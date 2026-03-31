Vremea marți, 31 martie. Meteorologii anunță ploi în toată țara, dar și zăpadă la munte

Vremea se schimbă în toată țara, cu ploi în majoritatea regiunilor și ninsori la munte, în special la altitudini mari. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și temperaturi în scădere.

Vremea va fi în general închisă în jumătatea nordică a țării, unde cerul va avea înnorări și temporar va ploua, iar în restul teritoriului precipitațiile vor apărea pe arii restrânse. La munte, în special la altitudini de peste 1600 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge în jurul a 10 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în nordul Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va semnala ceață, anunță Observator.

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla în general moderat ziua și slab pe timpul nopții. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 13 și 15 grade, iar cea minimă între 4 și 6 grade.

