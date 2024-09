„Se vor umple spitalele de copii”. Avertismentul unui cunoscut medic pediatru despre o boală gravă

Medicul pediatru Mihai Craiu trage un semnal de alarmă cu privire la numărul cazurilor de îmbolnăviri în rândul copiilor. „Nu doresc să fiu o Cassandră modernă dar pot să vă spun, de pe acum, că în următoarele săptămâni se vor umple spitalele de copii”, avertizează medicul.

„Vom avea mulți copii mici împreună pentru câteva ore zilnic, în interior, în spații de obicei neventilate... pentru că există această spaimă națională că <ne trage curentul>. Și asta se va întâmpla într-un context de relaxare generală (e cald afară, am venit din vacanță, tocmai s-a terminat ultima epidemie de rujeolă, etc, etc). Nu doresc să fiu o Cassandră modernă dar pot să vă spun, de pe acum, că în următoarele săptămâni se vor umple spitalele de copii”, a transmis dr. Mihai Craiu, medic pediatru.

Medicul susține că va crește numărul îmbolnăvirilor în cazul copiilor, deoarece „nu mai avem reflexul spălatului pe mâini, pentru că nu mai poartă mască decât rare persoane în vârstă și pentru că trimitem copiii bolnavi la școală dacă sunt „doar puțin răciți”.

Un risc foarte mare este, potrivit pediatrului, tusea convulsivă (infecția cu Bordetella pertussis) sau „tusea măgărească”, cum i se spune popular.

„Există o îngrijorare la nivel mondial în ce privește evoluția pertussis la copilul mic. În Europa sunt peste 100.000 cazuri confirmate in ultimul an, iar în China în primele luni din 2024 se observă o creștere de 10 ori față de perioada similară din 2023. (...)„Transmit acest semnal în contextul în care în ultima jumătate de an am consultat mai mulți copii cu tuse convulsivă decât în toți cei 35 de ani de când sunt medic”, a transmis dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“ din București, pe pagina sa de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Pentru că boala nu este ușor recunoscută la începutul ei, copilul poate avea zile întregi accese rare de tuse, uneori la mai multe ore distanță, explică specialistul.

„Unii copii au ajuns la noi la spital cu suspiciunea că s-au înecat cu mâncare... Pentru că nu există febră foarte mare, tusea este relativ rară și accesele sunt foarte severe - tușesti până te faci <negru> la față... Copilul poate să spună că nu are aer, că se sufocă, dacă știe să vorbească. Și nu în ultimul rând contagiozitatea e importantă. Este o maladie foarte contagioasă, astfel încât un bolnav poate infecta în jurul lui peste 10 copii care nu sunt protejați prin vaccinare”, precizează medicul Mihai Craiu.