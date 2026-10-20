 Ajutoare gratuite din rezervele statului pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități. Ce produse vor primi | adevarul.ro
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Ajutoare gratuite din rezervele statului pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități. Ce produse vor primi

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Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale au semnat un protocol pentru distribuirea gratuită de alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă către persoane vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, copii din sistemul de protecție a copilului, vârstnici și persoane fără adăpost.

IGSU distribuie ajutoare
Persoanele vulnerabile vor primi ajutoare din partea statului Foto: arhivă

Ajutoarele vor fi acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 806/2026, care prevede scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea lor cu titlu gratuit, ca ajutoare umanitare interne, pentru acoperirea nevoilor de bază ale beneficiarilor serviciilor sociale.

Ce alimente și produse vor primi beneficiarii

Ajutoarele vor include produse alimentare de bază, precum paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem de fructe și cașcaval.

Pe lângă alimente, vor fi distribuite și produse nealimentare de strictă necesitate, destinate sprijinirii persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Acestea includ articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum treninguri, tricouri, bocanci și cizme de cauciuc, dar și pături, saltele, cearșafuri, perne, fețe de pernă și batiste.

De asemenea, vor fi acordate truse de igienă personală adaptate nevoilor copiilor, femeilor și bărbaților.

Cum vor fi distribuite ajutoarele

Produsele vor fi transportate către cele opt regiuni prevăzute în protocol de operatorii economici parteneri și de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin intermediul unităților sale teritoriale.

Distribuirea către beneficiarii finali va fi realizată prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județelor și al sectoarelor municipiului București.

Aceste instituții vor asigura distribuirea produselor către persoanele care beneficiază de serviciile sociale vizate de program.

Protocolul pune în aplicare o hotărâre de Guvern

Protocolul încheiat între Ministerul Muncii și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pune în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 806/2026.

Actul normativ stabilește cadrul pentru scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora gratuit, sub formă de ajutoare umanitare interne.

Măsura urmărește acoperirea unor nevoi de bază ale beneficiarilor serviciilor sociale, prin furnizarea de alimente, articole de îmbrăcăminte, produse pentru odihnă și produse de igienă personală.

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