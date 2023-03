Uğur Genç, CEO Memorial Healthcare, despre intrarea pe piața sănătății private din România

Memorial Heathcare Group din Turcia a intrat anul trecut pe piața românească prin achizia Spitalul Monza, cunoscut în special pentru specilizarea oncologică. Uğur Genç, CEO Memorial Healthcare, a venit în studioul Adevărul Live pentru a discuta despre planurile pe care grupul le are în România.

Grupul Memorial Healthcare deține 11 spitale private în Turcia, în care a tratat anul trecut peste trei milioane de pacienți. 75.000 dintre aceștia au fost pacienți internaționali, care au călătorit în Turcia pentru a se trata. Mulți dintre ei au fost români. Acest turism medical a fost unul dintre principalele motive pentru care Memorial Heathcare a ales România pentru a se extinde.

Grupul intenționează acum să se dezvolte pe piața locală. Și-au propus ca numărul total de pacienți tratați în Spitalul Monza să ajungă la 30.000 în 2023. Însă Memorial ia în calcul inclusiv achiziționarea de noi spitale în România sau chiar construirea unui spital nou.

Uğur Genç, CEO al Memorial Healthcare, a vorbit în studioul Adevărul Live despre aceste planuri.

Adevărul: Bună ziua, mulțumim pentru prezență.

Uğur Genç: Bună ziua, plăcerea este de partea mea. Mulțumesc.

Adevărul: Tocmai le spuneam celor care ne urmăresc faptul că Memorial Healthcare este un jucător important pe piața serviciilor de sănătate privată din Turcia. Însă aș vrea să începem prin a vorbi puțin despre cutremurul din Turcia. A fost un subiect major, iar noi toți am fost foarte mișcați de imaginile pe care le-am văzut de acolo în ultimele săptămâni. Voiam să vă întreb pe dvs. personal despre asta, pentru că locuiți acolo, acolo se află familia dvs. Cum ați trecut peste asta, cum sunt lucrurile acolo și dacă v-ați implicat în vreun fel în eforturile de reconstruire a zonelor afectate?

Uğur Genç: Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre asta. Este foarte trist, ne pare pare rău că s-a întâmplat asta. Noi avem 11 spitale în Turcia, două dintre ele se află în regiunea afectată. Ne-am trezit la 4.30 în acea dimineață, mai întâi am verificat cum sunt condițiile în spitalele noastre, am văzut că era totul în regulă așa că am continuat să lucrăm în regiune chiar din prima zi.

De asemenea, de a doua zi am trimis echipe pe teren pentru a ajuta pacienții de acolo și am deschis șapte centre de triaj în regiune. În ultimele patru săptămâni, am tratat în jur de 11.000 de persoane care aveau nevoie de ajutorul nostru. Doctorii noștri, asistentele, echipele medicale din toate spitalele din țară au venit în regiune.

În paralel, am îngrijit pacienții din cele două spitale pe care le avem în regiune, dar am și transportat pacienți din regiune la spitalele noastre din Ankara și Istanbul. Totul s-a petrecut foarte repede, suntem unul dintre grupurile afectate de cutremur care s-au mișcat cel mai rapid și am ajutat pacienți încă din prima zi.

În cadrul grupului nostru avem și un lanț de magazine alimentare, așa că am putut să trimitem ajutoare sub formă de alimente și produse de igienă. Le-am dus cu camioanele în regiunile în care se se căutau supraviețuitori și le-am distribuit acolo.

Am livrat acolo și multe medicamente și materiale sanitare, dar și în alte regiuni, pentru că bolnavii cronici au nevoie de tratament zilnic, de trei ori pe zi, și multe medicamente au rămas sub ruine și nu ajungeau la pacienți.

Am colectat și ajutoarele oferite de angajații noștri, alimente, jucării pentru copii, ne-am organizat și le-am trimis în regiune. Între timp, am tratat pacienții pe care-i avem în clinicile de acolo.

Între timp, avem și un produs medical digital, este o aplicație online unde pacienții pot vorbi cu psihologi. Multe persoane de acolo sunt afectate, traumatizate, au nevoie de ajutorului psihologilor. Așa că folosim această platformă online pentru a pune în legătură pacienții cu psihologii, încă derulăm programul. Eforturile continuă acolo. Chiar am vorbit cu prieteni români de aici, am văzut o echipă de salvatori din România care au venit acolo și au salvat vieți, știu de asemenea că sunt multe ajutoare trimise din România în Turcia iar pentru asta vreau să mulțumesc tuturor entităților românești implicate și românilor.

