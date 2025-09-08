Pădurea Băneasa, plină de praf. Se cere rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto

Fundația Centura Verde, Asociația Parcul Natural București, Fundația ECO-CIVICA, Rețeaua pentru Natură Urbană și Grupul Civic „Salvați Codrii Vlăsiei”, alături de mai multe organizații neguvernamentale, grupuri civice și cetățeni, atrag din nou atenția asupra pericolului iminent în care se află Pădurea Băneasa, unde traficul auto a început deja să afecteze grav calitatea mediului și siguranța vizitatorilor.

Vineri, 5 Septembrie, în cadrul dezbaterii publice organizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ministra Diana Buzoianu s-a pronunțat ferm pentru crearea Parcului Natural Pădurea Băneasa — parte a Centurii Verzi București-Ilfov — și împotriva circulației auto pe drumurile forestiere, indicând clar soluția: rezilierea contractului semnat de Romsilva pentru deschiderea drumului forestier între Greenfield și Aleea Padina, menținerea drumului forestier Vadul Moldovei închis traficului auto și realizarea căilor de acces prevăzute în documentațiile de urbanism. În același cadru, reprezentantul Romsilva a declarat că actul semnat cu asociația dezvoltatorului imobiliar Impact și Federația Greenfield poate fi reziliat dacă bucureștenii își doresc protejarea Pădurii Băneasa.

Solicităm Directorului General Romsilva, Jean Vișan, să rezilieze contractul și să suspende de urgență accesul auto în Pădurea Băneasa, pe toate drumurile forestiere, în linie cu noua strategia anunțată de Ministerul Mediului, pentru crearea unei arii naturale protejate pe întreg teritoriul Pădurii Băneasa din București și Ilfov.

Considerăm esențial să amintim că această pădure este una dintre cele mai valoroase resurse naturale pentru locuitorii Capitalei, iar decizia Direcției Silvice Ilfov de a permite tranzitul auto prin pădure, la solicitarea Greenfield, a fost luată într-un mod total lipsit de transparență, fără nicio consultare publică. Bucureștenii, organizațiile de profil și societatea civilă nu au avut posibilitatea să își exprime dezacordul față de o măsură care fragmentează și degradează pădurea, prioritizând accesul privilegiat în Pădurea Băneasa, în dauna accesului public la un mediu sănătos.

Traficul auto prin pădure produce deja poluare a aerului și fonică, niveluri ridicate de particule fine (PM10 și PM2.5), depuneri excesive de praf pe vegetație și zgomot, perturbă fauna și degradează mediul natural. În plus, accesul autoturismelor limitează folosirea pădurii de către familii, sportivi și turiști pentru recreere, punând în pericol siguranța vizitatorilor.

Conform art. 113, alin. (2) din Codul Silvic, drumurile forestiere sunt închise circulației publice și pot fi utilizate doar pentru gestionarea pădurilor, intervenții în caz de calamități sau accesul proprietarilor la terenurile lor din interiorul fondului forestier. Deschiderea lor către cartiere și dezvoltări imobiliare din afara pădurii este socotită o interpretare abuzivă și ilegală a legislației, creând un precedent periculos la nivel național pentru toate pădurile din preajma marilor aglomerări urbane.