Pacientul cu diabet poate scăpa de insulină prin gastric sleeve. Chirurgul Rubin Munteanu explică cum este posibil

Persoanele obeze și cu comorbidități asociate au șansa la o viață normală. Pacientul cu diabet tip 2 poate scăpa de insulină prin gastric sleeve. Chirurgul Rubin Munteanu, Spitalul MEMORIAL Băneasa explică cum este posibil

Obezitatea, o boală a societății. Mâncăm mai mult și mai des

Cel mai recent raport publicat de OMS în 2022 arată că obezitatea este o problemă gravă în Europa. Conform datelor oferite, 60% dintre adulții europeni și o treime dintre copii suferă de excesul de kilograme.

Unde se situează România în acest top? 58% dintre români, persoane adulte suferă de supraponderalitate, iar 20% dintre copii sunt obezi. Bolile cauzate de obezitate sunt: diferite tipuri de cancer, diabetul zaharat tip 2, boli respiratorii cronice și bolile cardiovasculare.

“Obezitatea este o boală a societății, pentru că suntem împinși să mâncăm mai mult și mai des. Avem o creștere accelerată a numărului de copii și adolescenți cu obezitate, pentru că societatea îi impinge să mănânce prea mult. Și când au toate ispitele la îndemână, când sunt învățați așa, este dificil să le spunem că trebuie să se abțină, să restricționeze mâncarea ” spune dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia bariatrică în cadrul Spitalului MEMORIAL Băneasa.

Invitat la Adevărul Live, chirurgul arată că acești pacienți au la dispoziție un anumit tip de chirurgie care îi ajută să slăbească. Este vorba de chirurgia bariatrică, prin intermediul căreia se elimină obezitatea.

Pacientul cu diabet poate scăpa de insulină prin gastric sleeve

Recunoscută ca fiind calea care rezolvă obezitatea, chirurgia bariatrică mai este denumită și metabolică, pentru că ea este soluția și pentru afecțiunile conexe, precum diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială, sindromul de apnee în somn.

Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia bariatrică în cadrul Spitalului MEMORIAL Băneasa explică pentru Adevărul Live care este procesul care are loc în organismul uman prin care se instalează diabetul dar și care este cel mai important beneficiu pe care gastric sleeve îl poate aduce pacientului cu obezitate și cu diabet de tip 2.

“Diabetul zaharat de tip 2 este o boală de supra alimentație prin care este depășită capacitatea pancreasului de a secreta insulină. Aportul mare de calorii și carbohidrați duce la excesul de greutate. Dar nu toți pacienții aflați în această situație au și diabet. Dar la 25-30 de kg peste normal, poți să ai și un diabet de tip 2. Pentru acești pacienți, gastric sleeve duce la limitarea cantității de mâncare pe care o poate mânca un om la o masa. După operație, pacientul cu diabet zaharat de tip 2 va mânca doar trei mese pe zi, astfel că nivelul glicemiei nu va mai crește atât de mult. Va scăpa repede de diabet, dacă are sub cinci ani de la debutul bolii. Am avut și mulți pacienți cu diabet de tip 2 care după gastric sleeve nu au mai apelat la insulină. Cum este să faci insulină de 15 ani, să te înțepi de patru ori pe zi și brusc să nu mai fie nevoie să o faci, după operația de gastric sleeve? Dar cel mai important este ca pacientul să respecte regulile de dietă, pentru că dacă nu o face, reapar kilogramele și implicit și diabetul “ spune chirurgul.

Dr. Rubin Munteanu menționează că acest tip de intervenție este recomandat și femeilor care au exces de greutate, din cauza căreia nu pot rămâne însărcinate sau nu pot duce la bun sfârșit o sarcină.

Specialistul subliniază că intervenția chirurgicală bariatrică are indicații bine stabilite, fiind recomandată și persoanelor în vârstă care au probleme locomotorii, dar și adolescenților pentru care surplusul de greutate este un handicap. Chirurgia bariatrică îi ajută să revină la o viață normală.

Marele avantaj oferit de gastric sleeve: după intevenție se resetează organismul

Micșorarea de stomac, sau gastric sleeve are câteva obiective foarte bine definite. Pacientul trebuie să slăbească. Să slăbească sănătos și să scape de comorbiditățile asociate obezității. Să se mențină și să trăiască mai mult și mai bine.

După gastric sleeve, pacientului i se resetează organismul, bioritmul, acesta fiind marele avantaj al operației. Un an de zile de la intervenție nu îi mai este foame pacientului, decât cu o jumătatea de oră înainte de cele trei mese pe zi.

Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia bariatrică în cadrul Spitalului MEMORIAL Băneasa explică acest proces prin care trece pacientul, pentru că prin gastric sleeve se elimină o porțiune a stomacului care secretă hormonul foamei.

Așa ajunge pacientul să mănânce doar trei mese pe zi, fără să mai ronțăie mici gustări între. Acestea sunt regulile de aur pe care pacientul este obligatoriu să le respecte, devenind un mod de viață nu doar pentru un an ci pe termen lung, practic pe toata viața.

La spitalul MEMORIAL Băneasa se face medicină personalizată

Dr. Rubin Munteanu și întreaga echipă multidisciplinară care realizează operația de gastric sleeve au o abordare personalizată care înseamnă evaluarea și pregătirea minuțioasă a pacientului pentru operație care durează aproximativ o oră și care se face laparoscopic.

La MEMORIAL Băneasa, pacientul va rămâne câteva zile în spital, post operator, sub stricta supraveghere a corpului medical. În egală măsură, pe parcursul spitalizării pacientului, medicul chirurg Rubin Munteanu urmărește să construiască o relație pe termen lung cu pacientul care are nevoie de susținere , îndrumare și mai ales de înțelegere a modului cum gastric sleeve îi va schimba viața.

“Pacientul are nevoie de o relație pe verticală cu medicul. Trebuie să vezi chirurgia dincolo de o relație cu un om pe orizontală care este adormit. Colaborez cu pacientul, pentru că nu este o luptă medic-pacient. Este un parteneriat medic-pacient. Chirurgia bariatrică înseamnă și această componentă a educației alimentare prin care pacientul trebuie ajutat. Chirurgia este un act de mare intimitate care nu poate exista fără o relație de încredere reciprocă“ spune pentru Adevărul Live Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgia bariatrică în cadrul Spitalului MEMORIAL Băneasa.