Adevărul: E greu să spui că poate ieși ceva bun dintr-o asemenea tragedie, însă ne ajută pe toți să vedem că în astfel de momente națiunile se unesc și lasă deoparte problemele și prioritățile domestice pentru a ne concentra pe ceea ce contează cu adevărat. Dar cum ați descrie situația acum? Este mai bine, sunt ajutoarele suficiente, revin oamenii la viața de zi cu zi?

Uğur Genç: Este mai bine, ar putea fi și mai bine. Guvernul este implicat, infrastructura a fost reparată, există apă curentă, este mâncare, oamenii continuă să trimită alimente în regiune. Își va reveni. Guvernul a început să construiască locuințe noi pentru oameni, sunt locuințe tip container, situația se îmbunătățește în fiecare zi. Dar trauma oamenilor continuă, de aceea vrem să continuăm să-i ajutăm să-și gestioneze trăirile. Deci suntem în faza de revenire, însă este o tragedie uriașă pentru noi.

Adevărul: Dacă am învățat ceva din ultimii ani, din pandemie, este că nu vorbim doar despre boală sau virus, ci faptul că sănătatea mintală este marea lecție pe care încă o învățăm cu toții din această perioadă. Și reziliența de asemenea. Deci să sperăm că suntem acum capabili să ne revenim mult mai rapid din traume decât eram în urmă cu câțiva ani. Mulțumim că ne-ați împărtășit asta. Dar trebuie să trecem și la subiectul discuției de astăzi. Anul trecut ați decis să intrați pe piața serviciilor de sănătate privată din România. De ce România?

Uğur Genç: Este o poveste lungă. Am cercetat patru sau cinci țări spre care ne-am fi putut extinde. Ne merge foarte bine în Turcia, poate am să vă dau pe parcurs mai multe informații despre Memorial Healthcare Group, dar cum spuneam, ne merge foarte bine în Turcia și avem o reputație foarte bună în sistemul de sănătate de acolo și avem mulți pacienți internaționali, printre care și români. Pe măsură ce ne dezvoltăm în Turcia, ne-am propus să ne extindem și internațional. Așa că ne-am uitat la cinci țări și am decis să investim mai întâi în România. Așa că pe 1 decembrie, anul trecut, am cumpărat un spital aici, Spitalul Monza, din cadrul grupului Enayati. Acum noi îl administrăm și merge foarte bine. De ce România? Avem multe similarități culturale, românii vin des în Turcia, mulți oameni turci de afaceri sunt prezenți aici și sunt bine văzuți. Dar cel mai important este faptul că sectorul este foarte atractiv pentru noi, este în creștere, este încă tânăr iar noi credem că, pe măsură ce trece timpul, sector de sănătate privată din România va crește considerabil. Sistemul medical este bun, doctorii sunt buni, educația pentru medicină este bună. Cred de asemenea că putem aduce și know-how în România, care poate face diferența în operații. Dar și reciproca este valabilă, sunt convins că și noi vom învăța de la sistemul românesc de sănătate, iar asta ne va ajuta să ne îmbunătățim serviciile în Turcia. Primim mulți pacienți internaționali, anul trecut am avut 75.000 de pacienți internaționali în spitalele noastre din Turcia din 167 de țări, adică aproape toată lumea. Și învățăm de la pacienți, de la așteptările lor, și vrem să împărtășim asta cu pacienții noștri din România. Nu mai vreau ca românii să fie nevoiți să meargă în Turcia pentru a se trata, așa că vom aduce același know-how, același sistem integrat de servicii medicale, aceleași standarde de calitate în sistemul românesc și vom păstra pacienții aici.

Adevărul: Eram curioasă, ați spus că ați avut mulți pacienți români care au fost nevoiți să călătorească în Turcia pentru proceduri sau investigații medicale la spitalele dvs. de acolo. Ne puteți spune, sunt mulți români care apelează la spitalele Memorial? Sunt printre cei mai numeroși pacienți internaționali pe care-i primiți?

