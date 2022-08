Adrian Nartea: „Mi-aș fi dorit să înțeleg mai din timp cât de important e să fii asigurat”

Unul dintre cei mai iubiți actori români din generația nouă, Adrian Nartea, a fost distribuit în premieră alături de întreaga familie în noua campanie de comunicare NN România. O alegere inspirată nu doar prin prisma talentului protagoniștilor, dar și prin relevanța subiectului sănătății. Am stat de vorbă cu Adrian Nartea despre problema de sănătate prin care a trecut și despre importanța asigurărilor de sănătate într-un astfel de moment.

Adevărul: Acum ceva vreme ai avut o problemă serioasă de sănătate peste care ai trecut cu bine. Cum ai reușit să rezolvi, ai avut asigurare de sănătate?

Adrian Nartea: Așa este, viața mi-a servit ceva cu totul neașteptat într-un moment în care credeam că am o ureche înfundată de la o deviație de sept. La insistența mamei mele am făcut un R.M.N unde mi-au descoperit o tumoare în cutia craniană. Am operat-o și sunt recunoscător că acum sunt bine sănătos.

Povestea este de acum cinci ani si pe vremea aceea nu credeam că am nevoie de o asigurare, că, deh, doar sunt tânăr, nu? Când am aflat că trebuie să mă operez și medicii au zis că ar fi mai bine să merg în străinătate văzând amploarea și complexitatea intervenției am primit o întrebare simplă: „Ai bani?” Și răspunsul meu a fost la fel de simplu. „Nu, dar am prieteni!” Mi-aș fi dorit să fi aflat mai din timp cât de important e să fii asigurat. Să știu că am o alternativă pe care pot conta. Așa nu ar mai fi fost nevoie să cer ajutorul prietenilor și, când m-am însănătoșit, să-mi fac datoria morală de a da toți banii înapoi. Am fost recunoscător să știu că am pe cine conta, dar nu vreau să mai trec prin asta. Mai ales când știu cât de mic e costul pe zi al unei asigurări, cât o cafea!

Adevărul: Cum vezi acum, că ai trecut prin această experiență, asigurarea de sănătate?

Adrian Nartea: Ca tată, înțelegi foarte bine cât de important să fii asigurat în momentul în care te duci cu cele mici la spital. Tratamentul costă, spitalizarea costă, de ce nu să nu beneficieze ele de acei bani pentru educația lor, pentru bucuria lor. Cu o asigurare nu mai trebuie să plătești tu tot din buzunarul tău. Si nu e vorba doar despre aspectul financiar. În momentul când îți vezi copilașul într-o stare letargică, pe canapea și nu mai vrea să mănânce, nu știi unde să suni și ce să faci. Este foarte important să știi că ai pe cine să te bazezi pe ceva, că ai un plan B. Să poți să îți zici „Da, mă duc acolo, știu foarte clar că o să aibă grijă de copil și o să fim cu toții în regulă!”

În momentul acesta și eu și fetițele mele suntem bine, sănătoși, trecuți prin experiențe cu bine, iar acum eu și toată familia suntem acoperiți. Acum cinci ani însă, când m-am operat a fost un efort uriaș totul pe umerii mei. Toate lucrurile pe care a trebuit să le fac din punct de vedere administrativ pentru a putea să intru eu în operație au fost foarte complicate si procesul anevoios, cel putin asa am simtit. Numai la lucrurile administrative mă gandeam eu atunci. Ar fi fost o binecuvântare să am o asigurare și să se ocupe ei de tot. Și îmi dau seama acum că nu doar sănătatea trebuie asigurată, ci de fapt tot ce contează pentru fiecare dintre noi.

Adevărul: Cât a contat această experiență de viață prin care ai trecut în decizia ta de a deveni imaginea NN România în campania de asigurări de viață și sănătate. La un moment dat în reclamă ai o replică despre cum viața ne poate servi uneori ceva ce nu am comandat, e valabil și pentru omul Adrian Nartea?

Adrian Nartea: Da, este o replică bazată pe fapte reale, ca să zic așa, și unul din motivele pentru care m-am regăsit în această poveste spusă de NN. Cred că fiecare dintre noi a trecut prin astfel de momente sau știe pe cineva care a avut probleme de sănătate apărute pe neașteptate. Așa e în viață, nu ești mereu pregătit pentru ce primești și cred că e important să faci tot ce ține de tine ca să fii cât mai pregătit.

Adevărul: Ai ceva experiență în colaborarea cu brandurile, dar campania NN este prima în care apari alături de întreaga familie? Cum ați luat această decizie?

Adrian Nartea: Da, primul spot publicitar în care am jucat a fost cu peste un deceniu în urmă. Am interpretat tot felul de roluri, dar este o bucurie să am șansa de a juca în sfârșit cel mai firesc rol din lume pentru mine – acela de Adrian Nartea, soț si tată. Atât eu cât și soția mea Alina am fost atrași de comunicarea NN despre situații care se întâmpla oricui și am considerat că mesajul de grijă pentru cei dragi și pentru viitorul lor ne reprezintă pe deplin pe noi ca familie. Prin urmare, decizia să apărem în formulă completă, inclusiv alături de Mara și Petra, a fost foarte firească și sperăm că povestea pe care am pus-o în scenă să inspire cât mai multe familii să protejeze în permanență ceea ce contează cu adevărat: ei și cei dragi lor.

Adevărul: Cum a fost experiența platoului de filmare pentru „Trupa Nartea”?

Adrian Nartea: Să fiu sincer, probabil cele mai mare emoții le-a avut chiar cel mai experimentat din trupă pentru că nu știam dacă fetele vor avea trac sau nu. Dar imediat ce s-a strigat primul „Acțiune!” am înțeles nu aveam de ce să îmi fac griji. Toată lumea a făcut abstracție de camerele de filmat și am fost doar noi cu noi, așa cum suntem în fiecare zi, în familie. În plus, Mara, fiica noastră mai măricică, a mai fost pe platoul de filmare, chiar în direct, la o emisiune de TV, și pot să spun că s-a simțit de minune. Iar mezina, Petra, e prea mică să știe ce sunt acelea emoțiile scenei. Soția mea Alina s-a descurcat absolut admirabil, mai ales că jobul ei a fost de două ori mai greu, pentru că ea era cea care trebuia să și le ”coordoneze” pe cele mici la cadru. Dar, cum spuneam, pentru că am avut de jucat rolul real al vieții noastre de zi cu zi, totul a ieșit natural fără să fie nevoie de prea multe duble.

Adevărul: Ce proiecte interesante urmează pentru tine, ne așteptăm să vă vedem în formulă completă și în alte colaborări?

Adrian Nartea: Deocamdată rămân doar eu pe scenă. Am început filmările pentru 2 proiecte mai ample despre care însă nu vreau să dau dezvălui foarte multe pentru că aș vrea să nu stricăm surpriza. Vă pot spune doar că unul dintre ele este legat de universul SF, e ceva complet inedit pentru România si eu am fost de mic un mare fan al genului științifico-fantastic. E posibil să mai apară reclame noi, la fel, alese însă cu grijă pentru a se potrivi cu valorile pe care le promovez. Cel mai interesant proiect, de departe, este cel de tată. Abia aștept să le revăd când vin de la filmări si îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu ele. E un privilegiu să mă pot bucura de frumusețea lumii din nou, de două ori chiar, de frumusețea lumii înconjurătoare prin ochii lor. De fiecare dată când se întâmplă asta pot spune cu mâna pe inimă că „Viața e cu adevărat frumoasă”.