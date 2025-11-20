Trump îl primește la Casa Albă pe Zohran Mamdani, viitorul primar al New York-ului. „Primarul comunist a cerut să ne întâlnim”

Președintele Donald Trump a anunțat că îl va primi vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă, pe Zohran Kwame Mamdani, viitorul primar al orașului New York.

„Primarul comunist al New York-ului, Zohran Kwame Mamdani, a cerut să ne întâlnim. Am decis că această întâlnire va avea loc în Biroul Oval, vineri, 21 noiembrie”, a scris preşedintele american.

Mamdani s-a declarat pregătit pentru întâlnire încă de la alegerea sa, la începutul lunii noiembrie, pentru a discuta cu Trump despre „costul vieții”, una dintre principalele preocupări ale americanilor, scrie News.ro.

„Aşa cum este obişnuit pentru o nouă administraţie municipală, primarul ales intenţionează să se întâlnească cu preşedintele la Washington pentru a discuta despre siguranţa publică, siguranţa economică şi programul pentru accesibilitate financiară”, a confirmat Dora Perek, purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani.

Kwame este al doilea prenume al lui Zohran Mamdani, un omagiu adus marii figuri a luptei pentru independenţa Ghanei, Kwame Nkrumah.

Victoria lui Zohran Mamdani marchează o serie de premiere istorice. El va fi primul primar musulman al New York-ului, primul de origine sud-asiatică, primul născut în Africa și cel mai tânăr lider (34 de ani) al orașului din ultimul secol.

Campania a strâns peste 20 de milioane de dolari exclusiv din donații mici, cu o medie de 80 de dolari per contribuție, un record pentru alegerile municipale din New York.

Preşedintele a ameninţat chiar că va reduce finanţarea federală alocată oraşului New York dacă Mamdani va fi ales.