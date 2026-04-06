Traian Băsescu: „Carburanții trebuie raționalizați acum”. Fostul președinte critică plafonarea prețurilor

Traian Băsescu, fostul șef de stat a declarat, duminică, că problema reală nu este costul combustibilului, ci disponibilitatea acestuia pe piață. În opinia sa, măsurile de plafonare sau reducere a prețurilor sunt o „mare eroare”, deoarece pot descuraja importatorii.

„Hai să fim corecți! Trebuie raționalizată de pe acum, ca să nu ajungem la criză! Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luați un rezervor de benzină pe lună. Ca să-l aveți! Marea problemă tot se reped la preț! Hai să reducem prețul. Ori eu vă spun, e o mare eroare”, a declarat Băsescu.

Acesta și-a argumentat poziția invocând experiența sa în domeniu și a subliniat că prioritatea ar trebui să fie asigurarea stocurilor de combustibil, nu reducerea costurilor.

„Marea problemă nu este prețul, marea problemă este să ai combustibilul. Ori noi facem o mare greșeală și europenii, din demagogie, fac o mare greșeală. Intervenții pe preț, pe hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greșeală!”, a spus el, la TVR Info.

Fostul șef de stat a avertizat că restricțiile impuse pieței ar putea determina furnizorii să redirecționeze livrările către alte state.

„Piața trebuie lăsată în așa fel încât cei care se ocupă cu importul de motorină și benzină să le convină să-l facă, pentru că dacă le introducem restricții, nu neapărat nu vor mai aduce, vor aduce pentru cei care nu introduc restricții. Și tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 0,30 RON, dar te trezești că peste două săptămâni nu mai ai motorină, pentru că o dau în Bulgaria, care n-a introdus restricții”, a explicat Băsescu.