Abonamentele medicale, tot mai răspândite în România: peste 2 milioane de utilizatori

Peste două milioane de români au abonamente la rețele private de sănătate, iar cele mai multe sunt oferite ca beneficiu de angajatori. Reprezentații rețelelor particulare spun că acest lucru a dus la schimbarea felului în care este privită sănătatea la locul de muncă și a îmbunătățit considerabil accesul la prevenție. ,,Peste 70% din abonați merg proactiv la medic să-și facă setul anual de screening și controale regulate", a declarat Andreea Minuță, director executiv al Diviziei Abonamente, din cadrul Regina Maria, la evenimentul Healthcare Forum, organizat de Adevărul.

Cum schimbă abonamentele medicale felul în care este percepută prevenția

,,Cel puțin în ultimul deceniu, serviciile medicale au evoluat de la un acces punctual la un ecosistem integrat, digital și mai orientat spre prevenție. (...) Catalizatorul dezvoltării a fost abonamentul medical. De ce spun asta? Pentru că introducerea abonamentului medical a schimbat radical modul în care privim sănătatea la locul de muncă", a spus Andreea Minuță, director executiv pentru Divizia Abonamente, la ,,Regina Maria".

Datele companiei indică o schimbare vizibilă în comportamentul pacienților, cu un accent tot mai mare pe prevenție :

„Putem spune că vorbim pentru prima dată despre o prevenție la scară mare. Pentru că peste 70% din abonați – iar în unele companii accesarea este de 90% – 100% – merg proactiv la medic să-și facă setul anual de screening, să-și facă controale regulate și să-și țină sănătatea sub control”.

În medie, potrivit acelorași date, un abonat ajunge la medic de aproximativ șapte ori pe an, semnificativ mai des decât o persoană fără abonament.

„Este mult mai ieftin și mai ușor din punct de vedere financiar și psiho-emoțional să previi decât să tratezi”, a spus Andreea Minuță.

Potrivit acesteia, numai la ,,Regina Maria" numărul abonamentelor a ajuns la 1,1 milioane, ceea ce poziționează compania ca lider de piață.

Extindere în zone cu acces limitat

Reprezentanta companiei respinge ideea potrivit căreia abonamentele sunt utilizate predominant de angajații din corporații.

„Mulți dintre abonații noștri de fapt nu sunt corporatiști. Este un mit. Aproape jumătate sunt angajați din industrie, din fabrici. Sunt din zone unde accesul la servicii medicale e aproape inexistent”, a afirmat aceasta.

Pentru aceste segmente, compania a dezvoltat unități medicale de proximitate și soluții adaptate.

„Am deschis mini-clinici, am construit cabinete la sediul fabricilor și am dus servicii medicale acolo unde altfel pacienții nu ar fi ajuns. Avem cam 100 de astfel de locații și ajungem la pacienți care altfel nu ar fi ajuns la medici”, a explicat Minuță.

De asemenea, compania a dezvoltat un concept de cabinete modulare:

„Este un cabinet pe care îl facem din containere și pe care îl putem modela în funcție de cât de mare este compania. Acestea pot fi operaționalizate în maximum trei luni și permit accesul la analize, ecografii și consultații de specialitate”.

Interes în creștere pentru sănătatea mintală

Un alt trend remarcat este creșterea interesului pentru serviciile de psihoterapie, în special în mediul organizațional.

„ Foarte mult zilele acestea discutam cu companiile despre servicii de psihoterapie, să deschidem acest canal de comunicare. (...) Trebuie să învățăm să cerem ajutor, să învățăm să reducem stigma asta despre ce înseamnă psihoterapie și să adresăm aceste probleme”, a declarat Andreea Minuță.

Impact asupra costurilor și educației medicale

Potrivit acesteia, abonamentele au și un impact financiar asupra utilizatorilor.

„Este și un instrument de economisire. În medie, un pacient abonat economisește cam 3.500 de lei pe an”, a precizat reprezentanta Rețelei Regina Maria.

În același timp, contribuie la creșterea nivelului de educație medicală.

„Mergând în companii, desfășurând workshopuri, webinarii și campanii de screening, am crescut nivelul de educație și de alfabetizare medicală. Beneficiul se duce mai departe și în familie, nu doar la angajați”, a concluzionat aceasta.