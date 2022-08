Coronavirus: Moderna a dat în judecată alianţa Pfizer-BioNTech pentru încălcarea brevetelor asociate vaccinului său anti-COVID-19

Compania farmaceutic─â Moderna a anun┼úat vineri c─â a dat ├«n judecat─â grupul american Pfizer ┼či partenerul s─âu german BioNTech pentru ├«nc─âlcarea unor brevete atunci c├ónd au dezvoltat primul vaccin anti-COVID-19 ce a fost autorizat ├«n Statele Unite, sus┼úin├ónd c─â cele dou─â companii au copiat o tehnologie pe care Moderna o dezvoltase cu mai mul┼úi ani ├«nainte de declan┼čarea pandemiei de coronavirus, conform Agerpres.

După acest anunţ, acţiunile Pfizer au scăzut cu 1,4%, iar acţiunile BioNTech au înregistrat o scădere de aproximativ 2%.

Pl├óngerea judiciar─â, care vizeaz─â desp─âgubiri ce nu au fost precizate, a fost depus─â la Tribunalul Districtual din Massachusetts ┼či la Tribunalul Regional din Dusseldorf, au precizat reprezentan┼úii Moderna ├«ntr-un comunicat publicat vineri.

"Am deschis aceste procese pentru a proteja platforma tehnologiei noastre inovatoare ARN mesager, pe care noi am inventat-o, ├«n care am investit miliarde de dolari pentru a o crea ┼či pe care am patentat-o ├«n timpul deceniului ce a precedat pandemia de COVID-19", a declarat CEO-ul companiei Moderna, Stephane Bancel.

Moderna Inc, pe de-o parte, ┼či alian┼úa Pfizer-BioNTech, pe de alt─â parte, au fost primele grupuri farmaceutice din lume care au dezvoltat un vaccin autorizat ├«mpotriva noului coronavirus.

Cu o vechime de doar un deceniu, compania Moderna, al cărei sediu general se află în Cambridge, Massachusetts, a fost un actor inovator în dezvoltarea tehnologiei vaccinurilor cu ARN mesager, o metodă ce a permis cu o rapiditate fără precedent dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19.

Procesul de evaluare ┼či de autorizare, care dura ├«n trecut mai mul┼úi ani, a fost finalizat ├«n cazul vaccinurilor ├«mpotriva COVID-19 ├«n doar c├óteva luni.

Compania germană BioNTech lucra la rândul ei în acest domeniu de cercetare în momentul în care a încheiat un parteneriat cu gigantul farmaceutic american Pfizer.

Agen┼úia pentru alimente ┼či medicamente din Statele Unite (FDA) a emis o autoriza┼úie de urgen┼ú─â pentru vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech ├«n decembrie 2020, apoi, dup─â o s─âpt─âm├ón─â, a acordat o autoriza┼úie similar─â ┼či companiei Moderna.

Vaccinul produs de Moderna împotriva COVID-19 - singurul său produs comercial de până acum - a generat venituri de 10,4 miliarde de dolari în acest an, în timp ce vaccinul Pfizer a generat venituri de 22 de miliarde de dolari în 2022.

Moderna sus┼úine c─â alian┼úa Pfizer-BioNTech a copiat, f─âr─â permisiunea ei, tehnologia ARN mesager pe care Moderna o brevetase ├«ntre 2010 ┼či 2016, cu mul┼úi ani ├«nainte ca maladia COVID-19 s─â apar─â la sf├ór┼čitul anului 2019 ┼či s─â se extind─â la nivel global la ├«nceputul anului 2020.

La ├«nceputul pandemiei, Moderna a spus c─â nu ├«┼či va activa brevetele sale anti-COVID-19 pentru a ajuta astfel al┼úi produc─âtori s─â dezvolte vaccinuri proprii, mai ales pentru ┼ú─ârile cu venituri mici ┼či medii. ├Äns─â, ├«n martie 2022, Moderna a precizat c─â se a┼čteapt─â ca o serie de companii, precum Pfizer ┼či BioNTech, s─â ├«i respecte drepturile sale de proprietate intelectual─â. Moderna a declarat c─â nu va solicita desp─âgubiri pentru nicio activitate comercial─â desf─â┼čurat─â ├«nainte de data de 8 martie 2022.

Procesele ce vizeaz─â brevetele nu reprezint─â o practic─â neobi┼čnuit─â pentru etapele timpurii ale unei tehnologii noi.

Pfizer ┼či BioNTech se confrunt─â deja cu mai multe procese deschise de companii care afirm─â c─â vaccinul lor dezvoltat ├«n regim de parteneriat le-a ├«nc─âlcat brevetele. Reprezentan┼úii Pfizer-BioNTech au spus ├«ns─â c─â ├«┼či vor ap─âra cu fermitate propriul brevet.

De exemplu, compania germană CureVac a deschis la rândul ei un proces împotriva BioNTech în Germania, în iulie 2022. BioNTech a reacţionat printr-o declaraţie de presă în care a spus că vaccinul său este unul original.

┼×i compania Moderna a fost dat─â ├«n judecat─â pentru ├«nc─âlcarea brevetelor ├«n Statele Unite ┼či este implicat─â ├«n prezent ├«ntr-o disput─â judiciar─â cu U.S. National Institutes of Health (NIH) pentru drepturile de proprietate intelectual─â asociate tehnologiei ARN mesager.

├Än comunicatul de vineri, Moderna afirm─â c─â alian┼úa Pfizer-BioNTech ┼či-a ├«nsu┼čit ilegal dou─â tipuri de proprietate intelectual─â.

Unul se refer─â la o structur─â ARN mesager despre care Moderna spune c─â speciali┼čtii s─âi au ├«nceput s─â o dezvolte ├«n 2010 ┼či care ar fi fost primii cercet─âtori care au validat eficien┼úa acesteia ├«n cadrul unor studii pe pacien┼úi umani ├«n anul 2015.

Al doilea tip de încălcare a proprietăţii intelectuale se referă la codarea unei proteine Spike cu lungime completă, despre care Moderna afirmă că cercetătorii săi au dezvoltat-o atunci când au creat un vaccin împotriva coronavirusului care cauzează Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS).

De┼či vaccinul ├«mpotriva MERS nu a ajuns niciodat─â pe pia┼ú─â, dezvoltarea sa a ajutat compania Moderna s─â produc─â foarte repede vaccinul s─âu ├«mpotriva COVID-19.

Reprezentan┼úii Pfizer au spus c─â nu au fost ├«n┼čtiin┼úa┼úi ├«n mod oficial despre procesul demarat vineri de compania Moderna ┼či c─â nu pot s─â fac─â deocamdat─â declara┼úii pe aceast─â tem─â.