Uğur Genç: V-am spus că am avut 75.000 de pacienți internaționali anul trecut, iar românii au fost pe locul al cincilea ca număr. Vin pentru o gamă largă de tratamente, dar în special pentru specializarea oncologică. Oncologia este foarte complexă și necesită o abordare modernă pentru a ajuta pacienții care au probleme precum cancerul, din păcate. Deci românii veneau în Turcia în special pentru tratament oncologic, iar spitalul pe care l-am cumpărat în București este de asemenea specializat în oncologie. Este un spital generalist, are toate specializările, însă cu accent pe oncologie. Deci scopul nostru este să ne tratăm pacienții români aici, în București, nu în Turcia.

Adevărul: Ce planuri aveți acum? Spitalul pe care l-ați cumpărat, Monza, are toate principalele specializări medicale, tratează deja pacienți. Cum plănuiți să continuați, luați în calcul ca peste un an, să spunem, să deschideți încă un spital?

Uğur Genç:Avem planuri mari pentru România. Vom continua să investim în acest sector, cel mai probabil vom mai cumpăra alte spitale și vom începe să construim unul. Spitalul pe care-l avem este unul nou, infrastructura este foarte bună, avem o bază foarte bună de doctori, sunt foarte cunoscuți și cu reputație foarte bună. Avem un volum mare de pacienți care vin să se opereze în facilitățile noastre acum. Ceea ce vom face în continuare este să ne concentrăm pe a mări numărul de clinici care tratează pacienți în sistem ambulatoriu, vom avea mai multe specializări pentru tratamente ambulatorii în primul rând.

În al doilea rând, vom organiza mai multe evenimente pentru a cunoaște publicul român, pentru a le prezenta românilor serviciile noastre și ceea ce oferim în spitalele noastre.

În al treilea rând, vom avea o abordare mai integrată în interiorul spitalului. Acum este folosit în special pentru chirurgie, dar pacienții internați și cei din ambulatoriu, Urgențele, Radiologia, Imagistica, trebuie reunite sub un singur acoperiș pentru ca circuitul pacientului să fie cât mai lin.

Pe lângă acestea, în Turcia avem și programe pentru experiența pacienților, care urmărește experiența lor de la primul telefon până la externare. Acea experiență este esențială, așa că încercăm să lucrăm la asta, să creștem calitatea acelei interacțiuni, să îmbunătățim experiența și să creștem nivelul de satisfacție al pacienților noștri. Pentru asta, vom efectua inclusiv lucrări de construcție în spital pentru a fi mai accesibile pacienților și pentru a îmbunătăți experiența pe care aceștia o au.

Pe asta ne vom concentra pentru spitalul pe care-l avem deja. Între timp, încercăm să cumpărăm și alte spitale pentru a crește prezența Memorial Healthcare în România. Pe măsură ce avansăm, probabil că vom antama și proiecte mai mari, cum ar fi construirea unui spital, mai mare, în care putem avea mai multe specializări pentru a ne putea ajuta pacienții cu orice problemă medicală pe care o au.

Adevărul: Ați menționat faptul că o parte din serviciile medicale se digitalizează sau se mută în online, ați vorbit și despre aplicația digitală pe care o aveți. Va fi aceasta disponibilă și pentru pacienții din România?

Uğur Genç: Cu siguranță. Serviciile digitale de sănătate devin tot mai bune la nivel mondial. Aplicațiile au tot mai mulți utilizatori în țările dezvoltate. Acum sunt foarte multe dispozitive care pot fi purtate pe haine și care măsoară semnele vitale și transmit informațiile direct în sistemul nostru. Astfel monitorizăm pacienții când sunt acasă, când aleargă sau când mănâncă. Avem acum un mic dispozitiv care poate fi pus pe umăr și care monitorizează nivelul glucozei din sânge constant. Vedem astfel oscilațiile, iar doctorul îți ajustează programul alimentar în funcție de nivelul zahărului din sânge. Avem o aplicație pentru asta acum, cu ajutorul dispozitivului pe care-l porți monitorizăm și ajustăm în consecință mesele și tratamentul.

Le vom aduce pe toate acestea în România, dar treptat. Deocamdată, primul obiectiv este să îmbunătățim serviciile oferite în spital, să creștem calitatea experienței pe care o are pacientul, după care ne vom concentra pe serviciile medicale digitale, cum am făcut și în Turcia.

