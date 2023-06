Cum scapi de nodulul tiroidian prin ablația cu microunde. Medicul Emin Mammadov, Spitalul Memorial, explică intervenția

Ablația cu microunde a nodulilor tiroidieni: tratament inovator realizat acum și în România de dr. Emin Mammadov, medic specialist endocrinolog la Spitalul Memorial Băneasa

Nodulii tiroidieni sunt o patologie des întâlnită în rândul populației. Dr. Emin Mammadov, medic specialist endocrinologie, de la Spitalul Memorial Băneasa, explică cum ablația cu microunde este o soluție minin invazivă pentru nodulii tiroidieni.

Femeile sunt mai predispuse să dezvolte noduli tiroidieni

Când vorbim despre bolile tiroidei, acestea se împart în două categorii. Prima se referă la un dezechilibru hormonal dat de faptul că tiroida secretă prea mulți (hipertiroidie) sau prea puțini hormoni (hipotiroidie).

Cea de-a doua categorie este reprezentată de nodulii tiroidieni. Nodulul este un grup de celule care se dezvoltă din tiroidă, în mod autonom și necontrolat. Fie că este doar unul sau sunt mai mulți, de obicei, nodulii tiroidieni nu afectează funcția tiroidei. Mai rar sunt întâlniți și nodulii tiroidieni toxici. Aceștia sunt cei care produc un exces de hormoni, afectând funcționarea tiroidei.

Există o predispoziție a individului de a dezvolta noduli tiroidieni pe parcursul vieții?

Se pare că „femeile sunt mai predispuse, pentru că hormonii estrogeni sunt cei care pot să stimuleze creșterea nodulilor. Dar ei pot apărea și la bărbați, iar cu fiecare decadă de vârstă crește riscul de a dezvolta noduli tiroidieni. De asemenea, copiii și tinerii pot face noduli tiroidieni. Comparativ cu cei în vârstă, adolescenții au riscul relativ mai mare să dezvolte noduli maligni.” spune dr. Emin Mammadov, medic specialist endocrinologie la Spitalul Memorial Băneasa.

Specialistul subliniază că atunci când sunt mici, nodulii pot să fie asimptomatici, pentru că nu există un dezechilibru hormonal, iar organismul funcționează bine. Când nodulii cresc, ei pun presiune pe organele din jur, pe trahee și esofag.

Endocrinologul atenționează că atunci când noduluii ajung la dimensiuni mai mari pot chiar să afecteze nervul laringian recurent, ducând până la modificarea vocii, la dificultăți la înghițit, de respirație, mai ales când pacientul este așezat culcat. Nodulul tiroidian prezintă și o problemă estetică, el fiind vizibil, la baza gâtului, apărând ca o gâlmă care se mișcă.

„Principala întrebare despre nodulul tiroidian este dacă prezintă suspiciunea de cancer sau nu. Ecografia este cea mai eficientă metodă de diagnosticare, oferind detalii despre structura, dimensiunile, poziția lui și cel mai important, dacă este suspect sau nu de a fi malign. Investigația imagistică ne indică ce să facem mai departe. Dacă este suspect, se va face biopsia, dacă este benign va rămâne în urmărire ecografică", declară dr. Mammadov pentru Adevărul Live.

Foarte rar tiroida produce un cancer agresiv

Când pacientului i se recomandă biopsia, este important să cunoască cele două metode de a face biopsia nodulilor tiroidieni. Prima metodă este cea denumită biopsia cu ac fin, test prin care se recoltează un grup de celule din nodul.

Cea de-a doua este biopsia core-needle, care înseamnă recoltare de țesut. Procedura se face cu un ac special care are un mecanism ce recoltează țesut (nu celule) și oferă mai multă informație medicului anatomopatolog și ajută la un diagnostic mai concludent.

„La o biopsie cu ac fin riscul de rezultat non-diagnostic este mult mai mare decât la o biopsie core-needle, pentru că în materialul recoltat cu ac fin putem să nu avem suficiente celule tiroidiene care să ne ajute să punem un diagnostic. Există mituri cum că biopsia core-needle este mai periculoasă sau mai agresivă. Ca nivel de disconfort și riscuri asociate pentru pacient, cele două tipuri de biopsie sunt similare. Studiile arată că la pacienții care au făcut ambele tipuri de biopsie, nivelul de durere este similar, ambele realizându-se cu anestezie locală" spune dr. Emin Mammadov, medic specialist endocrinologie Spitalul Memorial Băneasa.

