp2. O ușă costă cam 1.000 lei în medie mp2 gletuit cu lavabilă în jur de 40 lei/mp2. Prețuri așa în mare Mai puneți încă 2.000 euro pentru moloz și debarasat, în București este foarte scump la groapa de gunoi”, a spus ea.

Au existat și cazuri ceva mai fericite, așa cum a spus o altă doamnă care a scăpat relativ ieftin în comparație cu alții.

„În București dacă iei sacii de la Urban, sunt 13 lei/bucata, nu mai costă nimic altceva, doar suni când sunt la scară să vină să-i ridice. La fel și cu mobila sau deșeurile textile. Am renovat acum doi ani un apartament cu pus centrală, schimbat electrice și electronice, aprobări necesare pentru centrală, mutat bucătăria în balcon, schimbat practic tot, și a fost până în 15.000 de euro, două bai, 3 camere. Cuptorul a costat 4.000 de lei, plita 2.200 deci nu am luat gama low. La bucătărie nu am pus faianță, am pus sticlă. Aici am câștigat pentru că sticla se pune mai ușor și e mai ieftin.”

Însă prețurile au crescut între timp enorm, în ultimii doi ani, spun ceilalți membri ai grupului de Facebook.

„Prețurile de acum doi ani sunt total diferite de cele de acum. Anul trecut s-a scumpit totul enorm. Am avut un șoc. Mă gândeam că rezolv cu 15.000 de euro lejer. Doar muncitorii m-au costat vreo 10.000. Cât despre ce scoți din apartament, cineva tot trebuie să coboare sacii ăia. Muncitorii mei cereau bani în plus ca să facă asta. Mă îndoiesc că mai e cineva ceva pro bono. Și orice renovare presupune și debarasarea de chestii voluminoase: cadă, wc, uși, uneori mobilă veche”, a avertizat o doamnă.

Se poate și mai scump

Printre cei care au comentat s-a aflat și o doamnă care chiar acum își renovează un apartament similar.

„Eu sunt acum în proces de renovare la apt cu 3 camere în București, două băi 70 mp, cu tot cu balcon. O să va spun câteva prețuri de până acum: Ferestrele am pus tripan pentru că e cu vedere în bulevard și e gălăgie: 4.300 de euro. Manoperă care la mine include: scoaterea materialelor vechi, cărat moloz, refacerea pereților (sunt strâmbi), instalație electrică, sanitară, montare finisaje și include și toate materialele tehnice (șapă, gled, cabluri, adezivi) 19.000 euro”, a început ea.

Evident, pe parcurs au apărut și alte cheltuieli, iar astfel s-a ajuns la o sumă cu adevărat imensă.

„Uși interior, plus ușa intrare: 18.000 de lei. Eu îmi voi cumpăra și mobilier și electrocasnice, iar după estimarea mea, o să trec de 50.000 de euro, deși nu cumpăr nimic de lux. Puteți să îmi scrieți în privat dacă va pot ajută cu alte detalii. E o sumă foarte mare, nu m-am așteptat să coste atât de mult și peste tot pe unde am citit am găsit informații de acum 1-2 ani. Din câte am înțeles, toată lumea e uimită de cât de mult au crescut prețurile în 2024. Spor și răbdare cu renovarea!”, a încheiat ea.

Iar veștile proaste nu s-au oprit aici. Cineva i-a spus că prețurile pot ajunge chiar și la 45.000 de euro. „Estimez undeva la un 40.000-45.000, depinde și de materiale, dar și de cotația primită de la cei cu care renovezi (sare de 20.000 doar asta). Suma asta nu include mobila”, a fost doar unul dintre nenumăratele comentarii.