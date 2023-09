Consilier local USR din Timiș, bătut cu bestialitate. „A îndrăznit să reclame existența unei rampe de gunoi”

Daniel Răducanu, consilier local în Nițchidorf (județul Timiș), susține că a fost bătut de familia primarului PSD din localitate. În urma conflictului, consilierul de la USR s-a ales cu un deget rupt.

Printr-un comunicat de presă, USR Timiș a transmis că Daniel Răducanu, consilier local la Nițchidorf, a fost agresat fizic și tâlhărit, marți, 5 septembrie, de către membri ai familiei primarului PSD, Dănuț Drăghici.

Cel care l-ar fi bătut pe Răducanu este nepotul primarului din Nițchidorf, care l-a asaltat pe consilier cu pumnii, lovindu-l în față și rupându-i un deget.

De asemenea, un alt individ, angajat al unei companii cu care Primăria Nițchidorf lucrează, i-a furat telefonul cu care Daniel Răducanu înregistra.

Conform USR Timiș, totul s-ar fi întâmplat sub privirile nepăsătoare ale fiului primarului.

„Colegul meu, Daniel Răducanu, a îndrăznit să reclame existența unei rampe clandestine de gunoi în Nițchidorf. A fost înjurat, bătut, e cu degetul rupt și a primit 30 de zile de îngrijiri medicale. Au trecut cinci zile de atunci și nimeni nu a fost reținut. Nu e prima dată când colegul meu e agresat, înjurat, intimidat pentru că nu închide ochii la abuzurile din comună”, a transmis Dominic Fritz, primarul Timișoarei, pe Facebook.

Într-o discuție cu Dominic Fritz, cosilierul Daniel Răducanu a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Din informațiile unor cetățeni am aflat că se transportă gunoiale la groapa asta clandestină. M-am deplasat aici, am fost urmărit de două mașini, de nepotul primarului și de fiul primarului. Am venit aici, am făcut un filmuleț și când am văzut că se apropie, m-am suit în mașină. Au venit la mine, m-au întrebat ce caut aici... am pus niște întrebări, de ce se depozitează aici, și atunci a devenit agresiv. Nepotul primarului m-a scuipat, e fiul directoarei școlii din Nițchidorf. Mi-a dat apoi aproximativ zece pumni. În acest timp eu filmam cu mâna dreaptă și îl imploram să nu mă mai lovească. Un alt băiat care era cu ei, mi-a luat telefonul”, a spus Daniel Răducanu.

Conform unui certificat medico-legal, emis de Institutul de Medicină Legală Timișoara, consilierul local necesită 30 de zile de îngrijiri medicale.

„Nu cred că ar avea motive să se plângă”

Dănuț Drăghici, primarul comunei Nițchidorf, susține că nu poate înțelege ce probleme are consilierul.

„Din momentul în care dumnealui a ajuns în funcția de consilier local, nemulțumirile lui au persistat pe parcursul acestor trei ani. Nu pot să înțeleg ce probleme are. Nu are probleme doar cu mine. Consilierii locali din partidul din care fac parte au plângeri la ANI, majoritatea angajaților au plângeri penale pentru tot felul de acuzații, mai ales pentru abuz în serviciu. În comuna mea consider că se întâmplă lucruri frumoase. Nu cred că ar avea motive să se plângă, chiar nu îl înțelegem”, a spus primarul Dănuț Drăghici.