Citește și: Despre necesitatea mentalității deschise în învățământ vorbește Dragoș Anastasiu co fondatorul Asociației SuperTeach

Adevărul: Vă întreb despre aplicație pentru evident ele sunt o parte tot mai importantă din viața noastră, fie că vorbim de sănătate, sănătate mintală, sport sau gătit, folosim o aplicație pentru aproape orice în zilele noastre Faptul că putem folosi avansul tehnologiei pentru a ne urmări sănătatea este unul dintre aspectele pozitive, pentru că e greu de crezut că ne-am putea monitoriza semnele vitale și nivelul glucozei la un nivel constant, cum o face un ceas inteligent, spre exemplu. Dar România are și acest potențial uriaș, cu care ne mândrim, în domeniul IT. Românii sunt foarte deschiși la ideea de a folosi aplicații și tehnologie pentru a-și face viețile mai ușoare, în primul rând pentru că nu ne place birocrația. Credeți că România are un avantaj față de alte piețe și datorită acestor două aspecte? Suntem mai deschiși la ideea de telemedicină sau aplicații de sănătate, iar potențialul din IT ne ajută în acest sens?

Uğur Genç: Văd românii sunt foarte adaptabili și că pot folosi astfel de aplicații cu ușurință. Vorbesc cu prietenii mei din companie și-mi spun asta. Dar este vorba despre ecosistem. Furnizorii de servicii de sănătate, administratorii spitalelor, Guvernul, companiile IT, trebuie să se reunească într-un ecosistem pentru a îmbunătăți serviciile din zona digitală. Știu că și unii dintre competitorii noștri se concentrează pe servicii digitale de sănătate, iar asta ne arată există potențial. Avem de asemenea un sistem IT foarte bun în Turcia și am format un ecosistem acolo pentru a crea astfel de produse. Cred că putem folosi aceste resurse IT din România pentru a crea produse mai bune. Sunt foarte multe proiecte de Inteligență Artificială acum în lume, așa că putem lucra în acel domeniu. Există deja servicii personalizate de sănătate, multe inițiative în zona aceasta, Biotech, Medtech. Cred că putem dezvolta zona aceasta cu resursele din IT ale României.

Adevărul: Este revigorant să auzim lucruri bune despre sistemul medical din România, pentru că avem parte de multă negativitate în sfera publică atunci când ne gândim la sistemul de sănătate. Am avut și câteva evenimente tragice când vorbim despre sistemul public de sănătate, așa că se observă o percepție negativă față de sistemul public de sănătate. Este aceasta una dintre particularitățile pentru care ați ales România? Faptul că românii caută alternative pentru sistemul public de sănătate ajută piața de servicii medicale private să devină mai competitivă?

Uğur Genç: Peste tot este așa. Sistemul public are niște probleme, de aceea oamenii vin la noi și plătesc pentru serviciile noastre. Văd asta ca pe o călătorie. Noi vom învăța de la sistemul public, iar sistemul public va învăța de la noi. În final, nivelul general de calitate va crește. Vorbesc cu prietenii mei, cu doctori, cu doctorii noștri care lucrează în România și-mi spun că Turcia are un avans de 10 ani în fața României. Aveam și noi aceleași probleme acum 10 ani. Sperăm că know-how-ul pe care l-am adunat în Turcia ne va ajuta să creștem nivelul general al calității în România. Nu o văd drept o problemă a sistemului public sau privat. Sănătatea este un serviciu universal și avem nevoie de ea constant. Am văzut asta în timpul pandemiei. Am vorbit despre sistemul public sau privat? Nu, a fost vorba de toată lumea. Sănătatea este un serviciu universal și credem că prin competiție și împărtășirea expertizei vom crește nivelul de calitate la nivel național. Atunci când există competiție, ești stimulat să devii tot mai bun. Când nu există standarde de performanță, vei rămâne fericit în zona ta de confort.

Adevărul: Ca într-un monopol.

Uğur Genç: Din acest motiv, obiectivul nostru și obiectivul sectorului privat este ca dezvoltarea afacerii și îmbunătățirea calității serviciilor să meargă mână în mână.

Adevărul: Și poate că acest întreg proces va ajuta și pacienții să devină mai conștienți de importanța prevenției, pentru că, din păcate, multe dintre probleme derivă din faptul că pacienții merg prea târziu la doctor.

