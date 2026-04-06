Video Se lucrează la un nou tunel pe autostrada Sibiu-Pitești, cel mai complex proiect de infrastructură rutieră din România

Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat luni că au început săpăturile la un nou tunel pe autostrada Sibiu-Pitești.

Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, lucrările se derulează la tunelul de pe secțiunea 2, Boița-Cornetu.

Tunelul Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1).

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri.

Contractul, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Cristian Pistol spune că, în paralel, continuă lucrările la tunelul Robești (900 m), unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă.

Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac (850 km).

Autostrada Sibiu–Pitești este, probabil, cel mai complex proiect de infrastructură rutieră din istoria României. Cu 123 de kilometri trasați prin munți, pe Valea Oltului și prin Carpații Meridionali, autostrada trebuie să lege Muntenia de Transilvania și să pună capăt unuia dintre cele mai periculoase drumuri naționale din țară.

Primele trei secțiuni sunt finalizate, însă secțiunile 2 și 3, cele mai dificile, sunt încă departe. Autostrada Sibiu–Pitești ar putea fi finalizată, în cel mai optimist scenariu, undeva între 2030 și 2031.