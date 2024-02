Șeful DNA susține că instituția va acționa în anul electoral 2024 cu „aceeași determinare pentru combaterea fenomenului corupției”

Marius Voineag, șeful Direcției Naționale Anticorupție, a dat asigurări că instituția pe care o conduce nu-și va încetini activitatea în ceea ce privește dosarele de corupție, chiar dacă 2024 e an electoral și ar pytea fi interpretat.

„În privința activității de anul acesta, trebuie să precizez că suntem perfect conștienți că avem un context electoral și că există riscul ca orice facem să fie interpretat și să stârnească controverse sau discuții, dar vă asigur că Direcția Națională Anticorupție va continua să aibă aceeași determinare pentru combaterea fenomenului corupției.În acest an și mai ales în anul următor, vom putea evalua mai bine rezultatele noilor politici manageriale. Vom continua să țintim creșterea capacității instituționale și cu accent pe politicile de resurse umane, în special în ceea ce privește motivarea, eficientizarea, formarea și perfecționarea.În activitatea operativă, vom continua să țintim cazurile de mare corupție și domeniile prioritare, cu impact direct asupra vieții cetățenilor”, a afirmat șeful DNA, la bilanțul instituției pe 2023.

„Știu că a fost o perioadă dificilă, cu schimbări care pot avea uneori un caracter disruptiv, dar care au fost necesare pentru a crește eficiența instituției și pentru a ne aduce la nivelul la care să putem crește capabilitățile acesteia și să putem mobiliza resursele disponibile pentru a ne îndeplini misiunea. Fără acest efort colectiv, această perioadă de tranziție ar fi fost mult mai dificilă și nu ar fi condus la creșterea parametrilor calitativi pe care am reușit să îi atingem în anul 2023”, a completat Voineag.

„Tema corupției este încă în prim plan datorită impactului pe care acest fenomen îl are asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Din păcate, costurile corupției rămân inacceptabil de mari pentru societatea românească. Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt care să sintetizeze activitatea Direcției Naționale Anticorupție din ultimul an, acesta ar fi „încredere”. Mă refer atât la „încrederea” celor care lucrează în cadrul instituției, încredere care se vede în „curajul” redescoperit de a investiga cazuri de mare corupție, cât și la „încrederea” cetățenilor de a veni cu sesizări către noi. Mă refer inclusiv la „încrederea” partenerilor noștri instituționali, de care ne-am bucurat și pe parcursul acestui an intens și care este pe deplin probată de prezența domniilor voastre astăzi la acest eveniment, în calitate de reprezentanți ai acestor instituții. Această încredere ne responsabilizează și ne obligă să continuăm eforturile noastre de a ne îndeplini la standarde înalte de calitate misiunea dificilă care ne revine, indiferent de context și de provocări”, a afirmat Voineag.

Cum arată rezultatele

„Pentru că tot a venit vorba de rezultate, voi prezenta pe scurt câteva repere din activitatea noastră din ultimul an:

- Ne-am dorit consolidarea instituțională prin creșterea resursei umane și am reușit să încadrăm 29 noi procurori, fără a lua în considerare ultima procedură prin care au fost validați 23 de noi procurori, la începutul acestui an.

- În cursul anului 2023 au fost trimiși în judecată 651 de inculpați. Este important de menționat faptul că a crescut semnificativ numărul inculpaților trimiși în judecată față de care au fost luate măsuri preventive privative de libertate (43 inculpați în anul 2023, față de 22 inculpați în anul 2022), creșterea fiind de 95,45%.

- Din punct de vedere al asigurării efectului descurajant prin recuperarea produsului infracțional, în anul 2023 am înregistrat o creștere semnificativă, de peste 450% cu privire la efectivitatea sechestrelor pe bunuri individualizate, aspect care confirmă utilitatea dezvoltării unei structuri dedicate investigațiilor financiare.

- În ceea ce privește parametrii cantitativi, un element cheie care reflectă creșterea eficienței instituției este dat de numărul de dosare soluționate 2259 anul trecut, față de 2087 în anul 2022.

- Totodată, polițiștii din cadrul DNA au avut delegări în aprox. 5800 dosare penale, față de aprox. 5000 dosare în anul 2022, iar specialiștii au întocmit cu 30% mai multe rapoarte de constatare. Și numărul perchezițiilor domiciliare a înregistrat o creștere de la 847 la 1257, ceea ce indică un volum de activitate operativă în creștere, activități ale căror rezultate se vor vedea în viitorul apropiat.

Când vorbim de accentul pe creșterea calității, avem de fapt două dimensiuni: (1) cazurile declanșate și (2) cazurile finalizate. Pentru cazurile declanșate se poate observa o revigorare a accentului pe cazuri de mare corupție, iar în privința celor finalizate am înregistrat o creștere la indicatorii de calitate, atât din scăderea semnificativă a numărului de restituiri, în ceea ce privește persoanele față de care s-a dispus restituirea, cât și din reducerea numărului de achitări definitive prin raportare la numărul inculpaților judecați în anul de referință.

- Un element care merită menționat din perspectiva reorganizării este dat de integrarea funcțiilor suport pentru investigațiile noastre, prin crearea noului Serviciu de tehnologii și metode emergente. De asemenea, prin noul regulament de ordine interioară am desființat toate funcțiile de șef-birou din cadrul Structurii centrale, pentru a reveni la o formă agilă de organizare.

- Pe partea de cooperare ne mândrim cu faptul că am fost și suntem implicați în mod activ în procesul de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, ne-am stabilit un obiectiv de a deveni un Hub Regional în materie de expertiză anticorupție, iar în acest sens, un prim pas a fost făcut în luna decembrie, prin vizita noastră în Republica Moldova, urmând ca în luna martie a acestui an, un grup de procurori anticorupție din Republica Moldova să participe la un schimb de bune practici cu procurori din cadrul DNA”, a mai arătat Voineag.