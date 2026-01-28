Virusul Nipah revine în atenția autorităților după noi focare în India. Ce este, cum se transmite și cât de mare este riscul

/Virusul Nipah (NiV) a revenit recent în atenția presei și a autorităților sanitare internaționale, după apariția unor noi focare în India. Considerat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) un agent patogen cu potențial epidemic ridicat, virusul ridică îngrijorări din cauza ratei extrem de mari de mortalitate și a lipsei unui tratament specific, notează neolife.ro.

Virusul Nipah este un virus zoonotic, ceea ce înseamnă că se transmite de la animale la om. A fost identificat pentru prima dată în anul 1999 și face parte din familia Paramyxoviridae. Potrivit OMS, rata de mortalitate asociată infecției cu Nipah este cuprinsă între 40% și 75%, una dintre cele mai ridicate din rândul bolilor infecțioase cunoscute.

Principalul rezervor natural al virusului este reprezentat de liliecii de fructe din genul Pteropus. Aceștia nu dezvoltă simptome, însă pot elimina virusul prin salivă, urină și excremente, contaminând fructe, apă sau suprafețe din mediul înconjurător.

Cum se transmite virusul Nipah la om

Specialiștii au identificat trei căi principale de transmitere a virusului Nipah:

Consumul de alimente contaminate, în special fructe sau suc de palmier crud contaminat cu saliva liliecilor infectați;

Contactul cu animale bolnave, precum porcii sau alte animale domestice infectate;

Transmiterea de la om la om, prin contact apropiat și neprotejat cu secrețiile unei persoane infectate, mai ales în familie sau în unități medicale.

Simptomele infecției cu virusul Nipah

Perioada de incubație este, de regulă, între 4 și 14 zile. Boala debutează cu simptome asemănătoare gripei, care pot evolua rapid către forme severe.

Simptome inițiale:

febră ridicată;

dureri de cap și musculare;

tuse și dificultăți de respirație.

Simptome severe (neurologice):

amețeală și somnolență accentuată;

confuzie și dezorientare;

convulsii;

comă, care se poate instala în 24–48 de ore în cazurile grave.

Există tratament sau vaccin?

În prezent, nu există un vaccin aprobat împotriva virusului Nipah și nici un tratament antiviral specific. Îngrijirea medicală este strict suportivă și presupune tratarea simptomelor și a complicațiilor: hidratare, suport respirator și controlul crizelor convulsive.

Măsuri de prevenție recomandate

Pentru reducerea riscului de infectare, autoritățile sanitare recomandă:

spălarea și curățarea riguroasă a fructelor înainte de consum;

evitarea fructelor care prezintă urme de mușcături;

evitarea contactului cu liliecii sau cu zonele unde aceștia se adăpostesc;

respectarea regulilor de igienă personală, inclusiv spălarea frecventă a mâinilor.

Deși focarele actuale sunt localizate în Asia, specialiștii avertizează că mobilitatea globală impune o vigilență crescută. Identificarea rapidă a cazurilor suspecte, izolarea pacienților și respectarea măsurilor de prevenție rămân esențiale pentru limitarea răspândirii acestui virus extrem de periculos.