Rute alternative la Podul Giurgiu-Ruse care intră în reparații

Lucrările de reabilitare la Podul Prieteniei, care leagă România de Bulgaria vor începe pe 10 iulie și vor îngreuna circulația pentru aproximativ 1,5 milioane de români care vor merge în vacanță în Bulgaria, Grecia sau Turcia.

Începând cu 10 iulie, Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi supus unor lucrări de reabilitare pe sectorul bulgar, blocând traficul pentru două luni. Această măsură afectează circa 1,5 milioane de români care călătoresc în Bulgaria, Turcia și Grecia în plin sezon estival, conform informațiilor oferite de agenția de turism IRI Travel.

Lucrări în vârf de sezon estival

Lucrările de reabilitare, care se desfășoară în mijlocul sezonului turistic, au stârnit nemulțumirea călătorilor. În prima etapă a reparațiilor, traficul rutier pe pod va fi restricționat pe sensul de intrare în Bulgaria, iar ulterior pe sensul de ieșire spre România.

Alternative pentru vama Giurgiu Ruse

„Românii au fost informaţi că statul bulgar efectuează lucrări de reabilitare la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse pe propriul sector începând cu 9 iulie, blocând acest pod timp de două luni. Din păcate, lucrările au loc în vârf de sezon estival, îngreunând circulaţia pentru circa 1,5 milioane de români care merg cu automobilele proprii în Bulgaria, Turcia şi Grecia. Într-o primă etapă a reparaţiilor circulaţia rutieră pe pod va fi restricţionată pe sensul de intrare în Bulgaria şi apoi pe sensul de ieşire, spre România”, susține IRI Travel, potrivit unui comunicat.

Iată care sunt punctele vamale de trecere România-Bulgaria și distanțele de parcurs, având ca punct de plecare Gara de Nord din București:

Vama Giurgiu – Ruse: 70 km – Varna: 285 km total

Vama Negru Vodă: 257 km – Varna: 363 km total

Vama Vama Veche: 270 km – Varna: 391 km total

Vama Ostrov – Silistra (cu bacul): 129 sau 145 km – Varna: 288 km total (Program bac: Luni-Duminică 06.00-22.00)

Vama Turnu Măgurele: 454 km până la Varna

Vama Zimnicea: 404 km până la Varna

Vama Calafat – Vidin (cu plecare din Craiova): 300 km până la Varna, Vama Kulata: 783 km

Vama Bechet: 306 km până la Varna (cu plecare din Craiova) – Vama Kulata: 601 km total

Vama Turnu Măgurele (cu bacul, cu plecare din Craiova): 135 km – Vama Kulata: 541 km total

Impactul asupra turiștilor români

Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, a declarat: „Este o realitate că punctul de trecere a frontierei Giurgiu – Ruse este cel mai accesat de către turiştii români, în special cei din Bucureşti – Ilfov, Ploieşti sau Braşov. În această vară, podul va fi mult mai greu accesibil iar turiştii au nevoie de răbdare. Este decizia autorităţilor din Bulgaria de a efectua acum reparaţiile.”

Compania de turism recomandă rute alternative de transport, menționând că și o parte dintre cursele lor cu autocarul vor alege trasee alternative prin Vama Veche, Negru Vodă sau cu bacul la Silistra.

CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a anunțat pe pagina de Facebook că, pentru reparații, drumarii bulgari vor închide câte o bandă și circulația va fi alternată pe cealaltă bandă, temporizat la trei minute. În prima fază a lucrărilor, o bandă de circulație va fi închisă, urmând ca traficul să se desfășoare alternativ.

„Agenția de Infrastructură Rutieră își cere scuze șoferilor și cetățenilor orașului Ruse, prin al căror teritoriu trece traficul de tranzit pentru Podul Dunării, pentru inconvenientele cauzate. Lucrările de construcție și schimbarea organizării traficului vor crea neplăceri atât cetățenilor, cât și șoferilor, însă lucrările sunt necesare pentru a asigura deplasarea în siguranță pe podul dintre Ruse și Giurgiu în următorii ani.”, a informat Agenția de Infrastructură Rutieră a Bulgariei.

Românii își fac griji pentru timpul petrecut în vamă

Pe grupurile de Facebook dedicate călătoriilor întrebările legate de timpul de așteptare la Vama Giurgiu-Ruse sunt din ce în ce mai frecvente, asta deși lucrările încă nu au început. Unii spun că au stat doar câteva minute, iar alții spun că așteptarea a depășit și 40 de minute.

Potrivit portalului Poliției de Frontieră, timpul de așteptare la granița Giurgiu-Ruse este de 30 de minute, și se circulă pe 4 artere la intrarea în țară și pe 3 artere de ieșire.

Începând cu 5 iulie, șoferii pot plăti electronic taxa pentru traversarea Podului Giurgiu-Ruse, conform Agenției Vamale din Bulgaria. Aceasta este valabilă pentru toate autoturismele care părăsesc Bulgaria și se poate plăti online pe portalul Agenției Vamale. Taxa este de 4 leva sau 2 euro și nu implică taxe suplimentare pentru tranzacțiile online sau cu cardul. Plata poate fi efectuată în avans, iar confirmarea este trimisă pe email.

La punctul de trecere a frontierei, vameșii verifică plata după numărul de înmatriculare, ceea ce ar trebui să reducă semnificativ timpul de control, teoretic. Însă, pe un grup dedicat călătoriilor în Grecia, cineva s-a plâns: „Chiar dacă am plătit online pe partea bulgară taxa de pod Ruse/Giurgiu tot am stat la coadă !! Logic că există o banda specială pentru cei care au plătit online , unde ar trebui doar scanat numărul mașinii însă oameni stau la coada normal și sunt și taxați cei care nu au plătit !! Când am cerut lămuriri angajatul bulgar a dat din umeri !”.