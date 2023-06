Românii care au văzut moartea cu ochii în drum spre vacanța din Grecia. Cum s-au prăbușit cu mașina de pe autostradă

Doi români care mergeau în vacanță spre Grecia au văzut moartea cu ochii. Cei doi soți s-au prăbușit cu mașina de pe o autostradă din Bulgaria. Din fericire, ambii au scăpat cu răni ușoare. Incidentul a avut loc la începutul acestei săptămâni.

Familia de români, un bărbat și o femeie, a plecat luni, 19 iunie, în vacanța în Grecia. Pe drum însă au văzut moartea cu ochii, în momentul în care s-au prăbușit cu mașina de pe o autostradă din Bulgaria, relatează site-ul de știri Struma.

Un șofer care trecea prin zonă a observat nenorocirea și a alertat imediat autoritățile. Accidentul a avut loc în jurul orei 13.00, la km 65 al autostrăzii „Struma”, în direcția Blagoevgrad. Din primele informații, se pare că pare că șoferul în vârstă de 56 de ani a adormit la volan și a pierdut controlul mașinii. Autoturismul s-a prăbușit într-o râpă foarte adâncă de pe marginea drumului. Acesta se afla în mașină alături de soția sa.

După ce au fost anunțate autoritățile, la fața locului au sosit o echipă a Centrului de Urgență și o mașină de Poliție. Cei doi cetățeni români au ieșit singuri din mașină, iar la o primă evaluare s-a constatat că au suferit răni ușoare.

Incident șocant trăit de o familie de români în Bulgaria: un individ drogat, în chiloți, s-a aruncat pe capota mașinii

Un incident șocant a fost trăit, pe 22 mai 2023, de o familie de români în Bulgaria. Un bărbat în chiloți și, probabil drogat, apărut brusc în fața mașinii și s-a urcat pe capotă. Videoclipul a devenit viral pe internet.

„Atenție la drumul prin Bulgaria! Pe drumul de întoarcere, la circa 20 km de Ruse. Nu am oprit și nu am deschis ușile, deși asta a fost primul impuls”, a avertizat autoarea postării.

Femeia povestește că individul era bulgar și se felicită că, în clipele de uimire și indignare la apariția acestuia, a ales să nu iasă din mașină.

„Postarea reprezintă o avertizare pentru șoferi, să aveți grijă pe drumuri, se pot întâmplă lucruri bizare chiar și ziua, în amiaza mare. Nu am alertat autoritățile pentru că nu am dorit să mai rămânem în zona, am fost ușurați că nu a degenerat situația și suntem în regulă. Individul era bulgar și mai erau și alții în apropiere, iar în clipele de uimire și indignare (se suise pe capotă!?) eram foarte aproape de a ieși din mașină. Mă bucur că nu am făcut-o”, a mai povestit aceasta.