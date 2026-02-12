Un sfert de secol de medicină privată în România. SANADOR: „Acești ani vorbesc despre continuitate”

Sectorul medical privat din România marchează un moment important prin celebrarea a 25 de ani de existență a SANADOR. De la o clinică modestă deschisă în 2001, instituția a evoluat într-o rețea complexă care a influențat standardele de diagnostic și tratament, punând accent pe investiții constante în tehnologie și intervenții chirurgicale de înaltă dificultate realizate pe plan local.

Parcursul SANADOR a început cu o unitate medicală de mici dimensiuni în Piața Alba Iulia din București și s-a transformat, de-a lungul celor două decenii și jumătate, într-o structură ce include cel mai mare spital clinic multidisciplinar din țară, un centru oncologic integrat și multiple clinici.

Dr. Doris Andronescu, director general și unic proprietar al instituției, subliniază că succesul acestui proiect se datorează refuzului de a face compromisuri în ceea ce privește calitatea actului medical: „SANADOR a fost construit cu răbdare, cu muncă și cu respect profund pentru pacient. Am crezut încă de la început că medicina la standarde internaționale este posibilă și în România și am ales să investim constant pentru ca pacienții să aibă acces la diagnostic și tratament de vârf, aici, acasă. Acești 25 de ani vorbesc despre continuitate, despre oameni și despre responsabilitatea de a merge mai departe fără a face compromisuri”, a transmis Dr. Doris Andronescu, printr-un comunicat.

Inovația tehnică și premierele medicale

De-a lungul anilor, instituția a introdus în premieră pentru România tehnologii care au devenit astăzi standarde în domeniu, precum primul ecograf 3D sau primul bloc operator complet digitalizat. În prezent, spitalul este recunoscut pentru gestionarea unor cazuri de o complexitate extremă, de la transplant hepatic de la donator viu, până la intervenții de chirurgie cardiovasculară minim invazivă.

Un element esențial în siguranța pacienților este secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) de categoria I, singura de acest nivel din sistemul privat, care permite realizarea unor intervenții chirurgicale majore în condiții de maximă siguranță.

De la pionierat la normalitate în sănătate

Evoluția organizației a urmărit un model de creștere organică, adaptându-se nevoilor pacienților prin servicii integrate. Deschiderea primului centru oncologic privat și a primului Compartiment de Primiri Urgențe din sectorul medical ne-statal au reprezentat puncte de cotitură în modul în care sunt gestionate urgențele și patologiile cronice grave.

Privind către viitor, reprezentanții instituției afirmă că obiectivul rămâne același: facilitarea accesului românilor la medicină de elită fără a fi necesară deplasarea în străinătate.

„Acum un sfert de secol, multe lucruri păreau imposibile în medicina din România. Astăzi, le numim normale. Este normal să ai acces la medici de elită. Este normal să beneficiezi de tehnologie de înaltă performanță. Este normal să te poți trata în România”, concluzionează reprezentanții SANADOR la ceas aniversar.