Val neobişnuit de pneumonii în rândul copiilor: aproape toți au nevoie de mască de oxigen. Sfatul medicului

Șeful secţiei clinice pediatrie Spitalul de copii Victor Gomoiu din Capitală a declarat pentru News.ro că medicii din spital se confruntă în această perioadă cu multe cazuri neobişnuite pentru luna septembrie.

În ultimele zile au fost internați aproximativ 10 de copii pe zi cu insuficienţă respiratorie şi pneumonii, fiind vorba despre forme medii, la copii de vârstă mică, majoritatea frecventează creşa, grădiniţa, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de copii Grigore Alexandrescu din Capitală, Dr. Raluca Alexandru, potrivit News.

De asemenea, potrivit medicului, numărul cazurilor Covid a rămas constant. „Sunt internaţi 7 copii pe secţia Covid cu forme medii ( pneumonii, faringite). Ieri, în gardă, au fost depistaţi 5 copii pozitivi, 2 s-au internat”, a mai transmis medicul.

„Ne confruntăm cu o patologie absolut neobişnuită pentru luna septembrie, o patologie care seamănă foarte mult cu patologia de iarnă, cu forme de boli respiratorii joase, adică pneumonii, bronşiolite la copiii mici, cu forme severe, cu insuficienţă respiratorie acută la copii cu vârste variate, de obicei cei vulnerabili erau sugarii şi copiii mici. Acum avem copii cu insuficienţă respiratorie, copii de 5 ani, preşcolari, şcolari mici, neobişnuit”, a susținut medicul, potrivit sursei citate.

Cel mai probabil motiv este reluarea cursurilor, susține medicul, arătând că formele de boală sunt grave, însă, până acum, nu a fost un copil intubat.

Număr mare de cazuri comparativ cu alți ani

Potrivit sursei citate, sunt cazuri neobişnuit de multe şi pentru medicii cu experienţă, mulţi dintre copiii internaţi în această perioadă în spital fiind dependenţi de oxigen, fac aerosoli şi au analizele modificate. Medicul a susținut că nu a fost nevoie să fie intubat niciun copil, dar că formele de boală sunt grave, faţă de anii precedenţi.

„Avem minimum 20 - 25 de cazuri de pneumonie internate, paturile de pediatrie sunt 80. Sunt cei cu vârstele foarte mici, dar în mod neaşteptat sunt şi preşcolari şi şcolari mici, copii de 5-7 ani pe care şi în alte dăţi când îi avem cu pneumonii, ca grup de vârstă mă refer, ei nu evoluează cu insuficienţă respiratorie, adică sunt neobişnuit de mulţi, şi pentru unul care are experienţă mare ca mine datorită vârstei, este neobişnuit de mult să avem atât de mulţi copii dependenţi de oxigen şi cu nevoie de medicaţie inhalatorie, de aerosoli, cu analize modificate, cu sindrom funcţional respirator şi insuficienţă respiratorie”, a mai relatat medicul.

Cei mai mulţi copii fac febră mare şi au semne de insuficienţă respiratorie, a mai arătat Dr. Raluca Alexandru. „Ne confruntăm cu un număr mare de cazuri faţă de alţi ani şi cu forme grave de boală”, a susținut medicul.

Sfaturile medicilor

„Sfatul este de control epidemiologic, adică cumva dacă am putea limita contagiunea de la unul la altul, automat am controla şi boala, aici intră măsurile de tipul spălatul mâinilor, tuşitul şi strănutatul în cotul mâinii, nedistribuirea obiectelor de la unul la altul, alimente şi aşa mai departe, cei bolnavi trebuie ţinuţi sub tratament şi izolaţi de colectivitatea care să zicem că este cu copii sănătoşi, purtarea de mască”, a mai spus medicul, potrivit sursei citate.