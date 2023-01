Zeci de italieni s-au mobilizat să ajute o româncă aruncată în stradă de familia pe care o îngrijea

Totul s-a întâmplat în Ajun de Anul Nou. Femeia s-a trezit pe stradă, în miez de noapte, fără niciun ban în buzunar. și fără telefon. Românca lucrase la familia care a gonit-o doar o lună. „Așa fac mulți italieni. Te țin în probă și apoi te gonesc".

Povestea a fost dezvăluită de revista rotalianul.ro, după ce un italian, patronul unei agenții de voiaj, a reacționat pe pagina sa de socializare. „Nu știu ce a făcut atât de rău doamna aceasta pentru a fi dată afară din casă de către patroni (era badanta lor)”, a scris Marco Mazzella proprietarul agenției de voiaj la care femeia apelase să o ajute să-i cumpere un bilet de avion pentru a se putea întoarce în România.

„A lucrat doar o lună acolo. Cel mai probabil au dat-o afară fără ca măcar să-i plătească salariul. Nu avea niciun ban, nu avea telefon. A venit la noi în agenție cu o altă doamnă, tot româncă. Și aceasta lucra tot ca badantă. O parte din banii pentru biletul de avion i-a pus această doamnă. După ce am ajutat-o să cumpere biletul, cealaltă doamnă a plecat, iar femeia s-a așezat pe o bordură în fața agenției noastre și stătea acolo. Atunci am înțeles că nu avea unde să meargă", a povestit Marco Mazzella pentru Rotalianul.ro.

„Am stat de vorbă cu ea, nu am intrat prea mult în detalii, dar ne-a spus că a fost dată afară din casă și că nu are unde să doarmă. I-am plătit o noapte de cazare la hotel, apoi am făcut o postare pe Facebook și am primit o mulțime de oferte de ajutor. Un salon de coafură s-a oferit chiar și să-i facă părul gratis, dar femeia nu a acceptat. Era foarte umilă și nu voia nimic. Era rușinată pentru situație. O altă doamnă româncă i-a oferit cazare pentru noaptea de Revelion. I-am făcut biletul cu compania Wizz Air, dar nu avea zbor direct din Sardinia. Avea un zbor pe data de1 ianuarie 2023 din Alghero spre Roma, iar apoi din Roma spre București", a mai povestit Marco Mazzella.

"E de neconceput... Ne-am pierdut umanitatea? Cum să dai afară un om în miez de noapte? Cu siguranță nu a făcut nimic rău, dacă făcea ceva rău chemau carabinierii... Trebuie să o ajutăm să ajungă în siguranță la ea în țară" au scris cei mai mulți dintre italieni.

Și foarte mulți români au comentat cele întâmplate. "Din păcate, sunt mulți oameni care-și bat joc. Ne tratează ca pe niște gunoaie. Dar noi nu vrem decât să muncim. Așa este, au fost și bandante care au greșit, dar acum plătesc. Nu toate suntem la fel. Din fericire, nici italienii nu sunt toți la fel. Mulți au suflet și au demonstrat-o în prag de Anul Nou", au scris mai multe românce care lucrează în Italia.

Conform sursei citate, femeia a ajuns în seara zile de 1 ianuarie în România.