Specialistul subliniază că riscul de cancer în cazul nodulilor tiroidieni este între 5-15%. Cancerul tiroidian este, de cele mai multe ori, unul ușor tratabil și vindecabil. „Foarte rar (sub 1%) tiroida poate produce un cancer agresiv„ spune dr. Mammadov.

Ablația cu microunde este soluția pentru nodulul tiroidian care este benign

După examinarea și diagnosticarea nodulului tiroidian, în funcție de rezultat, există mai multe soluții la care pacientul poate apela, la sfatul specialistului.

Dacă examenul biopsic arată că nodulul tiroidian este malign, adică este vorba de cancer, soluția este una singură: operația prin care se scoate tiroida, eventual și ganglionii dacă arată suspect ecografic.

Dacă nodulul este benign, mic și asimptomatic, el poate să fie lăsat în pace și urmărit ecografic de specialistul endocrinolog.

În cazul în care nodulul este benign însă de dimensiuni mari, “avem mai multe soluții. Cea clasică este intervenția chirurgicală. Dacă nodulul este poziționat pe o singură parte, adică nu cuprinde și celălalt lob al tiroidei, se poate extirpa doar lobul afectat (hemitiroidectomie). Dacă nodulii sunt în ambii lobi, atunci se scoate complet tiroida, realizându-se operația denumită tiroidectomia totală. Operația este efectuată cu anestezie generală, cu toate riscurile asociate, presupune cicatricea postoperatorie. Încă un aspect important este că, dacă se efectuează tiroidectomia totală, pacientul va urma toată viața un tratament de substituție cu hormonii tiroidieni” spune medicul endocrinolog, Emin Mammadov.

În ultimii 15 ani, s-a dezvoltat o nouă tehnică de tratament pentru nodulii tiroidieni benigni, iar aceasta este acum disponibilă și în România: ablația nodulului.

Ce este ablația?

“Un procedeu de supraîncălzire a nodulului din interiorul său, în așa fel încât, acesta este distrus fără să afectăm restul țesutului tiroidian. Este o intervenție minim invazivă, realizată cu anestezie locală, nu lasă cicatrici și păstrează tiroida care continuă să producă hormoni. Acesta este principalul avantaj pe care îl are ablația. Există diferite tipuri de ablație: cu radiofrecvență, cu laser sau microunde. Eu am ales să fac ablația cu microunde, pentru că este o procedură mai scurtă ca durată si, ca urmare, disconfortul pacientului este mic. Ea este și mai eficientă în cazul nodulului care are zone chistice, zone cu lichid. Ablația cu microunde se face cu un ac, cu un vârf activ de 3 mm care emite căldură, generând microunde în jurul nodulului. Se face o anestezie locală, iar prin tehnica de hidrodisecție, se introduce un lichid rece care “îmbracă” tiroida ca într-o cămașă, pentru a proteja în jurul ei. Sub control ecografic, se țintește fiecare porțiune din nodul, iar eu îi spun pacientului să nu se sperie pentru că va auzi un zgomot, exact ca atunci când se face popcornul în cuptorul cu microunde. Scopul ablației cu micounde este să “topim” cât mai mult din nodul. Țesutul este preluat de sistemul imunitar, el fiind detectat de organism ca un corp pe care îl va ataca, până la dispariție. Așa, nodulul începe să se retragă, iar eficiența intervenției se va vedea la 6 luni, când în jur de 80% din nodul dispare.” spune pentru Adevărul Live, Dr. Emin Mammadov, Medic Specialist Endocrinologie Spitalul Memorial Băneasa.

Citește și: Semnele care îți arată că ai probleme cu tiroida

Intevenția se face în ambulatoriu și durează în funcție de mărimea nodului. După intervenție, pacientul mai rămâne o oră sub supravegherea medicului, care va face un examen ecografic pentru a se asigura că totul este bine în interior, iar pacientul pleacă acasă, reluându-și viața normală. În urma ablației cu microunde singurul tratament pe care îl va lua pacientul este un antiinflamator.

Urmărește integral ediția din Adevărul Live, realizată și moderată de Antoaneta Banu și află de la dr. Emin Mammadov, Medic Specialist Endocrinologie Spitalul Memorial Băneasa toate informațiile de mare valoare despre:

- bolile glandei tiroide,

- nodulul tiroidian și corelația cu Tiroidita Hashimoto,

- simptomele nodulului tiroidian,

- diagnosticarea nodulului tiroidian,

- modurile în care se poate realiza biopsia,

- puncția aspirativă cu ac fin și cea core-needle,

- riscurile de cancer în nodulii tiroidieni,

- ce este tiroidectomia și cum se ajunge la această intervenție,

- ablația cu microunde a nodulilor tiroidieni și cum se realizează procedura,