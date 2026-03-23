Spălăm sau nu carnea înainte de a o găti? Diferența dintre curat și sigur

Postarea unei mămici pe un grup de Facebook a fost punctul de pornire a unei dezbateri utile: spălăm sau nu carnea înainte de a o găti? Normele de siguranță alimentară europene contrazic obiceiul românesc privind spălatul cărnii.

„Spălăm sau nu carnea înainte de a o găti? Eu, sincer, de obicei o clătesc puțin în apă, parcă nu-mi vine s-o gătesc direct”. Postarea unei mămici pe un grup de Facebook a fost punctul de pornire a unei dezbateri foarte utile.

Ioana Popescu, specialist în securitatea alimentară, a explicat pentru „Adevărul”: „Carnea de pasăre în special, dar și celelalte tipuri de carne nu se spală pentru a evita contaminarea cu bacteriile pe care le conține. Dacă se identifică contaminarea cu agenți fizici se recomandă să se înlăture prin tăiere sau tamponare”.

Specialista face trimitere la Ghidurile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară – EFSA – care recomandă să nu se spele carnea înainte de gătire.

De unde obiceiul de a spăla carnea înainte de gătire?

Obiceiul de a spăla carnea înainte de gătire este extrem de răspândit, inclusiv în România, și pare la prima vedere un gest de igienă elementară. În realitate, însă, recomandările moderne de siguranță alimentară — inclusiv cele ale Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară — arată că acest reflex este mai degrabă o moștenire culturală decât o practică utilă și poate chiar crește riscurile pentru sănătate.

Explicația ține în primul rând de modul în care oamenii percep „curățenia”. Carnea crudă este asociată instinctiv cu murdăria vizibilă: sânge, lichide, eventuale impurități sau mirosuri. În mod firesc, mulți aplică aceeași logică folosită pentru legume sau fructe: dacă arată murdar, trebuie spălat. Problema este că siguranța alimentară nu are legătură cu ceea ce vedem cu ochiul liber. Bacteriile periculoase, precum Salmonella sau Campylobacter, nu sunt vizibile și nu pot fi eliminate eficient prin simpla clătire cu apă.

Un alt factor important este tradiția. În multe familii din Europa de Est, inclusiv din România, spălarea cărnii este un gest transmis din generație în generație. În trecut, acest lucru avea uneori o logică practică: carnea provenea din gospodării sau piețe, unde condițiile de igienă erau mai puțin controlate, iar curățarea mecanică putea îndepărta impurități reale. Astăzi însă, în lanțul alimentar modern, carnea ajunge la consumator după procese stricte de control și igienizare, ceea ce face acest pas redundant.

Se adaugă și o anumită neîncredere în sistemul alimentar. Mulți oameni simt nevoia să „mai curețe o dată” produsul, ca o formă de control personal asupra siguranței lui. Este un gest psihologic, care oferă senzația de siguranță, chiar dacă din punct de vedere științific nu aduce beneficii reale.

Diferența dintre „curat” și „sigur”

De fapt, aici apare confuzia esențială: diferența dintre „curat” și „sigur”. Curat înseamnă lipsa murdăriei vizibile, în timp ce sigur înseamnă absența agenților patogeni. Spălarea cărnii poate îmbunătăți percepția de curățenie, dar nu o face mai sigură. Dimpotrivă, poate crește riscul de contaminare încrucișată. Jetul de apă nu distruge bacteriile, ci le poate dispersa pe suprafețele din bucătărie — chiuvetă, blat, ustensile sau chiar pe alte alimente. Astfel, bacteriile ajung în locuri unde altfel nu ar fi ajuns.

Ghidurile EFSA subliniază clar că metoda eficientă de eliminare a bacteriilor nu este spălarea, ci gătirea corectă. Temperaturile ridicate distrug microorganismele periculoase, ceea ce face ca prepararea termică adecvată să fie cheia siguranței alimentare. În paralel, sunt esențiale măsuri precum spălarea mâinilor, curățarea suprafețelor și separarea cărnii crude de alte alimente.

În concluzie, spălarea cărnii este un exemplu clasic de practică „logică” la nivel intuitiv, dar greșită din punct de vedere științific. Ea provine din tradiție, percepții vizuale și dorința de control, însă nu contribuie la siguranța alimentară și poate chiar să o compromită. Ceea ce contează cu adevărat nu este dacă speli carnea, ci cum o gătești și cât de atent ești la igiena din bucătărie.