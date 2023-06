Vacanța în Bulgaria, coșmar pentru o româncă. A ajuns de la hotel, direct pe patul de spital

O româncă a relatat pe rețelele de socializare coșmarul prin care a trecut în vacanța petrecută în Bulgaria. Ea a povestit cum a ajuns de la hotel, direct pe patul de spital.

Abia a început seznul vacanțelor și deja încep să apară și primele „povești de groază”. O româncă a povestit pe Facebook ce a pățit în Bulgaria, unde petrecea vacanța alături de soțul ei. Coșmarul prin care au trecut s-a terminat la spital, după ce au făcut o toxiinfecție alimentară. Și asta la un hotel de patru stele, după cum arată internauții în comentarii.

Femeia și-a exprimat dezamăgirea și spune că nu recomandă această destinație de vacanță. de asemenea, spune că nu va mai călca niciodată acolo.

„Am fost în vacanță la hotelul Dit Majestic Sunny Beach și am plecat de acolo direct la spital. Am fost internată la infecțioase, soțul având simptome mai ușoare”, a scris Alexandra pe rețelele de socializare.

„Concluzia: gastroenterocolită cu ecoli. Mâncarea lor a fost în fiecare zi cel puțin partea de grătare, insuficient gătită și într-o zi nici filtrele la apă nu le-au mers pentru că și ea avea un gust ciudat”, a mai relatat ea, arătând că nu nu va mai merge acolo.

„Prima și ultima oară la ei, nu recomand!“ a mai scris Alexandra pe un grup de Facebook, arată Știri Diaspora.