Uğur Genç: Nu știu termenul în engleză pentru asta, dar cred că se numește „alfabetizare medicală”. Persoanele tinere știu mai multe despre sănătate, au tot mai multă grijă de sănătatea lor pe zi ce trece. Totul începe cu prevenția. Ca operator medical, nu vreau să tratez pacienți. Prefer o lume unde nu există boli și pacienți. Dar nu este cazul. În Turcia și de asemenea în România facem eforturi pentru a educa populația și pentru a preveni bolile. Este un aspect esențial al responsabilității noastre față de public, față de români, turci sau alte naționalități. Trebuie să lucrăm laolaltă cu Guvernele pentru a preveni bolile.

Am vorbit despre cum multe servicii medicale se mută în plan digital, am vorbit despre importanța prevenției. Vedeți alte mari tendințe care vor schimba felul în care ne gândim la serviciile medicale în următorii ani?

Cred că Inteligența Artificială vine, va fi o unealtă digitală care va ajuta pacienții și doctorii deopotrivă să diagnosticheze din timp și să trateze pacienții mai bine. Acum, în laboratoarele noastre de patologie din Turcia folosim Inteligența Artificială pentru a monitoriza la nivel celular, o facem cu ușurință, iar asta ajută doctorii să fie și mai preciși, să nu greșească., dar și să pună diagnostice mai riguroase.

Al doilea este medicina personalizată. După pandemie, oamenii sunt mai conștienți de problemele lor de sănătate, citesc mai mult, află mai mult și își vor monitoriza condițiile medicale mai des. Vor exista multe servicii personalizate pentru pacient. Vor exista medicamente exclusiv pentru tine, altele doar pentru mine. Medicina personalizată va fi un astfel de trend.

Vor fi de asemenea unelte de realitate augmentată în terapie fizică, le folosesc și acum dar se vor dezvolta. Acum avem nevoie de tehnologie 5G pentru a opera pacienți la mii de kilometri distanță. Un medic din Japonia a operat un pacient în Spania. Dar este nevoie de 5G pentru a transmite acțiunile în timp real în operație. Serviciile medicale se schimbă dramatic, iar noi trebuie să ne adaptăm acelor schimbări, astea sunt tendințele imediate în sănătate.

Adevărul: După ce am vorbit despre 5G următoarea întrebare o să pară banală, dar cum anume intenționați să aduceți în România know-how-ul pe care l-ați strâns în Turcia? Vorbim doar despre tehnologie, despre echipamente și mașini, despre doctori? Cum veți aduce toate acestea pentru a le oferi pacienților din România?

Uğur Genç: Nivelul tehnologiei nu este foarte îndepărtat în România față de Turcia, sunt similare. Cred că managementul spitalelor și administrarea proceselor sunt foarte importante. Vom aduce manageri turci în România și vom duce manageri români în Turcia pentru a face traininguri, a căpăta viziunea comună și învăța să acționeze în baza aceleiași mentalități. De asemenea, doctorii noștri vor veni aici și vor coopera cu medicii români. Va fi o cooperare între specializări. Săptămâna trecută, unul dintre doctorii noștri din România a mers la Istanbul, a petrecut o zi în spitalele noastre, a fost foarte impresionat de ceea ce avem acolo. Astfel de călătorii și împărtășirea de expertiză sunt foarte importante. În Turcia organizăm de asemenea multe traininguri pentru doctori din toată lumea. În două dintre spitalele noastre avem o conexiune între sala de conferințe și blocul operator și acolo au loc multe intervenții chirurgicale urmărite în timp real de alți chirurgi, care privesc și învață. Vom face asta și cu prietenii noștri din România.

Acum două săptămâni a avut loc un workshop internațional la spitalul nostru din București, a participant un medic din Japonia, unul din SUA, deci împărtășirea de expertiză este foarte importantă și prin ea vom transfera know-how-ul din Turcia în România. Este un proces cu două sensuri, așa cum v-am spus, sunt convins că și noi vom învăța de la doctorii din România și că aceștia îi vor învăța multe pe doctorii turci.

Adevărul: Și întregul proces, îmi imaginez, s-a schimbat mult din cauza Covid. Ca afacere și companie, cum v-a afectat pandemia? Economia a fost blocată, în România am avut câteva luni, cel puțin două luni, în care totul a fost închis în sistemul medical. Vorbeați mai devreme despre importanța de a oferi tratament pacienților cronici din Turcia care sunt acum afectați de cutremur. Am avut multe astfel de cazuri din cauza pandemiei. Am avut mulți pacienți cronici care nu au beneficiat de tratamentele și serviciile medicale de care aveau nevoie disperată. Cum a fost compania dvs. afectată de asta?

