Sâmbătă, 28 Martie 2026
Lecția de la „Marie Curie”. Medicul care a dus o „comună” de copii la tratament în străinătate pentru a-i salva

Când viața are nevoie de salvare, nu ar trebui să fie loc de orgolii. Pacienții din România pot beneficia, datorită formularului european, de tratament în spitalele europene, atunci când la noi nu există soluții. Medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției Terapie Intensivă Neonatală de la Spitalul de Urgență pentru Copii ,,Marie Curie" este unul dintre oamenii care crede cu cu tărie în necesitatea de a cere ajutor, atunci când acesta se află în afara granițelor. ,,Personal am mers cu peste 800 de copii în alte țări. (...)  În acest timp am încercat să dezvoltăm infrastructura similară în țara aceasta. Ori cine a spus că ne trebuie 20 de ani a fost destul de elegant cu noi. Ne trebuie 50 de ani ca să atingem ceea ce trebuie", spune medicul. 

Cătălin Cîrstoveanu, la Healthcare Forum FOTO Adevărul/Alexandra Pandrea
,,Ne trebuie 50 de ani ca să atingem ceea ce trebuie"

Doctorul Cătălin Cîrstoveanu lucrează la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Marie Curie" din București de peste 25 de ani. A pus bazele celei mai moderne secții de Terapie Intensivă pentru nou-născuți din sud-estul Europei, are articole publicate în reviste medicale din toată lumea, traininguri realizate la unități medicale prestigioase, dar nu ezită să ceară ajutorul atunci când viața pacienților e la mijloc.  

,,Colaborările există, pentru că suntem limitați în ceea ce putem să facem. (...) Este vorba de lipsă de infrastructură, este vorba de lipsă de personal, este vorba de lipsă de competență de multe ori, să fim serioși. Și este vorba că România este parte dintr-un organism, noi plătim niște bani - sistematic, anual - și pentru acești bani românii se pot trata în străinătate, dacă nu se poate rezolva acea problemă în timp util în România. Recent, am mers la Madrid cu un copil care a făcut patru transplanturi într-o zi: intestin, ficat, pancreas și stomac. Și o parte de esofag. Deci despre astfel de lucruri vorbim. Pe care România nu știu în cât timp o să le atingă", spune medicul. 

De-a lungul anilor, a mers cu peste 800 de copii în alte străinătate. ,,Aproape o comună", spune. 

,,Se năștea sâmbătă și duminică trebuia să fim acolo, pentru că murea copilul. În acest timp am încercat să dezvoltăm infrastructura similară în țara aceasta. Ori cine a spus că ne trebuie 20 de ani a fost destul de elegant cu noi. Ne trebuie 50 de ani ca să atingem ceea ce trebuie"

Un adevăr dureros, dar care trebuie acceptat. Și pentru care copiii nu trebuie să plătească. 

,,Ce se schimbă în România de ieri pe astăzi ca să spun am același raport cum am în Regatul Unit? Avem aceeași economie cumva și nu știm noi lucrul acesta? Sau am o asistentă să stea lângă un pacient zi și noapte? Noi încercăm prin muncă voluntară - adică stat de dimineața până seara, până a doua zi, până a treia zi, încercăm să suplinim ceea ce nu putem să atingem într-un mod organizat ". 

Pe lângă transferuri, la Spitalul ,,Marie Curie" vin constant medici din Italia, de la Spitalul San Donato, care operează și oferă expertiză medicilor români, în baza unui protocol de colaborare. Totul în beneficiul micilor pacienți. 

Colaborarea, esențială și în secția pe care o conduce

Empatie și colaborare - sunt principii despre care povestește că guvernează secția pe care o conduce la ,,Marie Curie". La Terapie Intensivă Nou-Născuți ajung anual, din toate colțurile țării, sute de copii abia veniți pe lume, dar cu probleme grave de sănătate. Medicii îngrijesc de la prematuri la bebeluși cu malformații complicate. 

Criză la secția ATI de nou-născuți de la Marie Curie. Toate paturile sunt ocupate după închiderea secției din Iași

,,Pacientul aparține secției, nu doctorului, personalității. Ceea ce fac eu de peste 25 de ani în locul în care muncesc demonstrează lucrurl acesta. Asta ne-a ajutat să sudăm o echipă bună. O echipă foarte profesionistă. Nu ne-a interesat altceva decât binele pacientului. Nu avem vendete între noi. Nu ne concurăm între noi. Cel care este bun profesional este acceptat și cerut de fiecare dată, fără orgoliu, din partea celorlalți. Există competențe profesionale și fiecare are o anumită: unul știe să facă bine hemodinamică, unul se pricepe mai bine să programeze ventilatorul mecanic, să interacționeze mai bine cu ventilatorul și pacientul. Și fiecare ne declinăm competențele atunci când unul dintre noi este foarte bine pregătit într-o zonă. Când pacientului îi este bine, tuturor ne este bine."

