Șoferii așteaptă 200 de minute la Vama Giurgiu-Ruse. Turist: „În spatele nostru a rămas o coadă imensă de mașini”

Duminică dimineață, timpul de așteptare la Vama Giurgiu, la ieșirea către Bulgaria, a ajuns la 200 de minute din cauza lucrărilor de reparație pe partea bulgară a Podului Prieteniei.

Dacă în primele zile de la începutul lucrărilor de reparație a Podului Prieteniei, care leagă Giurgiu de Ruse, s-a circulat relativ bine, acum, cei care vor să iasă din țară au de așteptat mai mult de trei ore. Potrivit Poliției de Frontieră, timpul de așteptare pentru ieșire din țară este de 200 de minute, în timp ce pentru intrarea în țară este de 30 de minute.

La punctul vamal Giurgiu-Ruse, pentru autoturisme, sunt deschise patru artere pe sensul de intrare și trei artere pe sensul de ieșire. Totuși, din cauza lucrărilor de reparație începute pe 10 iulie și programate să dureze aproape doi ani, circulația pe sensul de ieșire din țară se desfășoară pe o singură bandă, alternativ, în sistem semaforizat.

„Blocaj vama Giurgiu. Am plecat din București la ora 03:00 și am ajuns la coada la 04:30. După aproape 2 ore, la 06:15 am trecut podul către Ruse.”, scria cineva în jurul orei 7:00 pe un grup de călătorii.

Sâmbătă, s-a așteptat în jur de o oră în vama Giurgiu Ruse.

„Stam de 2 ore la ieșirea din Romania spre Bulgaria, nu am ajuns nici măcar să plătim taxa de pod! Ne-am pus la coada la Giurgiu la 04:50 AM…”, a povestit un membru al grupului de călătorii în Grecia de pe Facebook.

„Azi 13:07.2024 am ajuns la Ruse la ora 17:40 pe sensul de intrare în România . Și am reușit să trecem podul la ora 23:08. În spatele nostru a rămas o coadă imensă de mașini. Iar pe pod la sensul de intrare în Bulgaria era plin de mașini. Foarte aglomerat !”, a scris altul.

„Foarte aglomerat, proastă organizare,minim o oră așteptare! 06:18”, a postat recent o persoană.

Cei mai mulți dintre oamenii care au trecut prin vama Giurgiu Ruse au așteptat în jur de 2 ore.

Pentru cei care doresc să evite aglomerația de la Vama Giurgiu-Ruse, la punctul de trecere Ostrov, timpul de așteptare este de doar 30 de minute.

La intrarea în țară dinspre Bulgaria, traficul este intens la Vama Negru Vodă, cu un timp de așteptare de o oră. Pe granița de vest, la punctele de trecere a frontierei Petea și Nădlac II, timpul de așteptare pentru intrarea în țară este de asemenea de o oră.

Pentru informații actualizate privind timpii de așteptare la graniță, vizitați site-ul oficial al Poliției de Frontieră.