Uğur Genç: Primele două luni au fost oribile, din păcate atunci am tratat doar pacienții cu urgențe. Facem multe transplanturi în Turcia, suntem pe primul loc la numărul de transplanturi de ficat. Facem multe transplanturi de rinichi, de măduvă. Nu poți aștepta foarte mult când vine vorba despre acești pacienți. În timpul restricțiilor, am continuat să facem aceste operații. De asemenea, în cazul pacienților oncologici, al celor hematologici, nu poți aștepta. Viața a continuat pentru acei pacienți. Însă procedurile elective nu, pacienții electivi au preferat să stea acasă. Au fost două luni de restricții în care a fost oribil și nimeni nu a venit, însă sistemul medical din Turcia este bun. Numărul paturilor de terapie intensivă este ridicat, sunt mulți operatori în sistem și am depășit provocările aduse de Covid cu ușurință în Turcia. Ca spital privat, am ajutat Guvernul să primească mulți pacienți infectați. În același timp, am tratat și mulți pacienți internaționali cu Covid. Oamenii veneau la bordul unor avioane private, se internau la noi și noi îi tratam. Am avut mulți pacienți internaționali pentru că aveam capacitatea suficientă de a face asta. Per total, Turcia și Memorial Healthcare au avut succes în acest proces. Am pierdut și vieți, dar asta se întâmplă în timpul pandemiilor, din păcate.

Adevărul: Singurul lucru pe care-l puteam controla a fost numărul de morți evitabile. Din păcate, România a avut un procent ridicat de morți evitabile care nu au fost salvate din păcate din cauza a ceea ce vorbeam mai devreme, prevenția, a stării generale de sănătate a persoanelor dinainte de infectare. Dar, revenind la business. Aveți planuri mari pentru România, dar vă uitați și la alte țări?

Uğur Genç: Cu siguranță. Așa cum v-am spus, am analizat cinci țări înainte de a decide să venim în România. Ne uităm și acum la alte țări, la oportunități de fuzionare sau achiziție în acele țări. Dar suntem foarte dedicați sistemului medical din România, pe care-l vedem foarte tânăr și foarte atractiv, se va dezvolta. Sectorul va crește și vrem să creștem cu el. În Turcia avem 11 spitale, în fiecare an tratăm în jur de trei milioane de pacienți. Într-un singur an am avut trei milioane de pacienți, avem o reputație foarte bună în Turcia. Suntem văzuți drept furnizorul cu serviciile cele mai calitative din Turcia. De aceea și primim atâția pacienți internaționali. Aceștia vin în căutarea calității, nu pentru preț. Vin pentru servicii de calitate ridicată, pentru specializare. Acum este momentul să extindem aceste cunoștințe pe plan internațional. Ne uităm la celelalte țări europene ca următorul pas după România.

Adevărul: Aveți o estimare privind numărul de pacienți pe care vi l-ați propus în România, la Spitalul Monza?

Uğur Genç: Cifrele cresc zilnic. Cred că în jur de 30.000 de pacienți este un obiectiv bun pentru acest spital. Însă pe lângă acesta sunt sigur că vom avea și altele în sistem. Deci sperăm că vom crește.

A: Deci ne spuneți că veți mai cumpăra niște spitale în următorul an.

Uğur Genç: Depinde de condiții. Piața este foarte atrăgătoare, sunt două mari grupuri de sănătate privată în România și vor să cumpere și ele. Este competiție în procesul de achiziție. Ar putea fi și un spital construit de noi, însă obiectivul nostru acum este să ne concentrăm pe spitalul pe care-l avem, Enayati Medical City Memorial București îl numim. Să învățăm și să înțelegem dinamica pieței, să înțelegem nivelul de prețuri și apoi după ce învățăm toate aceste să continuăm să creștem. Aceasta este abordarea noastră.

Adevărul: Ne întâlnim într-o nouă emisiune, poate peste un an, să ne spuneți cum ați găsit piața din România și sectorul de sănătate privată, pentru că acum am rămas fără timp. Dar vă mulțumim pentru toate explicațiile.