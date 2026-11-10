 Nuclearelectrica anunță repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Când ar putea fi repus în funcțiune și reactorul 1 | adevarul.ro
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Nuclearelectrica anunță repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Când ar putea fi repus în funcțiune și reactorul 1

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Nuclearelectrica a transmis marți, 10 noiembrie, o informare către Bursa de Valori București (BVB) privind situația reactoarelor de la Cernavodă. Compania estimează că Unitatea 2 va fi reconectată la Sistemul Energetic Național miercuri, 11 noiembrie, și va ajunge la puterea nominală o zi mai târziu. În cazul Unității 1, oprită luni seară în urma unei defecțiuni, reparațiile ar putea dura între două și patru zile.

Reactoarele nucleare de la Cernavodă
Nuclearelectrica anunță repornirea Unității 2 de la Cernavodă Foto: arhivă

Potrivit informării transmise BVB, Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea în seara zilei de 9 noiembrie, după apariția unei defecțiuni în partea convențională a centralei.

Nuclearelectrica a precizat că oprirea s-a realizat conform procedurilor și nu a avut consecințe asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Specialiștii centralei evaluează situația și desfășoară lucrările necesare pentru remedierea problemei.

Defecțiunea a apărut la numai trei zile după ce reactorul fusese reconectat la Sistemul Energetic Național, pe 6 noiembrie. Unitatea 1 revenise atunci în funcțiune după o oprire de aproape trei luni, cauzată de nivelul scăzut al Dunării.

Când ar putea fi repornite reactoarele

Pentru Unitatea 2, Nuclearelectrica estimează sincronizarea cu rețeaua în cursul zilei de 11 noiembrie și atingerea puterii nominale pe 12 noiembrie.

Situația Unității 1 este diferită. Potrivit companiei, intervenția pentru remedierea defecțiunii este estimată la două-patru zile. După finalizarea lucrărilor vor urma etapele tehnice necesare sincronizării și revenirii la putere.

Deocamdată, Nuclearelectrica nu a comunicat o dată exactă pentru repornirea Unității 1. Compania a transmis că toate procedurile de reconectare și repornire sunt desfășurate în condiții de siguranță.

Ambele reactoare au fost oprite în timpul verii din cauza nivelului Dunării

Problemele de la Cernavodă au început în vara acestui an, când seceta a dus la scăderea nivelului Dunării și a afectat condițiile de funcționare ale centralei.

Unitatea 1 a fost oprită pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost oprită ulterior, pe 13 august, din cauza condițiilor hidrologice. Centrala a rămas astfel fără producție de energie nucleară.

Opririle au fost măsuri preventive, realizate conform procedurilor de exploatare. Reactoarele au fost menținute în stare oprită sigură, fără consecințe radiologice asupra populației sau mediului.

După îmbunătățirea condițiilor de pe Dunăre, Unitatea 1 a început procedurile de repornire și a fost reconectată la rețea pe 6 noiembrie. Pentru Unitatea 2, manevrele de pornire au început pe 9 noiembrie, însă calendarul de revenire a fost ajustat.

Reactoarele de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția de energie

Cele două unități nucleare au o putere instalată cumulată de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, circa 20% din producția de energie electrică a României.

Oprirea simultană a reactoarelor în timpul verii și noile întreruperi din noiembrie au redus temporar contribuția centralei la producția națională. Revenirea Unității 2 și, ulterior, a Unității 1 este importantă pentru asigurarea unei surse stabile de energie în Sistemul Energetic Național.

Tot în informarea transmisă luni, Nuclearelectrica a anunțat că directorul tehnic al centralei va fi înlocuit începând cu 1 decembrie 2026. Cauzele defecțiunii care a dus la oprirea Unității 1 pe 9 noiembrie urmează să fie analizate.

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