Așa au reușit să salveze mii de vieți și să facă tot posibilul pentru fiecare copil internat în secție. 

Suntem în mijlocul spitalului. Și sunt chirurgi, radiologi, cardiologi, chirurgi cardiaci, neurochirurg cu care colaborăm extrem de bine și îi motivăm să fim împreună o echipă. Asta ne-a ajutat foarte mult de-a lungul timpului să apară așa-numitele cazuri minuni. De fapt este o competență extinsă a fiecăruia dintre noi care își aduce aportul la acești pacienți.
Medicul Cătălin Cîrstoveanu pe holul secției ATI Nou Născuți FOTO Inima Copiilor
Secția se extinde, pentru ca mai mulți copii să poată primi tratament

Deși este foarte modernă, secția ATI Nou-Născuți de la Marie Curie are în momentul de față 27 de locuri, pentru că atât a permis spațiul. Numărul copiilor care au nevoie de ajutor este însă mult mai mare. Iar medicii trăiesc un coșmar: cel al vieților pe lista de așteptare. 

,,În fiecare an au murit 30 de copii pe lista de așteptare. Tot timpul avem liste de așteptare cu câte 10-15-20 de pacienți. De asta construim încă o clădire"

Până acum, s-au strâns aproximativ 9 milioane de euro. Banii provin din donații prin sms ale oamenilor de bine, sponsorizări ale companiilor private, dar și fonduri PNRR. Lucrările sunt aproape de finalizare.

,,Petrec câte trei ore pe șantier - dimineața, seara, noaptea. Abia aștept momentul în care toți pacienții noștri vor avea locul lor și facilități deosebite.", spune plin de însuflețire medicul Cătălin Cîrstoveanu. Când va fi gata, noua secție va avea o sală de operații în interior, RMN neonatal, spațiu de cazare pentru părinți și centru de training pentru medici și asistente. Și, cel mai important, va însemna mai multe vieți salvate. 

Stadiul lucrărilor, cum puteți ajuta, dar și mai multe detalii le puteți afla de pe pagina de Facebook a secției.

Șantierul secției extinse FOTO Facebook/Terapie intensivă nou născuți Marie Curie
Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
digi24.ro
image
Încetează plafonarea prețului la gaze. Ce înseamnă asta pentru români și cum funcționează ”Ro-Alert”-ul la facturi
stirileprotv.ro
image
Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Atac cu rachete iraniene în Arabia Saudită. 12 soldați americani au fost răniți
mediafax.ro
image
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
fanatik.ro
image
Un general din Africa amenință că armata sa va ataca Iranul: „Ocupăm Teheranul în 72 de ore”
libertatea.ro
image
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
O femeie care lua bani de la Casa de Pensii pe motiv că era prea bolnavă ca să iasă din casă a fost prinsă în tiroliană, în Mexic
antena3.ro
image
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
observatornews.ro
image
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
cancan.ro
image
Nicușor Dan a semnat: 31 miliarde € pentru pensii care vin mai repede în april. Care pensionari iau mai puțin?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
playtech.ro
image
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus fundașul Univeristății Craiova
fanatik.ro
image
O navă thailandeză atacată cu rachete în Strâmtoarea Ormuz a naufragiat pe o insulă-fortăreață a Iranului, după ce a plutit în derivă 16 zile. A fost găsită fără echipaj la bord VIDEO FOTO
ziare.com
image
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT Descoperire macabră în Capitală! O femeie a fost găsită înecată în lacul Herăstrău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Rusia se implică direct în conflict, alături de Iran. Gestul făcut de Putin pentru poporul iranian
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Gabriela Cristea, puse la pământ de medici după ce au spus că depresia e un moft, iar o persoană bolnavă stă ca „boul pe coadă: „Periculoase și stigmatizante”
actualitate.net
image
Horoscop 27 martie - 2 aprilie. Dezamăgiri pentru Berbeci, Leii au parte de schimbări, oportunități, dar și de succes
click.ro
image
Cătălin Măruță, dat de gol de Andra! Ce face de când a fost dat afară de la Pro Tv: „El se ocupă”
click.ro
image
Mirela Vaida, sinceră despre situația ei materială: „Câştig foarte mulți bani”. Adevăratul motiv pentru care merge la Asia Express: „De asta plec”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
